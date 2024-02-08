В Никополе расстреляли автомобиль, погиб заместитель мэра
12:58 08.02.2024 (обновлено: 13:44 08.02.2024)
© Днепропетровская областная прокуратура
© Днепропетровская областная прокуратура
Неизвестные обстреляли автомобиль в Никополе Днепропетровской области Украины. Об этом 8 февраля сообщили в Офисе генпрокурора страны
"Восьмого февраля на одной из улиц Никополя неизвестные лица из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль. В нем находился заместитель городского головы. В результате обстрела мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.
По факту умышленного убийства возбудили уголовное дело.
Имя заместителя градоначальника в Офисе генпрокурора не называют. По информации украинского издания "Страна", речь идет о Виталии Журавлеве.
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