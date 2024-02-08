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Следователи вычислили офицеров ВСУ, обстрелявших Лисичанск

Следователи вычислили офицеров ВСУ, обстрелявших Лисичанск - 08.02.2024 Украина.ру

Следователи вычислили офицеров ВСУ, обстрелявших Лисичанск

Следственный комитет РФ провел расследование украинского обстрела в Лисичанске, сообщили 8 февраля в пресс-службе СК РФ

2024-02-08T13:19

2024-02-08T13:19

2024-02-08T13:19

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В ближайшее время Родину и командиру третьего дивизиона Сергею Савченко будет предъявлено обвинение, добавили в СК РФ.В субботу, 3 февраля, украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, погибли мирные люди. Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. Еще десять человек получили ранения.Позже стало известно, что в результате обстрела погибли министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко и местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.

https://ukraina.ru/20240205/1053094258.html

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