Это закончится глобальным провалом, в ВСУ кончаются солдаты - WP - 08.02.2024 Украина.ру
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Это закончится глобальным провалом, в ВСУ кончаются солдаты - WP
Это закончится глобальным провалом, в ВСУ кончаются солдаты - WP - 08.02.2024 Украина.ру
Это закончится глобальным провалом, в ВСУ кончаются солдаты - WP
Украинские военные сталкиваются с критической нехваткой пехоты, что приводит к истощению и снижению боевого духа на линии фронта, пишет газета The Washington Post со ссылкой на украинских солдат и командиров
2024-02-08T10:25
2024-02-08T10:25
новости
украина
всу
вооруженные силы украины
мобилизация
владимир зеленский
валерий залужный
пехота
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Александр, один из командиров батальона рассказал, что роты его подразделения в среднем укомплектованы примерно на 35 процентов от должного. Второй командир батальона штурмовой бригады рассказал, что это типично для подразделений, выполняющих боевые задачи.По словам Александра, за последние пять месяцев в его батальон было отправлено пять человек. "Он и другие командиры заявили, что новобранцы, как правило, плохо обучены", - пишет WP.Журналисты The Washington Post подчеркнули, что в ВСУ заявляют об острой нехватке служащих на фоне новостей о том, что президент Украины Владимир Зеленский собирается отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре прошлого года местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре прошлого спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Ранее подполковник ВСУ Михаил Николов заявил о необходимости проводить мобилизацию "драконовскими методами". По мнению ВСУшника, необходимо провести тотальную мобилизацию всего мужского и женского населения с 18 лет.А командир украинской 118 бригады территориальной обороны Анатолий Стуженко считает, что процесс мобилизации необходимо ужесточить настолько, чтобы военкомам разрешили стрелять в колени несогласным.В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, в бюджете Украины нет денег для реализации этого требования.
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новости, украина, всу, вооруженные силы украины, мобилизация, владимир зеленский, валерий залужный, пехота
Новости, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, мобилизация, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, пехота

Это закончится глобальным провалом, в ВСУ кончаются солдаты - WP

10:25 08.02.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Украинские военные сталкиваются с критической нехваткой пехоты, что приводит к истощению и снижению боевого духа на линии фронта, пишет газета The Washington Post со ссылкой на украинских солдат и командиров
"Один командир батальона механизированной бригады, сражающейся на востоке Украины, сказал, что в его подразделении в настоящее время имеется менее 40 пехотинцев. […] По словам командующего, в полностью укомплектованном батальоне их будет более 200 человек", - пишет издание.
Александр, один из командиров батальона рассказал, что роты его подразделения в среднем укомплектованы примерно на 35 процентов от должного. Второй командир батальона штурмовой бригады рассказал, что это типично для подразделений, выполняющих боевые задачи.
По словам Александра, за последние пять месяцев в его батальон было отправлено пять человек. "Он и другие командиры заявили, что новобранцы, как правило, плохо обучены", - пишет WP.
"Основа всего — нехватка людей. Куда мы идем? Я не знаю. Позитивного прогноза нет. Абсолютно никакого. Это закончится множеством смертей, глобальным провалом", — сказал Александр.
Журналисты The Washington Post подчеркнули, что в ВСУ заявляют об острой нехватке служащих на фоне новостей о том, что президент Украины Владимир Зеленский собирается отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре прошлого года местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
В декабре прошлого спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.
В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.
Ранее подполковник ВСУ Михаил Николов заявил о необходимости проводить мобилизацию "драконовскими методами". По мнению ВСУшника, необходимо провести тотальную мобилизацию всего мужского и женского населения с 18 лет.
А командир украинской 118 бригады территориальной обороны Анатолий Стуженко считает, что процесс мобилизации необходимо ужесточить настолько, чтобы военкомам разрешили стрелять в колени несогласным.
В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, в бюджете Украины нет денег для реализации этого требования.
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
05:20
Добровольно-принудительно. Почему закон о мобилизации внес раскол во всех ветвях власти УкраиныВ Верховной раде проголосовали в первом чтении скандальный законопроект о мобилизации. Это второй вариант документа от правительства, но и к нему у народных депутатов, и общественности есть много вопросов
 
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