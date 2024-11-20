Ищенко объяснил, почему Европа боится брать ответственность за "последние дни жизни украинского трупа"
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Проблема для Европы не в том, чтобы Украина продержалась на пару недель больше. Они исчерпали свои возможности еще в 2023 году, когда воспрянули духом, решили "задавить" Россию и поднатужились, передав Украине под тысячу танков. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, европейский консилиум для создания "внутриевропейского альянса с целью поддержки Украины без США" – это больше о том, как бороться с намерением вновь избранного президента США Дональда Трампа повесить на Европу ответственность за Украину, рассказал эксперт.
Трампу нужны развязанные руки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вряд ли он настолько наивен, чтобы думать, что с Россией можно договориться на его условиях, отметил обозреватель.
"Но если США нет в украинском кризисе, то и проблем нет. "Это не наш кризис, это европейский. Европейцы, договаривайтесь с русскими. А мы тут просто мимо проходили. Все, пока. Мы пошли по своим делам", — подчеркнул Ищенко.
Европа боится этого сценария. Франция и Великобритания сейчас думают над тем, как заставить США не уходить на Тихий океан, а защищать своих европейских союзников, добавил н.
"Проблема для Европы не в том, чтобы Украина продержалась на пару недель больше. Они будут показывать осажденный Киев, изможденного Зеленского, но делать ничего не будут. Они исчерпали свои возможности еще в 2023 году, когда воспрянули духом, решили задавить Россию и поднатужились, передав Украине под тысячу танков", —подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.
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