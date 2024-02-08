От попрошайки до вора: пользователи Сети предложили Зеленскому найти другую работу - 08.02.2024 Украина.ру
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От попрошайки до вора: пользователи Сети предложили Зеленскому найти другую работу
От попрошайки до вора: пользователи Сети предложили Зеленскому найти другую работу - 08.02.2024 Украина.ру
От попрошайки до вора: пользователи Сети предложили Зеленскому найти другую работу
Пользователи социальной сети Х (бывшая Twitter) раскритиковали инициативу президента Украины Владимира Зеленского забрать замороженные активы России на нужды Украины
2024-02-08T12:53
2024-02-08T12:53
новости
украина
владимир зеленский
россия
замороженные активы
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Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед собой задачу прибрать к рукам российские активы. Об этом он написал в соцсети X. Такое намерение он считает справедливым, добавил Зеленский. "Мы неустанно работаем с нашими партнерами над тем, чтобы решение по российским активам было принято как можно скорее", написал он.Пользователи Сети не оценили планов Зеленского по конфискации российских активов."От попрошайки до вора - какая потрясающая карьера. Уходи в отставку!" - написал комментатор."Похоже придется продать один из своих особняков или яхт, чтобы купить оружие", — обратился к нему другой."Лучше найди работу на неполный рабочий день", - предложил третий пользователь."Как насчет того, чтобы провести выборы и посмотреть, готов ли ваш народ положить конец этому безумию", - написал четвертый пользователь соцсети.Британская газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщала, что страны Запада разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга.С начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию и заморозил почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Большая часть активов хранится в бельгийском Euroclear.
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новости, украина, владимир зеленский, россия, замороженные активы
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, замороженные активы

От попрошайки до вора: пользователи Сети предложили Зеленскому найти другую работу

12:53 08.02.2024
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP / Markus Schreiber
Читать в
Пользователи социальной сети Х (бывшая Twitter) раскритиковали инициативу президента Украины Владимира Зеленского забрать замороженные активы России на нужды Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед собой задачу прибрать к рукам российские активы. Об этом он написал в соцсети X. Такое намерение он считает справедливым, добавил Зеленский. "Мы неустанно работаем с нашими партнерами над тем, чтобы решение по российским активам было принято как можно скорее", написал он.
Пользователи Сети не оценили планов Зеленского по конфискации российских активов.
"От попрошайки до вора - какая потрясающая карьера. Уходи в отставку!" - написал комментатор.
"Похоже придется продать один из своих особняков или яхт, чтобы купить оружие", — обратился к нему другой.
"Лучше найди работу на неполный рабочий день", - предложил третий пользователь.
"Как насчет того, чтобы провести выборы и посмотреть, готов ли ваш народ положить конец этому безумию", - написал четвертый пользователь соцсети.
Британская газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщала, что страны Запада разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга.
С начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию и заморозил почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Большая часть активов хранится в бельгийском Euroclear.
- РИА Новости, 1920, 05.02.2024
5 февраля, 16:46
Где деньги, Зин? Спасёт ли кто-нибудь дырявый украинский бюджет Власти США пытаются изыскать средства в бюджете для финансирования Украины. Новый законопроект представил Сенат. Речь идет о чуть более 118 млрд долларов, из которых 60 млрд – Украине, хотя на самом деле – гораздо меньше
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийРоссиязамороженные активы
 
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