Сенат США заблокировал законопроект по охране границ и помощи Киеву - 08.02.2024 Украина.ру
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Сенат США заблокировал законопроект по охране границ и помощи Киеву
Сенат США заблокировал законопроект по охране границ и помощи Киеву - 08.02.2024 Украина.ру
Сенат США заблокировал законопроект по охране границ и помощи Киеву
В сенате США заблокировали компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, следует из результатов голосования
2024-02-08T08:41
2024-02-08T08:41
сенат
сша
украина
новости
законопроект
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Законопроект не смог набрать достаточного количество голосов, чтобы пройти процедурное голосование.Сенаторы США ранее предложили законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Он был выработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Украине.Компромиссный документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными.
https://ukraina.ru/20240205/1053098028.html
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сенат, сша, украина, новости, законопроект
сенат, США, Украина, Новости, законопроект

Сенат США заблокировал законопроект по охране границ и помощи Киеву

08:41 08.02.2024
 
© CC0, PixabayСША флаг
США флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
В сенате США заблокировали компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, следует из результатов голосования
Законопроект не смог набрать достаточного количество голосов, чтобы пройти процедурное голосование.
Сенаторы США ранее предложили законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.
Он был выработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Украине.
Компромиссный документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными.
- РИА Новости, 1920, 05.02.2024
5 февраля, 16:41
"Они все в доле". Почему Сенат США выделяет больше всего денег Украине4 февраля председатель комитета Сената по ассигнованиям демократ Пэт Мюррей представила компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году (начавшемся в США 1 октября 2023-го) по направленному ещё в прошлом году запросу Белого дома
 
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