Следователи вычислили офицеров ВСУ, обстрелявших Лисичанск
© Следком телеграм-канал
© Следком телеграм-канал
Следственный комитет РФ провел расследование украинского обстрела в Лисичанске, сообщили 8 февраля в пресс-службе СК РФ
"Предварительно, атака здания была произведена третьим дивизионом 107 реактивной бригады ВСУ под командованием Евгения Родина", - заявили в российском ведомстве.
В ближайшее время Родину и командиру третьего дивизиона Сергею Савченко будет предъявлено обвинение, добавили в СК РФ.
В субботу, 3 февраля, украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, погибли мирные люди. Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. Еще десять человек получили ранения.
Позже стало известно, что в результате обстрела погибли министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко и местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.
5 февраля, 13:56"Образец мужественности": при обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр ЧС ЛНРВо время украинского обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР, полковник Алексей Потелещенко, сообщил 5 февраля глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём телеграм-канале