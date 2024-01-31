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"Доиграемся в демократию": бригадир теробороны ВСУ предложил простреливать колени призывникам
"Доиграемся в демократию": бригадир теробороны ВСУ предложил простреливать колени призывникам - 31.01.2024 Украина.ру
"Доиграемся в демократию": бригадир теробороны ВСУ предложил простреливать колени призывникам
Мобилизацию на Украине необходимо ужесточить, стрелять в колени несогласным, заявил командир украинской 118 бригады территориальной обороны Анатолий Стуженко
2024-01-31T11:53
2024-01-31T11:53
2024-01-31T11:53
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По его мнению, мобилизация должна быть "жесткой". Стуженко добавил, что украинцы могут прийти и откровенно сказать, что "лучше они лучше наденут юбку" и пойдут шить что-то для ВСУшников.Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский напомнил, что параллельно с идеей бригадира ужесточить мобилизацию, выдвинули идею легализовать короткоствольное оружие."А если наложить предложение командира 118 бригады ТРО простреливать колено тому, кто не вышел из машины по требованию ТЦК на идею легализовать короткоствольное оружие, картина будет выглядеть полностью завершенной, согласитесь. Причём вне зависимости от того, в машине ты, в составе патруля ТЦК, или просто идёшь по улице с ребёнком", - написал он в своём телеграм-канале.Ранее подполковник ВСУ Михаил Николов заявил о необходимости проводить мобилизацию "драконовскими методами". По мнению ВСУшника, необходимо провести тотальную мобилизацию всего мужского и женского населения с 18 лет.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.
https://ukraina.ru/20240126/1052932609.html
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новости, украина, всу, тероборона, мобилизация, призывники, уклонисты
Новости, Украина, ВСУ, тероборона, мобилизация, призывники, уклонисты
"Доиграемся в демократию": бригадир теробороны ВСУ предложил простреливать колени призывникам
Мобилизацию на Украине необходимо ужесточить, стрелять в колени несогласным, заявил командир украинской 118 бригады территориальной обороны Анатолий Стуженко
"Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что у нас военных будут ногами пинать. Должно быть так: не вышел из машины – прострелили колено. Только так, иначе нам не победить", - сказал Стуженко.
По его мнению, мобилизация должна быть "жесткой". Стуженко добавил, что украинцы могут прийти и откровенно сказать, что "лучше они лучше наденут юбку" и пойдут шить что-то для ВСУшников.
Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский напомнил, что параллельно с идеей бригадира ужесточить мобилизацию, выдвинули идею легализовать короткоствольное оружие.
"А если наложить предложение командира 118 бригады ТРО простреливать колено тому, кто не вышел из машины по требованию ТЦК на идею легализовать короткоствольное оружие, картина будет выглядеть полностью завершенной, согласитесь. Причём вне зависимости от того, в машине ты, в составе патруля ТЦК, или просто идёшь по улице с ребёнком", - написал он в своём телеграм-канале.
Ранее подполковник ВСУ Михаил Николов заявил о необходимости проводить мобилизацию "драконовскими методами". По мнению ВСУшника, необходимо провести тотальную мобилизацию всего мужского и женского населения с 18 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил
, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.