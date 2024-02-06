https://ukraina.ru/20240206/1053105808.html

Алексей Кочетков: Пока Россия пытается сбросить ВСУ с неба, Великобритания лукаво затевает новую войну

Алексей Кочетков: Пока Россия пытается сбросить ВСУ с неба, Великобритания лукаво затевает новую войну - 06.02.2024 Украина.ру

Алексей Кочетков: Пока Россия пытается сбросить ВСУ с неба, Великобритания лукаво затевает новую войну

Мы 1,5 года занимались противодроновыми ружьями. Когда-то они были очень хорошей новинкой, но сейчас это устройство уже малоэффективно. Технологии несколько поменялись. ВСУ стали использовать нестандартные частоты, причем часто меняя их. Тут за ними уже не угонишься

2024-02-06T04:52

2024-02-06T04:52

2024-02-06T12:07

интервью

всу

россия

сша

великобритания

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беспилотники

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волонтеры

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Я точно знаю, что наша оборонка, частные компании и конкретные энтузиасты пытаются эту проблему решить. Но тут надо подключаться всем миром. Надеяться пока не на кого, считает политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Такер Карлсон, известный американский журналист, бывший ведущий республиканского телеканала FOX News, приехал в Москву. Основная масса наблюдателей считает, что он не просто собирается взять большое интервью у Владимира Путина, но и передать российскому президенту послание от Дональда Трампа.- Алексей, каково, на ваш взгляд, будет содержание этого послания?- Надеюсь, что это будет не листовка: "Русские, сдавайтесь" (смеется).Это будет попытка склонить Россию к заморозке конфликта. При всей нашей симпатии к Такеру Карлсону нельзя забывать, что это представитель американских элит, которые никогда не будут нашими друзьями.Да, сиюминутные интересы, возникшие из-за противоречий между республиканцами и демократами, заставляют США идти с нами на диалог. Но цивилизационный конфликт между русской и западными цивилизациями зашел так далеко, что такой челночной дипломатией его разрешить невозможно.Тем более что мы еще не решили свои ключевые задачи в рамках этого конфликта.Короче говоря, если нам предлагают некую заморозку, то явно не для того, чтобы сделать нам приятное. А для того чтобы решить собственные вопросы и поставить нас в еще более невыгодное и шаткое положение.- Честно говоря, я пока даже не вижу, чтобы Запад предлагал нам заморозку конфликта, за исключением публикаций в СМИ. К тому же для начала таких переговоров нужно сначала убрать Зеленского с поста президента Украины, который предлагает России только капитуляцию.- Люди работают сразу по разным направлениям.Нельзя так просто взять и убрать Зеленского. Надо сначала найти сторонников этой идеи в Москве. И они всячески тестируют реакцию российского общества и российских элит. Может, рано еще его убирать. Может, надо убить еще 200-300 тысяч украинцев, чтобы потом вернуться к этому вопросу.Вся эта возня "Зеленский — Залужный, Залужный — Зеленский" тоже возникла не на ровном месте. Если бы в этом информационном шуме не было необходимости, его бы не было. Американцы нам как бы говорят: "Мы в любой момент можем убрать Зеленского. Вы только скажите, что вы нам готовы за это заплатить или уступить".- А как вы в этой связи прокомментируете заявление главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, который заявил, что его удручают пессимистичные прогнозы о будущем Украины, поэтому надо показать Путину, что время работает не на него?- Позиция британцев несколько отличается от позиции американцев. У Лондона свои хотелки, свои интересы и своя стратегия.Кэмерон не единственный, кто говорит, что Россия находится в не очень хорошем положении. Сразу несколько крупных британских изданий выпустили похожие материалы. Есть одно правило, которое за 300 лет усвоило значительная часть современного человечества: если британцы говорят, что вас что-то плохо, это значит, что у вас все более-менее нормально. И наоборот. Если британцы начинают вас хвалить, то вам надо задуматься. Потому что нет худшего врага, чем друг-англичанин.Так что эти заявления Кэмерона – тонкая информационная война Британии с Россией.- И как британцы сейчас оценивают перспективы этого конфликта?