Нужно расчистить небо: политолог объяснил, как украинские FPV-дроны могут помешать наступлению армии РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПолевой учебный центр "Небесный воин" ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА
Дрон – это серьезная угроза для любой техники. ВСУ используют FPV-коптеры, чтобы затруднить снабжение российских войск. Их приоритетной целью на фронте являются автомобили. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Ситуация с FPV-дронами сильно поменялась по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад. У ВСУ кратно увеличилось количество дронов. И если российское командование планирует наступление, это станет серьезной проблемой для наступающих войск, рассказал политолог.
Дрон – это серьезная угроза для любой техники. ВСУ используют FPV-коптеры, чтобы затруднить снабжение российских войск. И автомобили на фронте – их приоритетная цель, добавил волонтер.
"Я точно знаю, что наша оборонка, частные компании и конкретные энтузиасты пытаются эту проблему решить. Но тут надо подключаться всем миром. Надеяться пока не на кого. ВСУ [FPV-дронами] создают нам очень серьезные проблемы", - отметил Кочетков.
Мы 1,5 года занимались противодроновыми ружьями. Когда-то они были хорошей новинкой, но сейчас уже малоэффективны. Технологии поменялись и ВСУ стали использовать нестандартные частоты. Армии РФ нужны такие методы и средства, которые расчистили бы для нас небо, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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