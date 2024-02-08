Движемся в нужном направлении: Насонов назвал верный признак перехода России в масштабное наступление - 08.02.2024 Украина.ру
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Движемся в нужном направлении: Насонов назвал верный признак перехода России в масштабное наступление
Движемся в нужном направлении: Насонов назвал верный признак перехода России в масштабное наступление - 08.02.2024 Украина.ру
Движемся в нужном направлении: Насонов назвал верный признак перехода России в масштабное наступление
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру прокомментировал развитие ситуации на фронте, в частности, штурм Авдеевки, наступление в Харьковской области и наметившееся подавляющее преимущество нашей артиллерии
2024-02-08T13:55
2024-02-08T13:55
видео
харьков
сво
авдеевка
дроны
угледар
наступление
снайпер
пво
ракеты
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00:29 - об эффективности российских ударов по военным объектам и инфраструктуре Украины;03:57 - почему украинская ПВО наносит удары по домам украинцев, а не по российским ракетам;07:14 - списанные канадские авиационные ракеты для Украины: в чём опасность для России?10:50 - об особенностях войны дронов в рамках СВО;16:33 - ситуация в Авдеевке: эффективность наших снайперов и последние 500 метров до окружения;19:34 - о продвижении наших войск на Лиманском направлении и в районе Угледара;22:51 - по каким определить начало массированного наступления России?
харьков
авдеевка
угледар
красный лиман
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видео, харьков, сво, авдеевка, дроны, угледар, наступление, снайпер, пво, ракеты, красный лиман, инфраструктура, штурм, артиллерия, видео
Видео, Харьков, СВО, Авдеевка, дроны, Угледар, наступление, снайпер, ПВО, ракеты, Красный Лиман, инфраструктура, штурм, артиллерия

Движемся в нужном направлении: Насонов назвал верный признак перехода России в масштабное наступление

13:55 08.02.2024
 
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Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру прокомментировал развитие ситуации на фронте, в частности, штурм Авдеевки, наступление в Харьковской области и наметившееся подавляющее преимущество нашей артиллерии
00:29 - об эффективности российских ударов по военным объектам и инфраструктуре Украины;
03:57 - почему украинская ПВО наносит удары по домам украинцев, а не по российским ракетам;
07:14 - списанные канадские авиационные ракеты для Украины: в чём опасность для России?
10:50 - об особенностях войны дронов в рамках СВО;
16:33 - ситуация в Авдеевке: эффективность наших снайперов и последние 500 метров до окружения;
19:34 - о продвижении наших войск на Лиманском направлении и в районе Угледара;
22:51 - по каким определить начало массированного наступления России?
 
ВидеоХарьковСВОАвдеевкадроныУгледарнаступлениеснайперПВОракетыКрасный Лиманинфраструктураштурмартиллерия
 
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