- Британцы сейчас запускают ролики в духе "Как мы можем воевать с Россией в случае прямого конфликта? У русских 1,5 миллиона под ружьем, у нас – 150 тысяч. У русских тысячи танков, а у нас всего 250". Но давайте не забывать, что существует Британское Содружество наций, в котором проживают сотни миллионов людей. Да и с вооруженными силами у них не все так плохо. Это такая лукавая игра.Другое дело, что британцы не собираются воевать с Россией собственными руками.Сейчас ведутся разговоры об отправке на Украину экспедиционного корпуса НАТО, чтобы он занял оборону по Днепру и установил над Киевом бесполетную зону, пока у ВСУ фронт не рухнул. Это же будет не британский корпус. Это будут поляки или румыны – европейцы третьей категории, которых не жалко.Поляки для этого больше всего подходят. Они уже неоднократно были в роли британского расходного материала (Вторая мировая война – это просто классический пример). Польшу достаточно хорошо подготовили. У британцев очень хорошие позиции в польской элите. Одного Сикорского можно вспомнить. И поляками можно попытаться заткнуть дыру на фронте.Технически это сделать очень просто. Можно куда-то высадить польских военнослужащих, чтобы Варшаве уже просто было некуда деться, потому что она станет прямой участницей конфликта.Румыны для этого тоже подходят. Даже если они будут воевать еще хуже, чем во Вторую мировую, процесс будет запущен.Повторюсь, сами британцы на это не пойдут, потому что "у нас всего 250 танков. Вдруг Путин приплывет, и нам нечем будет остров оборонять. Но мы в тылу обеспечим вам полную моральную поддержку. И, может быть, денег в долг дадим, если вам будет совсем тяжело".- Если продолжать тему гипотетического расширения конфликта, то были сообщения, что министерства обороны Германии и Японии подписали документы о расширении сотрудничества. Это тоже попахивает Второй мировой войной.- Осталось Италии к ним только присоединиться. Это будет новый антикоминтерновский пакт и ось "Берлин — Рим — Токио". Это уже какой-то абсурд, учитывая сегодняшние возможности Бундесвера.Про состояние японской армии я ничего не могу сказать. Но вокруг ее границ сейчас настолько накаляется обстановка, что Токио сейчас явно не до вмешательства в конфликт на Украине и дальнейшего ухудшения отношений с Россией.У Японии под боком народы, которые никогда не простят ей геноцида времен Второй мировой войны. Я бывал в Корее. Я общался с корейцами из разных сфер и структур. Поквитаться с японцами – это не просто их национальная идея. Это один из их базовых элементов. То же самое касается китайцев. "Япония должна ответить за все, что она с нами сделала".Так что для японцев сейчас самое время заключать какие-то военные союзы с Берлином для воздействия на Россию.- Хотел уточнить, в какой из двух Корей вы были?- В Северной. Это для японцев еще хуже. Если дойдет до дела, от КНДР они пощады точно не получат (смеется).Хотя в Южной Корее к японцам относятся примерно так же. Они им не простят многовекового унижения. Токио использовал корейцев просто как неодушевленную биологическую массу. Список преступлений японцев перед корейцами настолько объемный и настолько ужасный, что вряд ли когда-нибудь сотрется из памяти корейского народа.- Если говорить однозначно, на кого сейчас работает время: на нас или на Запад?- На нас.Хоть и медленно, но происходит оздоровление общества и экономики. Наша военная промышленность встает на ноги. Да, не всем все нравится. Даже министру обороны не все нравится в части производства танков и артиллерии.Тем не менее наша экономика сохранила устойчивость в условиях беспрецедентного давления этих двух лет. Слухи о том, что мы "бензоколонка и черная дыра" - оказались сильно преувеличены.Если Россия вернется в то состояние, когда она снова может стать самодостаточным государством, учитывая наши потенциальные технологические и интеллектуальные возможности (потому что последние 20-30 лет мы все равно отставали), а также людские ресурсы, все у нас будет хорошо.Главное – не впадать в панику, не поддаваться на провокации и не спешить сдавать позиции, как это уже было в нашей истории при большевиках и при Горбачеве.Если не произойдет измены внутри элиты или "Минска-4", наши перспективы будут гораздо радужнее, чем у наших противников.