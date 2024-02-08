https://ukraina.ru/20240208/1053164376.html

"Уже выполняет приказы Кремля". Почему Запад бьётся в истерике из-за приезда Такера Карлсона в Москву

"Уже выполняет приказы Кремля". Почему Запад бьётся в истерике из-за приезда Такера Карлсона в Москву - 08.02.2024 Украина.ру

"Уже выполняет приказы Кремля". Почему Запад бьётся в истерике из-за приезда Такера Карлсона в Москву

В пятницу, 9 февраля, в два часа ночи по московскому времени выйдет в эфир интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным

2024-02-08T13:41

2024-02-08T13:41

2024-02-08T14:38

эксклюзив

такер карлсон

владимир путин

россия

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/07/1053133370_0:228:2791:1798_1920x0_80_0_0_672b65c1999f1a76e0bec82cf4990f53.jpg

Посмотреть его можно будет в личном блоге самого Такера Карлсона, на его канале на Ютубе и на странице в соцсети Х.Конечно же, интервью сразу будет растиражировано множеством других информационных площадок.Основные темы интервью озвучил сам Карлсон: о политической обстановке в мире, о спецоперации на Украине.Поскольку "СМИ Запада коррумпированы, они лгут своим читателям и зрителям и делают это путём умолчания", как сказал Такер, он хочет представить своим зрителям полную картину происходящего."Нынешний миропорядок и экономическая система в мире быстро разваливаются. Но американцам об этом ничего не говорят", - продолжил Такер в своем обращении к зрителям, которое уже само по себе стало сенсацией.И вот теперь вся Америка ждёт сенсационное интервью.Интересно, что в русскоязычном сегменте интернета можно встретить некоторое недоумение:"А чего все так суетятся? Путин все свои позиции ежедневно обозначает. Почему такой интерес?"Во-первых, всё-таки, ждём чего-то сенсационного. Всё возможно. Во-вторых, для жителей России интересно будет понаблюдать за реакциями в США. И, в-третьих, посмотреть на работу самого известного журналиста США.Интервью, как обещает Такер, будет идти без монтажа.Но суетятся как раз не у нас, не в России. А вот в США и Европе - просто истерика.Визит ТакераВизит журналиста Такера Карлсона в Москву освещался как визит дипломата или государственного деятеля.Что было такого удивительного? Журналист просто делает свою работу. Но истерика - невероятная.Интервью ещё не опубликовано, а в американской и европейской прессе уже вышли десятки статей, "разоблачающих" Такера Карлсона. Все, конечно же, плюются ядом.Вот, например, Daily Mail. Материал называется "Как интервью с заискивающим американским теоретиком заговора Такером Карлсоном может помочь Владимиру Путину одержать победу на Украине?"Оценка Такера "заискивающий теоретик" вынесена прямо в заголовок. Чтобы читатель сразу понял, кто перед ним. А то, не дай бог, начнёт думать самостоятельно."Сторонник заговора", занимается "бесстыдной дезинформацией", придумал какое-то "глубинное государство". Так сказано про Такера в этом материале."Крысоподобный комик-олигарх"А что он говорил об Украине?С ужасом цитируют Такера мировые СМИ: называл Украину "примитивной страной" и распространял "дезинформацию" о том, что США руководят на Украине некими "секретными биолабораториями".И очень, очень некрасиво называл президента Зеленского: "крысоподобный комик - олигарх".Да, Такера ненавидят и боятся. Но все эти статьи только повышают рейтинг его шоу, и конечно, увеличивают интерес к интервью с Путиным.В трудной ситуации оказались мировые СМИ. Называется "цугцванг", когда любой шаг играет на ваше поражение. Но и молчать они тоже не могут. Стоит сплошной визг.CNN:"Такер Карлсон находится в России, чтобы взять интервью у Путина. Он уже выполняет приказы Кремля.""Предатель""Посредник в капитуляции Америки""Посадить. Завести дело за госизмену. Не пускать назад в США"Politico:"Консервативный провокатор. Прикрывается тем, что брать интервью у разных сторон конфликта - это работа журналиста."А это, кстати, действительно так. Почему нет?Guardian:"Посещение балета в Большом театре и обеды в изысканных ресторанах Москвы ещё раз доказывают, что Карлсон действует как инструмент пропаганды Путина."Это лучше даже не комментировать.Аналитик и специалист по России из Германии Янис Клюге сказал The Washington Post об интервью Такера с Владимиром Путиным:"Возможно, это будет самый эффективный пропагандистский ролик, когда-либо созданный.""Вы услышите его голос"Почему такая истерика? Почему Такера призывают не пускать назад в США? Почему в Евросоюзе уже выступают с призывом наложить на него санкции?Конечно же, основная причина - не дать американцам услышать голос президента России.Это не шутка. Об этом сказал сам Такер:"До сих пор вы даже не знали, как звучит его голос", - так он анонсировал своё интервью с президентом России Владимиром Путиным в США.Это что, правда?Любая бабушка в России знает, как звучит голос Байдена, как говорит Трамп. И даже условная Нэнси Пелоси тоже хорошо известна. При желании любой может послушать, что именно все эти американские деятели говорят.Но американцы не знают, как звучит голос Путина. Даже если это некоторое преувеличение, всё равно показывает разницу в освещении событий "у нас" и "у них".Очень трудно представить, чтобы, например, Владимир Соловьёв обратился к россиянам после интервью с президентом Байденом со словами: "Теперь вы наконец-то услышите, как звучит его голос".Но, оказывается, дать слово президенту Путину в стране, которая на словах считает пресловутую свободу слова основным достижением демократии, это "подорвать наши демократические институты"."