В СБУ заявили о десятикратном превосходстве России в снарядах - 08.02.2024 Украина.ру
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В СБУ заявили о десятикратном превосходстве России в снарядах
В СБУ заявили о десятикратном превосходстве России в снарядах - 08.02.2024 Украина.ру
В СБУ заявили о десятикратном превосходстве России в снарядах
Российские военные выпускают в десять раз больше снарядов, чем Вооруженные силы Украины. Об этом 9 февраля сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Службы безопасности Украины (СБУ)
2024-02-08T09:59
2024-02-08T09:59
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Так украинский чиновник прокомментировал отказ Конгресса США принять законопроект о военной помощи Украине.Украинские войска исписывают серьезные проблемы с боеприпасами из-за задержки американской помощи, заявил анонимный источник журналистов.Как сообщало издание Украина.ру, в сенате США 8 февраля заблокировали компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования на помощь Украине, Израилю и на защиту границ. Законопроект не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование.
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новости, украина, россия, вс рф, всу, снаряды, сша
Новости, Украина, Россия, ВС РФ, ВСУ, снаряды, США

В СБУ заявили о десятикратном превосходстве России в снарядах

09:59 08.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Российские военные выпускают в десять раз больше снарядов, чем Вооруженные силы Украины. Об этом 9 февраля сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Службы безопасности Украины (СБУ)
Так украинский чиновник прокомментировал отказ Конгресса США принять законопроект о военной помощи Украине.
Украинские войска исписывают серьезные проблемы с боеприпасами из-за задержки американской помощи, заявил анонимный источник журналистов.
Как сообщало издание Украина.ру, в сенате США 8 февраля заблокировали компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования на помощь Украине, Израилю и на защиту границ. Законопроект не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование.
США флаг
08:41
Сенат США заблокировал законопроект по охране границ и помощи Киеву В сенате США заблокировали компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, следует из результатов голосования
 
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