Следователи вычислили офицеров ВСУ, обстрелявших Лисичанск - 08.02.2024 Украина.ру
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Следователи вычислили офицеров ВСУ, обстрелявших Лисичанск
Следователи вычислили офицеров ВСУ, обстрелявших Лисичанск - 08.02.2024 Украина.ру
Следователи вычислили офицеров ВСУ, обстрелявших Лисичанск
Следственный комитет РФ провел расследование украинского обстрела в Лисичанске, сообщили 8 февраля в пресс-службе СК РФ
2024-02-08T13:19
2024-02-08T13:19
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лисичанск
обстрелы
ск рф
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В ближайшее время Родину и командиру третьего дивизиона Сергею Савченко будет предъявлено обвинение, добавили в СК РФ.В субботу, 3 февраля, украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, погибли мирные люди. Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. Еще десять человек получили ранения.Позже стало известно, что в результате обстрела погибли министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко и местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.
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новости, россия, лнр, луганская народная республика, лисичанск, обстрелы, ск рф
Новости, Россия, ЛНР, Луганская Народная Республика, Лисичанск, обстрелы, СК РФ

Следователи вычислили офицеров ВСУ, обстрелявших Лисичанск

13:19 08.02.2024
 
© Следком телеграм-канал
© Следком телеграм-канал
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Следственный комитет РФ провел расследование украинского обстрела в Лисичанске, сообщили 8 февраля в пресс-службе СК РФ
"Предварительно, атака здания была произведена третьим дивизионом 107 реактивной бригады ВСУ под командованием Евгения Родина", - заявили в российском ведомстве.
В ближайшее время Родину и командиру третьего дивизиона Сергею Савченко будет предъявлено обвинение, добавили в СК РФ.
В субботу, 3 февраля, украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, погибли мирные люди. Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. Еще десять человек получили ранения.
Позже стало известно, что в результате обстрела погибли министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко и местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.
Алексей Потелещенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
5 февраля, 13:56
"Образец мужественности": при обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр ЧС ЛНРВо время украинского обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР, полковник Алексей Потелещенко, сообщил 5 февраля глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём телеграм-канале
 
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