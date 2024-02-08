"Уже выполняет приказы Кремля". Почему Запад бьётся в истерике из-за приезда Такера Карлсона в Москву
13:41 08.02.2024 (обновлено: 14:38 08.02.2024)
В пятницу, 9 февраля, в два часа ночи по московскому времени выйдет в эфир интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным
Посмотреть его можно будет в личном блоге самого Такера Карлсона, на его канале на Ютубе и на странице в соцсети Х.
Конечно же, интервью сразу будет растиражировано множеством других информационных площадок.
Основные темы интервью озвучил сам Карлсон: о политической обстановке в мире, о спецоперации на Украине.
Поскольку "СМИ Запада коррумпированы, они лгут своим читателям и зрителям и делают это путём умолчания", как сказал Такер, он хочет представить своим зрителям полную картину происходящего.
"Нынешний миропорядок и экономическая система в мире быстро разваливаются. Но американцам об этом ничего не говорят", - продолжил Такер в своем обращении к зрителям, которое уже само по себе стало сенсацией.
И вот теперь вся Америка ждёт сенсационное интервью.
Интересно, что в русскоязычном сегменте интернета можно встретить некоторое недоумение:
"А чего все так суетятся? Путин все свои позиции ежедневно обозначает. Почему такой интерес?"
Во-первых, всё-таки, ждём чего-то сенсационного. Всё возможно. Во-вторых, для жителей России интересно будет понаблюдать за реакциями в США. И, в-третьих, посмотреть на работу самого известного журналиста США.
Интервью, как обещает Такер, будет идти без монтажа.
Но суетятся как раз не у нас, не в России. А вот в США и Европе - просто истерика.
Визит Такера
Визит журналиста Такера Карлсона в Москву освещался как визит дипломата или государственного деятеля.
Что было такого удивительного? Журналист просто делает свою работу. Но истерика - невероятная.
Интервью ещё не опубликовано, а в американской и европейской прессе уже вышли десятки статей, "разоблачающих" Такера Карлсона. Все, конечно же, плюются ядом.
Вот, например, Daily Mail. Материал называется "Как интервью с заискивающим американским теоретиком заговора Такером Карлсоном может помочь Владимиру Путину одержать победу на Украине?"
Оценка Такера "заискивающий теоретик" вынесена прямо в заголовок. Чтобы читатель сразу понял, кто перед ним. А то, не дай бог, начнёт думать самостоятельно.
"Сторонник заговора", занимается "бесстыдной дезинформацией", придумал какое-то "глубинное государство". Так сказано про Такера в этом материале.
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"Крысоподобный комик-олигарх"
А что он говорил об Украине?
С ужасом цитируют Такера мировые СМИ: называл Украину "примитивной страной" и распространял "дезинформацию" о том, что США руководят на Украине некими "секретными биолабораториями".
И очень, очень некрасиво называл президента Зеленского: "крысоподобный комик - олигарх".
Да, Такера ненавидят и боятся. Но все эти статьи только повышают рейтинг его шоу, и конечно, увеличивают интерес к интервью с Путиным.
В трудной ситуации оказались мировые СМИ. Называется "цугцванг", когда любой шаг играет на ваше поражение. Но и молчать они тоже не могут. Стоит сплошной визг.
CNN:
"Такер Карлсон находится в России, чтобы взять интервью у Путина. Он уже выполняет приказы Кремля."
"Предатель"
"Посредник в капитуляции Америки"
"Посадить. Завести дело за госизмену. Не пускать назад в США"
Politico:
"Консервативный провокатор. Прикрывается тем, что брать интервью у разных сторон конфликта - это работа журналиста."
А это, кстати, действительно так. Почему нет?
Guardian:
"Посещение балета в Большом театре и обеды в изысканных ресторанах Москвы ещё раз доказывают, что Карлсон действует как инструмент пропаганды Путина."
Это лучше даже не комментировать.
00:35Дмитрий Выдрин: о чем будет интервью Путина Такеру и почему Запад захлебнется своей кровью на Украине"Бедный, бедный Евросоюз. Не читали его лидеры произведения Джека Лондона", — считает политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин. Запад, поставляя Украине якобы в долг свои деньги и вооружения, по сути, слизывает с украинского штыка — обоюдоострого, видимо немецкой конструкции, — собственную кровь.
Аналитик и специалист по России из Германии Янис Клюге сказал The Washington Post об интервью Такера с Владимиром Путиным:
"Возможно, это будет самый эффективный пропагандистский ролик, когда-либо созданный."
"Вы услышите его голос"
Почему такая истерика? Почему Такера призывают не пускать назад в США? Почему в Евросоюзе уже выступают с призывом наложить на него санкции?
Конечно же, основная причина - не дать американцам услышать голос президента России.
Это не шутка. Об этом сказал сам Такер:
"До сих пор вы даже не знали, как звучит его голос", - так он анонсировал своё интервью с президентом России Владимиром Путиным в США.
Это что, правда?
Но американцы не знают, как звучит голос Путина. Даже если это некоторое преувеличение, всё равно показывает разницу в освещении событий "у нас" и "у них".
Очень трудно представить, чтобы, например, Владимир Соловьёв обратился к россиянам после интервью с президентом Байденом со словами: "Теперь вы наконец-то услышите, как звучит его голос".
Но, оказывается, дать слово президенту Путину в стране, которая на словах считает пресловутую свободу слова основным достижением демократии, это "подорвать наши демократические институты".
