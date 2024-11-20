Ищенко объяснил, почему Европа боится брать ответственность за "последние дни жизни украинского трупа" - 20.11.2024 Украина.ру
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Ищенко объяснил, почему Европа боится брать ответственность за "последние дни жизни украинского трупа"
Ищенко объяснил, почему Европа боится брать ответственность за "последние дни жизни украинского трупа" - 20.11.2024 Украина.ру
Ищенко объяснил, почему Европа боится брать ответственность за "последние дни жизни украинского трупа"
Проблема для Европы не в том, чтобы Украина продержалась на пару недель больше. Они исчерпали свои возможности еще в 2023 году, когда воспрянули духом, решили "задавить" Россию и поднатужились, передав Украине под тысячу танков. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-20T05:00
2024-11-20T05:00
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По словам эксперта, европейский консилиум для создания "внутриевропейского альянса с целью поддержки Украины без США" – это больше о том, как бороться с намерением вновь избранного президента США Дональда Трампа повесить на Европу ответственность за Украину, рассказал эксперт.Трампу нужны развязанные руки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вряд ли он настолько наивен, чтобы думать, что с Россией можно договориться на его условиях, отметил обозреватель.Европа боится этого сценария. Франция и Великобритания сейчас думают над тем, как заставить США не уходить на Тихий океан, а защищать своих европейских союзников, добавил н."Проблема для Европы не в том, чтобы Украина продержалась на пару недель больше. Они будут показывать осажденный Киев, изможденного Зеленского, но делать ничего не будут. Они исчерпали свои возможности еще в 2023 году, когда воспрянули духом, решили задавить Россию и поднатужились, передав Украине под тысячу танков", —подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Бабича: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США на сайте Украина.ру.
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новости, украина, европа, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, сша, франция, великобритания, владимир зеленский, тихий океан, кризис, детали, сво
Новости, Украина, Европа, Россия, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, США, Франция, Великобритания, Владимир Зеленский, Тихий океан, кризис, детали, СВО

Ищенко объяснил, почему Европа боится брать ответственность за "последние дни жизни украинского трупа"

05:00 20.11.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Проблема для Европы не в том, чтобы Украина продержалась на пару недель больше. Они исчерпали свои возможности еще в 2023 году, когда воспрянули духом, решили "задавить" Россию и поднатужились, передав Украине под тысячу танков. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, европейский консилиум для создания "внутриевропейского альянса с целью поддержки Украины без США" – это больше о том, как бороться с намерением вновь избранного президента США Дональда Трампа повесить на Европу ответственность за Украину, рассказал эксперт.
Трампу нужны развязанные руки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вряд ли он настолько наивен, чтобы думать, что с Россией можно договориться на его условиях, отметил обозреватель.
"Но если США нет в украинском кризисе, то и проблем нет. "Это не наш кризис, это европейский. Европейцы, договаривайтесь с русскими. А мы тут просто мимо проходили. Все, пока. Мы пошли по своим делам", — подчеркнул Ищенко.
Европа боится этого сценария. Франция и Великобритания сейчас думают над тем, как заставить США не уходить на Тихий океан, а защищать своих европейских союзников, добавил н.
"Проблема для Европы не в том, чтобы Украина продержалась на пару недель больше. Они будут показывать осажденный Киев, изможденного Зеленского, но делать ничего не будут. Они исчерпали свои возможности еще в 2023 году, когда воспрянули духом, решили задавить Россию и поднатужились, передав Украине под тысячу танков", —подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.
О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Бабича: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США на сайте Украина.ру.
Дмитрий Краснов интервью
Вчера, 16:08
Трамп не волшебник, а Шольц боится. Дмитрий Краснов о том, кто сдержит удары ATACMS по РФ Пока Олаф Шольц спасает свою шкуру, США, Британия и Франция дерутся за шкуру неубитого медведя — за Украину, в которую вложены миллиарды. У России есть возможность достойно ответить Западу, нужно лишь захотеть.
 
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