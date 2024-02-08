Сенат США заблокировал законопроект по охране границ и помощи Киеву

"Они все в доле". Почему Сенат США выделяет больше всего денег Украине

4 февраля председатель комитета Сената по ассигнованиям демократ Пэт Мюррей представила компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году (начавшемся в США 1 октября 2023-го) по направленному ещё в прошлом году запросу Белого дома