https://ukraina.ru/20240208/1053167788.html

Пришли за сыном - уже служит в ВСУ. Тогда военкомы избили и забрали отца

Пришли за сыном - уже служит в ВСУ. Тогда военкомы избили и забрали отца - 08.02.2024 Украина.ру

Пришли за сыном - уже служит в ВСУ. Тогда военкомы избили и забрали отца

В Волынской области представители ТЦК (военкомата) вместе с полицейскими затащили в машину отца военнослужащего ВСУ, который находится на передовой. Об этом сообщили журналисты местного телеканал "Аверс"

2024-02-08T13:48

2024-02-08T13:48

2024-02-08T13:48

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мобилизация

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В селе Полыци Камень-Каширского района сотрудники военкомата и полицейские на глазах у местных жителей избили 47-летнего мужчину. Как утверждается, его сын уже служит в ВСУ, и находится в зоне специальной военной операции. Военкомы решили отправить на фронт и его.Мужчину пытались затолкать в машину, он сопротивлялся. Тогда его повалили на землю, избили и надели наручники. Происходящее снимали на видео женщины. Они возмутились, что мужчину жестко скрутили во дворе его собственного дома, и при этом аккуратно и бережно посадили в автомобиль. Очевидцы утверждают, что полицейские даже сломали забор.- Вы его душили! А вы имеете право так с людьми поступать? - возмутилась женщина за кадром, обращаясь к полицейскому. - У меня есть видео, как вы его душили! Перелезать к нам через забор, бегать по двору - можно? Куда вы тикаете? Представьтесь!Полицейский представился, завел автомобиль, и увез задержанного в неизвестном направлении. Журналистам представители местного ТЦК позже объяснили, что мужчину остановили для проверки документов. Так как он якобы нецензурно выражался, нарушал у себя во дворе общественный порядок и просто был пьян, его увезли в полицию для составления протокола об административном правонарушении. Мужчина оказался комиссованным со службы, рассказала журналистам его дочь. Она не понимает, почему отец должен снова проходить медицинскую комиссию.Ранее подполковник ВСУ Михаил Николов заявил о необходимости проводить мобилизацию "драконовскими методами". По его мнению, на Украине необходимо провести тотальную мобилизацию всего мужского и женского населения с 18 лет. Только журналисты Волынского "Аверса" отмечают: смотрите, кого мобилизуют, и кто мобилизует.

https://ukraina.ru/20240208/1053160843.html

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новости, украина, мобилизация