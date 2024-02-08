https://ukraina.ru/20240208/1053156789.html

В СБУ заявили о десятикратном превосходстве России в снарядах

В СБУ заявили о десятикратном превосходстве России в снарядах - 08.02.2024 Украина.ру

В СБУ заявили о десятикратном превосходстве России в снарядах

Российские военные выпускают в десять раз больше снарядов, чем Вооруженные силы Украины. Об этом 9 февраля сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Службы безопасности Украины (СБУ)

2024-02-08T09:59

2024-02-08T09:59

2024-02-08T09:59

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Так украинский чиновник прокомментировал отказ Конгресса США принять законопроект о военной помощи Украине.Украинские войска исписывают серьезные проблемы с боеприпасами из-за задержки американской помощи, заявил анонимный источник журналистов.Как сообщало издание Украина.ру, в сенате США 8 февраля заблокировали компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования на помощь Украине, Израилю и на защиту границ. Законопроект не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование.

https://ukraina.ru/20240208/1053155645.html

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новости, украина, россия, вс рф, всу, снаряды, сша