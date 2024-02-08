https://ukraina.ru/20240208/1053117605.html

Нужно расчистить небо: политолог объяснил, как украинские FPV-дроны могут помешать наступлению армии РФ

Нужно расчистить небо: политолог объяснил, как украинские FPV-дроны могут помешать наступлению армии РФ - 08.02.2024 Украина.ру

Нужно расчистить небо: политолог объяснил, как украинские FPV-дроны могут помешать наступлению армии РФ

Дрон – это серьезная угроза для любой техники. ВСУ используют FPV-коптеры, чтобы затруднить снабжение российских войск. Их приоритетной целью на фронте являются автомобили. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-02-08T03:20

2024-02-08T03:20

2024-02-08T03:20

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Ситуация с FPV-дронами сильно поменялась по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад. У ВСУ кратно увеличилось количество дронов. И если российское командование планирует наступление, это станет серьезной проблемой для наступающих войск, рассказал политолог.Дрон – это серьезная угроза для любой техники. ВСУ используют FPV-коптеры, чтобы затруднить снабжение российских войск. И автомобили на фронте – их приоритетная цель, добавил волонтер.Мы 1,5 года занимались противодроновыми ружьями. Когда-то они были хорошей новинкой, но сейчас уже малоэффективны. Технологии поменялись и ВСУ стали использовать нестандартные частоты. Армии РФ нужны такие методы и средства, которые расчистили бы для нас небо, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240204/1053065162.html

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новости, россия, украина, сво, дроны, бпла, беспилотники, наступление, вс рф