"Город в охвате": военный обозреватель раскрыл, какие бригады ВСУ еще удерживают позиции в Авдеевке
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Гарнизон в Авдеевке преимущественно состоит из 110-й механизированной бригады ВСУ. Внутри города у ВСУ ограниченное количество ресурсов. Никакой 10-тысячной группировки там нет, у противника достаточно скромные силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
В Авдеевке у противника сложился серьезный дефицит сил внутри самого города. Но на окраинах (Северное, Тоненькое, Ласточкино, Бердычи, Петровское и Очеретино) у них сил довольно много, потому что ВСУ там проще осуществлять снабжение, рассказал обозреватель.
Гарнизон в Авдеевке преимущественно состоит из 110-й механизированной бригады ВСУ. Но там есть и другие подразделения. Есть сведения, что в Авдеевке стоит 53-я бригада украинских военных, добавил он.
"Также мы помним, как их "Брэдли" пытались контратаковать нас в районе "Царской охоты". Такая техника есть у 47-й бригады, которая ранее воевала под Работино, а потом ее перебросили под Авдеевку", - подчеркнул Угольный.
А сам город сейчас в охвате. Коммуникации в Авдеевке взяты под частичный огневой контроль. Внутри города у ВСУ ограниченное количество ресурсов, никакой 10-тысячной группировки ВСУ там нет, у противника там достаточно скромные силы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 04:00Разведчик Кастет о том, как наши солдаты прикрывают друг друга своими телами и выхаживают щенковНа войне всякое бывает. В бою ты можешь полагаться не только на себя, но и на своих друзей, иначе не выжить. А значит и друзья должны быть такими, которым ты можешь доверить свою жизнь. А еще есть простые человеческие чувства, которые здесь на войне резко обостряются