https://ukraina.ru/20240208/1053168160.html
Движемся в нужном направлении: Насонов назвал верный признак перехода России в масштабное наступление
Движемся в нужном направлении: Насонов назвал верный признак перехода России в масштабное наступление - 08.02.2024 Украина.ру
Движемся в нужном направлении: Насонов назвал верный признак перехода России в масштабное наступление
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру прокомментировал развитие ситуации на фронте, в частности, штурм Авдеевки, наступление в Харьковской области и наметившееся подавляющее преимущество нашей артиллерии
2024-02-08T13:55
2024-02-08T13:55
2024-02-08T13:55
видео
харьков
сво
авдеевка
дроны
угледар
наступление
снайпер
пво
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053167648_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a68a4f3063e50f8836be2fe01a8f6233.jpg
00:29 - об эффективности российских ударов по военным объектам и инфраструктуре Украины;03:57 - почему украинская ПВО наносит удары по домам украинцев, а не по российским ракетам;07:14 - списанные канадские авиационные ракеты для Украины: в чём опасность для России?10:50 - об особенностях войны дронов в рамках СВО;16:33 - ситуация в Авдеевке: эффективность наших снайперов и последние 500 метров до окружения;19:34 - о продвижении наших войск на Лиманском направлении и в районе Угледара;22:51 - по каким определить начало массированного наступления России?
харьков
авдеевка
угледар
красный лиман
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053167648_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b776e178ad68b8cbe259cb352a516a6e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, харьков, сво, авдеевка, дроны, угледар, наступление, снайпер, пво, ракеты, красный лиман, инфраструктура, штурм, артиллерия, видео
Видео, Харьков, СВО, Авдеевка, дроны, Угледар, наступление, снайпер, ПВО, ракеты, Красный Лиман, инфраструктура, штурм, артиллерия
Движемся в нужном направлении: Насонов назвал верный признак перехода России в масштабное наступление
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру прокомментировал развитие ситуации на фронте, в частности, штурм Авдеевки, наступление в Харьковской области и наметившееся подавляющее преимущество нашей артиллерии
00:29
- об эффективности российских ударов по военным объектам и инфраструктуре Украины;03:57
- почему украинская ПВО наносит удары по домам украинцев, а не по российским ракетам;07:14
- списанные канадские авиационные ракеты для Украины: в чём опасность для России?10:50
- об особенностях войны дронов в рамках СВО;16:33
- ситуация в Авдеевке: эффективность наших снайперов и последние 500 метров до окружения;19:34
- о продвижении наших войск на Лиманском направлении и в районе Угледара;22:51
- по каким определить начало массированного наступления России?