В СБУ заявили о десятикратном превосходстве России в снарядах
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Российские военные выпускают в десять раз больше снарядов, чем Вооруженные силы Украины. Об этом 9 февраля сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Службы безопасности Украины (СБУ)
Так украинский чиновник прокомментировал отказ Конгресса США принять законопроект о военной помощи Украине.
Украинские войска исписывают серьезные проблемы с боеприпасами из-за задержки американской помощи, заявил анонимный источник журналистов.
Как сообщало издание Украина.ру, в сенате США 8 февраля заблокировали компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования на помощь Украине, Израилю и на защиту границ. Законопроект не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование.