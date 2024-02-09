"Город в охвате": военный обозреватель раскрыл, какие бригады ВСУ еще удерживают позиции в Авдеевке - 09.02.2024 Украина.ру
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"Город в охвате": военный обозреватель раскрыл, какие бригады ВСУ еще удерживают позиции в Авдеевке
"Город в охвате": военный обозреватель раскрыл, какие бригады ВСУ еще удерживают позиции в Авдеевке - 09.02.2024 Украина.ру
"Город в охвате": военный обозреватель раскрыл, какие бригады ВСУ еще удерживают позиции в Авдеевке
Гарнизон в Авдеевке преимущественно состоит из 110-й механизированной бригады ВСУ. Внутри города у ВСУ ограниченное количество ресурсов. Никакой 10-тысячной группировки там нет, у противника достаточно скромные силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-02-09T03:10
2024-02-09T03:10
новости
авдеевка
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украина
окружение
оборона
наступление
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В Авдеевке у противника сложился серьезный дефицит сил внутри самого города. Но на окраинах (Северное, Тоненькое, Ласточкино, Бердычи, Петровское и Очеретино) у них сил довольно много, потому что ВСУ там проще осуществлять снабжение, рассказал обозреватель.Гарнизон в Авдеевке преимущественно состоит из 110-й механизированной бригады ВСУ. Но там есть и другие подразделения. Есть сведения, что в Авдеевке стоит 53-я бригада украинских военных, добавил он.А сам город сейчас в охвате. Коммуникации в Авдеевке взяты под частичный огневой контроль. Внутри города у ВСУ ограниченное количество ресурсов, никакой 10-тысячной группировки ВСУ там нет, у противника там достаточно скромные силы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240208/1053121315.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, днр, вс рф, всу, россия, украина, окружение, оборона, наступление, бои, бригада
Новости, Авдеевка, ДНР, ВС РФ, ВСУ, Россия, Украина, окружение, оборона, наступление, бои, бригада

"Город в охвате": военный обозреватель раскрыл, какие бригады ВСУ еще удерживают позиции в Авдеевке

03:10 09.02.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Гарнизон в Авдеевке преимущественно состоит из 110-й механизированной бригады ВСУ. Внутри города у ВСУ ограниченное количество ресурсов. Никакой 10-тысячной группировки там нет, у противника достаточно скромные силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
В Авдеевке у противника сложился серьезный дефицит сил внутри самого города. Но на окраинах (Северное, Тоненькое, Ласточкино, Бердычи, Петровское и Очеретино) у них сил довольно много, потому что ВСУ там проще осуществлять снабжение, рассказал обозреватель.
Гарнизон в Авдеевке преимущественно состоит из 110-й механизированной бригады ВСУ. Но там есть и другие подразделения. Есть сведения, что в Авдеевке стоит 53-я бригада украинских военных, добавил он.
"Также мы помним, как их "Брэдли" пытались контратаковать нас в районе "Царской охоты". Такая техника есть у 47-й бригады, которая ранее воевала под Работино, а потом ее перебросили под Авдеевку", - подчеркнул Угольный.
А сам город сейчас в охвате. Коммуникации в Авдеевке взяты под частичный огневой контроль. Внутри города у ВСУ ограниченное количество ресурсов, никакой 10-тысячной группировки ВСУ там нет, у противника там достаточно скромные силы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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