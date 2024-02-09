https://ukraina.ru/20240209/1053161888.html

"Город в охвате": военный обозреватель раскрыл, какие бригады ВСУ еще удерживают позиции в Авдеевке

"Город в охвате": военный обозреватель раскрыл, какие бригады ВСУ еще удерживают позиции в Авдеевке - 09.02.2024 Украина.ру

"Город в охвате": военный обозреватель раскрыл, какие бригады ВСУ еще удерживают позиции в Авдеевке

Гарнизон в Авдеевке преимущественно состоит из 110-й механизированной бригады ВСУ. Внутри города у ВСУ ограниченное количество ресурсов. Никакой 10-тысячной группировки там нет, у противника достаточно скромные силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-02-09T03:10

2024-02-09T03:10

2024-02-09T03:10

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В Авдеевке у противника сложился серьезный дефицит сил внутри самого города. Но на окраинах (Северное, Тоненькое, Ласточкино, Бердычи, Петровское и Очеретино) у них сил довольно много, потому что ВСУ там проще осуществлять снабжение, рассказал обозреватель.Гарнизон в Авдеевке преимущественно состоит из 110-й механизированной бригады ВСУ. Но там есть и другие подразделения. Есть сведения, что в Авдеевке стоит 53-я бригада украинских военных, добавил он.А сам город сейчас в охвате. Коммуникации в Авдеевке взяты под частичный огневой контроль. Внутри города у ВСУ ограниченное количество ресурсов, никакой 10-тысячной группировки ВСУ там нет, у противника там достаточно скромные силы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240208/1053121315.html

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новости, авдеевка, днр, вс рф, всу, россия, украина, окружение, оборона, наступление, бои, бригада