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Движемся в нужном направлении: Насонов назвал верный признак перехода России в масштабное наступление

Движемся в нужном направлении: Насонов назвал верный признак перехода России в масштабное наступление - 08.02.2024 Украина.ру

Движемся в нужном направлении: Насонов назвал верный признак перехода России в масштабное наступление

Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру прокомментировал развитие ситуации на фронте, в частности, штурм Авдеевки, наступление в Харьковской области и наметившееся подавляющее преимущество нашей артиллерии

2024-02-08T13:55

2024-02-08T13:55

2024-02-08T13:55

видео

харьков

сво

авдеевка

дроны

угледар

наступление

снайпер

пво

ракеты

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00:29 - об эффективности российских ударов по военным объектам и инфраструктуре Украины;03:57 - почему украинская ПВО наносит удары по домам украинцев, а не по российским ракетам;07:14 - списанные канадские авиационные ракеты для Украины: в чём опасность для России?10:50 - об особенностях войны дронов в рамках СВО;16:33 - ситуация в Авдеевке: эффективность наших снайперов и последние 500 метров до окружения;19:34 - о продвижении наших войск на Лиманском направлении и в районе Угледара;22:51 - по каким определить начало массированного наступления России?

харьков

авдеевка

угледар

красный лиман

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