"Это сигнал!" - пишут западные СМИ. Секретный сигнал от Путина Трампу!
Как будто нет других способов подать "сигнал", кроме как с привлечением самого известного журналиста Америки, чей визит широко освещается на Западе чуть ли на по часам: вот Такер поел, вот зашёл в гастроном, побывал в Большом театре.
Вот "машина, в которой предположительно находится Карлсон, выехала из Кремля... направился в аэропорт". Вот Такер Карлсон ловит ртом снежинки.. И так далее.
Определенно, паника и истерика. И растерянность.
А что мы знаем о Такере Карлсоне, и в чем причина его популярности?
© X / Tucker Carlson
© X / Tucker Carlson
Увольнение и взлёт
Консерватор, сторонник республиканцев, соратник Трампа. Ходили слухи, что Дональд Трамп был на постоянной телефонной связи с Такером в бытность президентом.
В то же время биография Такера Карлсона - это биография "сына из современной аристократической семьи" США. Отец - журналист, мать - художница. Мать оставила семью и детей, когда Такеру было 7 лет, и не принимала участия в воспитании своих двух сыновей, Такера и его младшего брата.
Отец Такера был известным журналистом и часто брал с собой на работу обоих сыновей. 6 лет отец Такера Карлсона был директором "Голоса Америки"* (сегодня радиостанция - в списке иноагентов в России).
Такер должен был провести безоблачную жизнь "человека истеблишмента". У него и была поначалу успешная, но довольно заурядная карьера "популярного журналиста", члена системы. Он даже дружил с Хантером Байденом, сыном сегодняшнего президента.
Вёл шоу на том же CNN под названием "Сrossfire" (Перекрестный огонь), на котором выступали друг против друга представители республиканской и демократической партии США, сторонники ЛГБТ** и консерваторы и другие непримиримые противники. Стиль Такера, его профессионализм нравились зрителям. Шоу входило в топ-5 лучших программ CNN.
После этого началась карьера Такера в "Фокс ньюс". И тоже всё шло достаточно предсказуемо.
Что всегда выгодно отличало Такера Карлсона от его коллег, так это его тщательная подготовка к интервью.
По сути, он выступал как эксперт, а не как журналист. Его подготовка: знание темы, цифр, цитат - не один раз ставила в тупик его собеседников, специалистов и экспертов. Некоторые собеседники Такера утром просыпались знаменитыми, и нельзя сказать, что они этому были очень рады.
Частый стиль интервью Такера - на ногах, без галстуков. Так он снимал интервью с Трампом. Интересно, конечно, как будет выглядеть интервью с Владимиром Путиным.
В 2016 году Такер Карлсон стал поддерживать будущего президента Трампа. И всё изменилось. Из члена системы он стал "рупором консервативной пропаганды".
Чем дальше, тем большая поляризация мнений происходила в Америке. И тем яснее становилась позиция Такера Карлсона.
Во время коронавируса Такер открыто выступал против вакцин. Во время истерики вокруг BLM - против беспредела, который творят чернокожие банды в США.
21 апреля 2023 года телеканал "Фокс ньюс" разорвал контракт с Такером Карлсоном.
Владельцами канала является семья Мердок, и они "устали от своенравного журналиста", как сообщали в американской прессе.
В любом случае, это увольнение пошло Такеру на пользу.
Надо сказать, что одним из пунктов его контракта с "Фокс" была невозможность ввести политическое шоу на других телеканалах до окончания контракта - официально до 2024 года.
Но мир изменился, а медиамагнаты этого не поняли.
Если его политическое шоу на "Фокс" "Такер Карлсон тунайт" смотрело в среднем около 3 миллионов зрителей (на пике популярности -3,7 миллиона ), то сейчас на него подписано только в соцсети Х 11,6 миллионов человек.
Такер Карлсон стал вести свой собственный блог, который моментально стал опережать в рейтингах показатели крупнейших американских СМИ. Опережает не просто в несколько раз, а в десятки раз.
Конечно же, "Фокс" подал на него в суд. Отбивается от иска соратник Такера, Илон Маск и его команда юристов. Суды идут до сих пор, и могут идти ещё очень долго. А Такер продолжает работать.
Самое рейтинговое по количеству просмотров на сегодняшний день - интервью с Дональдом Трампом. 250 миллионов просмотров!
© AP / Seth Wenig
© AP / Seth Wenig
Особенно интересно то, что это интервью вышло в один день с дебатами других республиканских претендентов на пост президента. Те дебаты посмотрели 2 миллиона человек.
Анонс интервью Такера с Владимиром Путиным только на его страничке в соцсети X за сутки посмотрело 90 миллионов человек.
У самого интервью, это очевидно, будут сотни миллионов просмотров.
Даже приложение соцсети Х скачали много миллионов раз после анонса этого интервью, заявил Илон Маск.
Будущий президент?
Может ли Такер Карлсон стать вице-президентом при президенте Трампе? Это возможно, и это подтверждал сам Трамп. Говорят, этого очень хочет супруга Дональда Трампа Мелания.
Всё возможно. Но человек таких убеждений, такой харизмы, обаяния и узнаваемости, как Такер Карлсон, может и сам стать президентом Америки. Со временем, конечно.
Сейчас ему всего 54 года. По меркам США - возраст политического юноши.
А пока - ждём интервью и будем смотреть, как работает самый популярный журналист Америки и как отвечает на его вопросы самый популярный политик в мире - президент России.
* Признано СМИ-иноагентом в РФ
** Признано в РФ запрещённой экстремистской организацией