https://ukraina.ru/20240208/1053163335.html

В Никополе расстреляли автомобиль, погиб заместитель мэра

В Никополе расстреляли автомобиль, погиб заместитель мэра - 08.02.2024 Украина.ру

В Никополе расстреляли автомобиль, погиб заместитель мэра

Неизвестные обстреляли автомобиль в Никополе Днепропетровской области Украины. Об этом 8 февраля сообщили в Офисе генпрокурора страны

2024-02-08T12:58

2024-02-08T12:58

2024-02-08T13:44

обстрелы

автомобиль

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никополь

украина

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"Восьмого февраля на одной из улиц Никополя неизвестные лица из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль. В нем находился заместитель городского головы. В результате обстрела мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.По факту умышленного убийства возбудили уголовное дело.Имя заместителя градоначальника в Офисе генпрокурора не называют. По информации украинского издания "Страна", речь идет о Виталии Журавлеве.

https://ukraina.ru/20240205/1053094258.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

обстрелы, автомобиль, гибель, новости, никополь, украина