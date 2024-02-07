Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - 07.02.2024 Украина.ру
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Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - 07.02.2024 Украина.ру
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российская система ПВО сбила украинский самолёт МиГ-29, сообщили 7 февраля в Минобороны РФ
2024-02-07T13:56
2024-02-07T13:56
новости
россия
днр
донецкая народная республика
миг-29
всу
новые регионы
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Помимо этого, в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.В Луганской и Донецкой Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях уничтожены 104 беспилотника.
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, миг-29, всу, новые регионы
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, МиГ-29, ВСУ, Новые регионы

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

13:56 07.02.2024
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
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Российская система ПВО сбила украинский самолёт МиГ-29, сообщили 7 февраля в Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Алексеевка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Помимо этого, в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
В Луганской и Донецкой Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях уничтожены 104 беспилотника.
13:00
Обесточенные города, атаки ВСУ, соучастники киевского режима. Главное на Украине на 13:00 7 февраля
 
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