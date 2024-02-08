Сенат США заблокировал законопроект по охране границ и помощи Киеву
© CC0, PixabayСША флаг
© CC0, Pixabay
В сенате США заблокировали компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, следует из результатов голосования
Законопроект не смог набрать достаточного количество голосов, чтобы пройти процедурное голосование.
Сенаторы США ранее предложили законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.
Он был выработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Украине.
Компромиссный документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными.
5 февраля, 16:41"Они все в доле". Почему Сенат США выделяет больше всего денег Украине4 февраля председатель комитета Сената по ассигнованиям демократ Пэт Мюррей представила компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году (начавшемся в США 1 октября 2023-го) по направленному ещё в прошлом году запросу Белого дома