- Про ВПК мы еще поговорим, пока затронем тему фронта. Сейчас в зоне ответственности подшефных вам батальонов наметилось продвижение к северу от Георгиевки и самом поселке. Насколько там тяжелее/проще по сравнению с тем, что было в Марьинке?- Все равно идут тяжелые бои. Все равно продвижение дается потом и кровью.Наш общий знакомый Станислав Смагин (известный публицист, который воюет в уже знаменитом батальоне "Илья Муромец"), пару дней назад был ранен. Слава богу, его эвакуировали с позиций и его здоровью ничего не угрожает. Это говорит о том, что ВСУ, несмотря на некоторые бравурные сообщения корреспондентов, продолжает ожесточенно сопротивляться.Даже президент говорил, что сейчас сложилась нездоровая ситуация с количеством FPV-дронов у противника. Эти летающие снаряды создают нам проблемы не только на передовой, но и в ближайшем тылу. ВСУ затрудняют нам снабжение. Наши автомобили – это их приоритетная цель. Бойцы говорят, что за каждой "Буханкой" могут охотиться два-три дрона. Я сам видел много взорванных автомобилей.Мы 1,5 года занимались противодроновыми ружьями. Когда-то они были очень хорошей новинкой, но сейчас это устройство уже малоэффективно. Технологии несколько поменялись. ВСУ стали использовать нестандартные частоты, причем часто меняя их. Тут за ними уже не угонишься.Я точно знаю, что наша оборонка, частные компании и конкретные энтузиасты пытаются эту проблему решить. Но тут надо подключаться всем миром. Надеяться пока не на кого. ВСУ создают нам очень серьезные проблемы.- То есть дело не в том, что мы сейчас наступаем, поэтому чаще попадаем под вражеские дроны, а в том, что их действительно стало больше?- Ситуация очень сильно поменялась по сравнению с тем, что было еще несколько месяцев назад. У ВСУ кратно увеличилось количество дронов. И если мы планируем наступление, это станет серьезной проблемой для нашей наступающих войск. Дрон – это серьезная угроза для любой техники.Наши летающие боеприпасы показали высокую эффективность во время "контрнаступа". А сейчас этих боеприпасов становится еще больше. И система управления ими совершенствуется. И точность их становится не 1 на 10, а гораздо выше.Повторюсь, это создает нам очень серьезные проблемы. Эти проблемы надо решать как можно быстрее. Причем решать радикально. Нужны такие методы и средства, которые расчистили бы для нас небо.- Насчет срочного решения проблемы. Глава Минпромторга Мантуров заявил, что Россия за три года выделит 100 млрд рублей на производство сотен тысяч FPV-дронов и десятков тысяч тяжелых беспилотников, а военные эксперты сказали, что этого мало.- Дело же не в том, чтобы выделить деньги. Надо сделать так, чтобы дроны были эффективными и быстро попадали на фронт.Еще раз. Дроны – это одно. Защита от дронов – это другое. Дело же не в том, что у ВСУ миллион беспилотников, а мы сделаем два миллиона и мы победим. Вражеский миллион все равно прилетит по своим целям. И эти цели надо защищать. А в плане защиты я пока не вижу, чтобы у нас были серьезные прорывы.- А карманные РЭБ и большие стационарные комплексы проблему не решат?- Карманный РЭБ не всегда эффективен. Мы полгода назад готовили ручные переносные системы борьбы под определенные частоты, а сейчас ВСУ научились их менять или разматывать. Ружье этот дрон просто не берет. Более того, ружье создает сигнал, который противник фиксирует и начинает крыть артиллерией весь район, где боец его использовал.Я на днях разговаривал с бойцами, которые просили срочно решить эту проблему. Прилетает вражеская "птица". Мы ее видим, она нас видит. Мы по ней работаем. Ей хоть бы хны. Она по нам отработала и тут же начала работать артиллерия. Мы еле живыми осталась, а эта гадина улетела как ни в чем не бывало.У куполов тоже есть предел эффективности.Поэтому перед нашими учеными и "кулибиными" снова стоит задача сделать так, чтобы враг потерял преимущество, которое ему недавно удалось заполучить.- Когда мы обсуждаем наши проблемы с БПЛА, на это принято отвечать, что артиллерийский снаряд мощнее дронов, а разведывательный самолет летает дальше коптера.- Это вопрос применения.Большой разведывательный самолет – это уровень бригады, корпуса и армии. А на конкретном участке, где происходит конкретное боестолкновение, нужен маленький, удобный, юркий и эффективный дрон-разведчик, который передает данные взводу-роте-батальону, чтобы они прямо сейчас выяснили, за каким кустом сидит танк или ПТУР, который может устроить нам засаду.