Нужно расчистить небо: политолог объяснил, как украинские FPV-дроны могут помешать наступлению армии РФ - 08.02.2024 Украина.ру
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Нужно расчистить небо: политолог объяснил, как украинские FPV-дроны могут помешать наступлению армии РФ
Нужно расчистить небо: политолог объяснил, как украинские FPV-дроны могут помешать наступлению армии РФ - 08.02.2024 Украина.ру
Нужно расчистить небо: политолог объяснил, как украинские FPV-дроны могут помешать наступлению армии РФ
Дрон – это серьезная угроза для любой техники. ВСУ используют FPV-коптеры, чтобы затруднить снабжение российских войск. Их приоритетной целью на фронте являются автомобили. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-02-08T03:20
2024-02-08T03:20
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Ситуация с FPV-дронами сильно поменялась по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад. У ВСУ кратно увеличилось количество дронов. И если российское командование планирует наступление, это станет серьезной проблемой для наступающих войск, рассказал политолог.Дрон – это серьезная угроза для любой техники. ВСУ используют FPV-коптеры, чтобы затруднить снабжение российских войск. И автомобили на фронте – их приоритетная цель, добавил волонтер.Мы 1,5 года занимались противодроновыми ружьями. Когда-то они были хорошей новинкой, но сейчас уже малоэффективны. Технологии поменялись и ВСУ стали использовать нестандартные частоты. Армии РФ нужны такие методы и средства, которые расчистили бы для нас небо, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240204/1053065162.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сво, дроны, бпла, беспилотники, наступление, вс рф
Новости, Россия, Украина, СВО, дроны, БПЛА, беспилотники, наступление, ВС РФ

Нужно расчистить небо: политолог объяснил, как украинские FPV-дроны могут помешать наступлению армии РФ

03:20 08.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПолевой учебный центр "Небесный воин" ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА
Полевой учебный центр Небесный воин ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Дрон – это серьезная угроза для любой техники. ВСУ используют FPV-коптеры, чтобы затруднить снабжение российских войск. Их приоритетной целью на фронте являются автомобили. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Ситуация с FPV-дронами сильно поменялась по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад. У ВСУ кратно увеличилось количество дронов. И если российское командование планирует наступление, это станет серьезной проблемой для наступающих войск, рассказал политолог.
Дрон – это серьезная угроза для любой техники. ВСУ используют FPV-коптеры, чтобы затруднить снабжение российских войск. И автомобили на фронте – их приоритетная цель, добавил волонтер.
"Я точно знаю, что наша оборонка, частные компании и конкретные энтузиасты пытаются эту проблему решить. Но тут надо подключаться всем миром. Надеяться пока не на кого. ВСУ [FPV-дронами] создают нам очень серьезные проблемы", - отметил Кочетков.
Мы 1,5 года занимались противодроновыми ружьями. Когда-то они были хорошей новинкой, но сейчас уже малоэффективны. Технологии поменялись и ВСУ стали использовать нестандартные частоты. Армии РФ нужны такие методы и средства, которые расчистили бы для нас небо, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Каспер интервью
4 февраля, 04:00
Разведчик, инструктор по работе с беспилотниками Каспер: Я хочу вернуться домой победителемАрмия для многих, кто сюда приходит, становится школой. И в прямом смысле - на войне необходимо учиться, как обращаться с оружием, создавать укрытия, оказывать первую медицинскую помощь, здесь обучают профессии. И в переносном смысле тоже - формирование коллектива происходит совсем на других, чем на гражданке основаниях,
 
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