https://ukraina.ru/20240208/1053162996.html

От попрошайки до вора: пользователи Сети предложили Зеленскому найти другую работу

От попрошайки до вора: пользователи Сети предложили Зеленскому найти другую работу - 08.02.2024 Украина.ру

От попрошайки до вора: пользователи Сети предложили Зеленскому найти другую работу

Пользователи социальной сети Х (бывшая Twitter) раскритиковали инициативу президента Украины Владимира Зеленского забрать замороженные активы России на нужды Украины

2024-02-08T12:53

2024-02-08T12:53

2024-02-08T12:53

новости

украина

владимир зеленский

россия

замороженные активы

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Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед собой задачу прибрать к рукам российские активы. Об этом он написал в соцсети X. Такое намерение он считает справедливым, добавил Зеленский. "Мы неустанно работаем с нашими партнерами над тем, чтобы решение по российским активам было принято как можно скорее", написал он.Пользователи Сети не оценили планов Зеленского по конфискации российских активов."От попрошайки до вора - какая потрясающая карьера. Уходи в отставку!" - написал комментатор."Похоже придется продать один из своих особняков или яхт, чтобы купить оружие", — обратился к нему другой."Лучше найди работу на неполный рабочий день", - предложил третий пользователь."Как насчет того, чтобы провести выборы и посмотреть, готов ли ваш народ положить конец этому безумию", - написал четвертый пользователь соцсети.Британская газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщала, что страны Запада разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга.С начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию и заморозил почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Большая часть активов хранится в бельгийском Euroclear.

https://ukraina.ru/20240205/1053097061.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, россия, замороженные активы