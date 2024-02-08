В Никополе расстреляли автомобиль, погиб заместитель мэра - 08.02.2024 Украина.ру
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В Никополе расстреляли автомобиль, погиб заместитель мэра
В Никополе расстреляли автомобиль, погиб заместитель мэра - 08.02.2024 Украина.ру
В Никополе расстреляли автомобиль, погиб заместитель мэра
Неизвестные обстреляли автомобиль в Никополе Днепропетровской области Украины. Об этом 8 февраля сообщили в Офисе генпрокурора страны
2024-02-08T12:58
2024-02-08T13:44
обстрелы
автомобиль
гибель
новости
никополь
украина
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"Восьмого февраля на одной из улиц Никополя неизвестные лица из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль. В нем находился заместитель городского головы. В результате обстрела мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.По факту умышленного убийства возбудили уголовное дело.Имя заместителя градоначальника в Офисе генпрокурора не называют. По информации украинского издания "Страна", речь идет о Виталии Журавлеве.
https://ukraina.ru/20240205/1053094258.html
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обстрелы, автомобиль, гибель, новости, никополь, украина
обстрелы, автомобиль, гибель, Новости, Никополь, Украина

В Никополе расстреляли автомобиль, погиб заместитель мэра

12:58 08.02.2024 (обновлено: 13:44 08.02.2024)
 
© Днепропетровская областная прокуратура
© Днепропетровская областная прокуратура
Читать в
Неизвестные обстреляли автомобиль в Никополе Днепропетровской области Украины. Об этом 8 февраля сообщили в Офисе генпрокурора страны
"Восьмого февраля на одной из улиц Никополя неизвестные лица из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль. В нем находился заместитель городского головы. В результате обстрела мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.
По факту умышленного убийства возбудили уголовное дело.
Имя заместителя градоначальника в Офисе генпрокурора не называют. По информации украинского издания "Страна", речь идет о Виталии Журавлеве.
Алексей Потелещенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
5 февраля, 13:56
"Образец мужественности": при обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр ЧС ЛНРВо время украинского обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР, полковник Алексей Потелещенко, сообщил 5 февраля глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём телеграм-канале
 
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