Это сигнал!" - пишут западные СМИ. Секретный сигнал от Путина Трампу!Как будто нет других способов подать "сигнал", кроме как с привлечением самого известного журналиста Америки, чей визит широко освещается на Западе чуть ли на по часам: вот Такер поел, вот зашёл в гастроном, побывал в Большом театре. Вот "машина, в которой предположительно находится Карлсон, выехала из Кремля... направился в аэропорт". Вот Такер Карлсон ловит ртом снежинки.. И так далее.Определенно, паника и истерика. И растерянность.А что мы знаем о Такере Карлсоне, и в чем причина его популярности?Увольнение и взлётКонсерватор, сторонник республиканцев, соратник Трампа. Ходили слухи, что Дональд Трамп был на постоянной телефонной связи с Такером в бытность президентом.В то же время биография Такера Карлсона - это биография "сына из современной аристократической семьи" США. Отец - журналист, мать - художница. Мать оставила семью и детей, когда Такеру было 7 лет, и не принимала участия в воспитании своих двух сыновей, Такера и его младшего брата.Отец Такера был известным журналистом и часто брал с собой на работу обоих сыновей. 6 лет отец Такера Карлсона был директором "Голоса Америки"* (сегодня радиостанция - в списке иноагентов в России).Такер должен был провести безоблачную жизнь "человека истеблишмента". У него и была поначалу успешная, но довольно заурядная карьера "популярного журналиста", члена системы. Он даже дружил с Хантером Байденом, сыном сегодняшнего президента.Вёл шоу на том же CNN под названием "Сrossfire" (Перекрестный огонь), на котором выступали друг против друга представители республиканской и демократической партии США, сторонники ЛГБТ** и консерваторы и другие непримиримые противники. Стиль Такера, его профессионализм нравились зрителям. Шоу входило в топ-5 лучших программ CNN.После этого началась карьера Такера в "Фокс ньюс". И тоже всё шло достаточно предсказуемо.Что всегда выгодно отличало Такера Карлсона от его коллег, так это его тщательная подготовка к интервью.По сути, он выступал как эксперт, а не как журналист. Его подготовка: знание темы, цифр, цитат - не один раз ставила в тупик его собеседников, специалистов и экспертов. Некоторые собеседники Такера утром просыпались знаменитыми, и нельзя сказать, что они этому были очень рады.Частый стиль интервью Такера - на ногах, без галстуков. Так он снимал интервью с Трампом. Интересно, конечно, как будет выглядеть интервью с Владимиром Путиным.В 2016 году Такер Карлсон стал поддерживать будущего президента Трампа. И всё изменилось. Из члена системы он стал "рупором консервативной пропаганды".Чем дальше, тем большая поляризация мнений происходила в Америке. И тем яснее становилась позиция Такера Карлсона.Во время коронавируса Такер открыто выступал против вакцин. Во время истерики вокруг BLM - против беспредела, который творят чернокожие банды в США.21 апреля 2023 года телеканал "Фокс ньюс" разорвал контракт с Такером Карлсоном.Владельцами канала является семья Мердок, и они "устали от своенравного журналиста", как сообщали в американской прессе.В любом случае, это увольнение пошло Такеру на пользу.Надо сказать, что одним из пунктов его контракта с "Фокс" была невозможность ввести политическое шоу на других телеканалах до окончания контракта - официально до 2024 года.Но мир изменился, а медиамагнаты этого не поняли.Если его политическое шоу на "Фокс" "Такер Карлсон тунайт" смотрело в среднем около 3 миллионов зрителей (на пике популярности -3,7 миллиона ), то сейчас на него подписано только в соцсети Х 11,6 миллионов человек.Такер Карлсон стал вести свой собственный блог, который моментально стал опережать в рейтингах показатели крупнейших американских СМИ. Опережает не просто в несколько раз, а в десятки раз.Конечно же, "Фокс" подал на него в суд. Отбивается от иска соратник Такера, Илон Маск и его команда юристов. Суды идут до сих пор, и могут идти ещё очень долго. А Такер продолжает работать.Самое рейтинговое по количеству просмотров на сегодняшний день - интервью с Дональдом Трампом. 250 миллионов просмотров!Особенно интересно то, что это интервью вышло в один день с дебатами других республиканских претендентов на пост президента. Те дебаты посмотрели 2 миллиона человек.Анонс интервью Такера с Владимиром Путиным только на его страничке в соцсети X за сутки посмотрело 90 миллионов человек.У самого интервью, это очевидно, будут сотни миллионов просмотров.Даже приложение соцсети Х скачали много миллионов раз после анонса этого интервью, заявил Илон Маск.Будущий президент?Может ли Такер Карлсон стать вице-президентом при президенте Трампе? Это возможно, и это подтверждал сам Трамп. Говорят, этого очень хочет супруга Дональда Трампа Мелания.Всё возможно. Но человек таких убеждений, такой харизмы, обаяния и узнаваемости, как Такер Карлсон, может и сам стать президентом Америки. Со временем, конечно.Сейчас ему всего 54 года. По меркам США - возраст политического юноши.А пока - ждём интервью и будем смотреть, как работает самый популярный журналист Америки и как отвечает на его вопросы самый популярный политик в мире - президент России.* Признано СМИ-иноагентом в РФ** Признано в РФ запрещённой экстремистской организацией

https://ukraina.ru/20240208/1053155019.html

https://ukraina.ru/20240208/1053150756.html

https://ukraina.ru/20240207/1053143014.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, такер карлсон, владимир путин, россия, сша, украина