https://ukraina.ru/20241120/1059052010.html

Ищенко объяснил, почему Европа боится брать ответственность за "последние дни жизни украинского трупа"

Ищенко объяснил, почему Европа боится брать ответственность за "последние дни жизни украинского трупа" - 20.11.2024 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему Европа боится брать ответственность за "последние дни жизни украинского трупа"

Проблема для Европы не в том, чтобы Украина продержалась на пару недель больше. Они исчерпали свои возможности еще в 2023 году, когда воспрянули духом, решили "задавить" Россию и поднатужились, передав Украине под тысячу танков. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-20T05:00

2024-11-20T05:00

2024-11-20T05:00

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По словам эксперта, европейский консилиум для создания "внутриевропейского альянса с целью поддержки Украины без США" – это больше о том, как бороться с намерением вновь избранного президента США Дональда Трампа повесить на Европу ответственность за Украину, рассказал эксперт.Трампу нужны развязанные руки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вряд ли он настолько наивен, чтобы думать, что с Россией можно договориться на его условиях, отметил обозреватель.Европа боится этого сценария. Франция и Великобритания сейчас думают над тем, как заставить США не уходить на Тихий океан, а защищать своих европейских союзников, добавил н."Проблема для Европы не в том, чтобы Украина продержалась на пару недель больше. Они будут показывать осажденный Киев, изможденного Зеленского, но делать ничего не будут. Они исчерпали свои возможности еще в 2023 году, когда воспрянули духом, решили задавить Россию и поднатужились, передав Украине под тысячу танков", —подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Бабича: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241119/1059025060.html

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новости, украина, европа, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, сша, франция, великобритания, владимир зеленский, тихий океан, кризис, детали, сво