Самолет пролетит. Увидел, не увидел — неизвестно. Пока эти данные обработают, уже всех поубивают. Эти вещи вообще нельзя сравнивать.То же самое касается артиллерии. Конечно, снаряд эффективнее дрона. Но только если вы точно знаете, что каждый ваш снаряд попадет в цель. А беспилотник важен тем, что его ведет конкретный оператор. Иначе откуда мы бы увидели ролики, как наш дрон-камикадзе попадает в «Леопард». Артиллеристы такой точностью похвастаться не могут.Это не значит, что надо делать что-то одно в ущерб другому. Артиллерия — бог войны. Без нее никак. Но и БПЛА становятся неотъемлемой частью современной войны, как пулемет или танк.— Когда мы говорим о большом наступлении, мы все время сталкиваемся с одной и той же проблемы. По идее нам надо максимально концентрировать силы и наносить решительный удар, чтобы не вязнуть в позиционных боях и не терять людей. С другой стороны, как мы можем планировать сложные операции, если у нас есть масса нерешенных проблем в конкретных подразделениях?— Сегодняшнюю войну очень сложно вывести из стадии позиционной по многим причинам.Обе стороны выстроили серьезные укрепления. Лобовыми ударами как в Зимнюю войну 1939–1940 года очень сложно. Когда перед вами многокилометровая оборона противника с опорными пунктами, укрепленными огневыми точками, да еще и в городской и промышленной застройке, штурм ее будет сопряжен с огромными потерями в людях и в технике.ВСУ не смогли преодолеть нашу оборону в 2023 году. Я не знаю, сможем ли мы преодолеть их оборону. Но нам нужны другие решения. Тем более когда у противника большое количество дронов, которых они стали массово применять. Они могут нивелировать наше преимущество в технике.Я не хочу давать советы военным во время войны. Уверен, что наш Генштаб ищет способ решить эту проблему.А раз уж мы столкнулись с проблемой радиоэлектронной борьбы, то сейчас пора как в 2022 году помогать фронту все, чем можем. Для этого главное, чтобы обществу не ставили палки в колеса. А то сейчас опять все позапрещали. Сейчас довезти до Ростова дроны или ружья — это огромная проблема. Если вас остановят, вам придется долго и нудно объясняться, куда и зачем вы это все везете.Понятно, что у нас возросла террористическая опасность. Но если «большие звезды» сказали, что они проблему решат и не решили, то найдите способ хотя бы не мешать обществу.— Если отойти от военных аспектов, можем ли мы сломать установку, которая глубоко засела в украинском обществе («Украина воюет за свое будущее, Россия за свое прошлое»)?— У них очень много установок, которые нам трудно понять.Украинское население сейчас убеждают в следующем: «Да, у нас большие потери. Но орков мы уже замолотили за миллион. Проблема только в том, что орки — это биологический мусор, а мы теряем лучших из лучших. Даже 10 убитых русских не стоят жизни одного сознательного украинца. С этим надо что-то делать».Еще раз. У них катастрофа. У них все городские кладбища забиты могилами с украинскими флагами. Но они искренне считают, что русских погибло больше. Когда общество так настроено, ни о каком диалоге с ним говорить невозможно. Им внушили, что мы просто какие-то насекомые.Что нам делать с этим нарративом? Ничего. Нам надо разрушать саму идею украинства. Мы тысячу раз говорили, что это искусственный конструкт и антисистема, созданная исключительно для разрушения русской цивилизации. Поэтому надо перестать играть в игры с «братским украинским государством». Нужно восстанавливать контроль над утраченными нами русскими землями и заново восстанавливать русскую идентичность в головах у людей.Историк и публицист Феликс Разумовский много лет делал замечательную телевизионную программу «Кто мы?» Вот и мы должны не просто говорить, что мы один народ, а объяснять, что конкретно делает нас одним народом и что надо сделать, чтобы мы снова стали одним народом.— То есть мы освобождаем не украинцев, мы освобождаем своих?— Мы освобождаем русский народ от ига Запада и от ига искусственно созданной идеологии украинского нацизма.

https://ukraina.ru/20201216/1029990360.html

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https://ukraina.ru/20240203/1053053115.html

https://ukraina.ru/20240202/1053038067.html

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Кирилл Курбатов

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