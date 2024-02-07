https://ukraina.ru/20240207/1053134845.html

ВСУ атаковали беспилотником бригаду спасателей в Донецке, пятеро пострадали

ВСУ атаковали беспилотником бригаду спасателей в Донецке, пятеро пострадали - 07.02.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали беспилотником бригаду спасателей в Донецке, пятеро пострадали

Вооруженные силы Украины сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, пострадали сотрудники МЧС, сообщили 7 февраля в МЧС Донецкой Народной Республики

2024-02-07T12:15

2024-02-07T12:15

2024-02-07T12:15

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Около полуночи отделение 6 пожарно-спасательной части Петровского района Донецка выехало на сработку автоматической пожарной сигнализации в магазине. Во время нахождения огнеборцев на месте вызова произошел сброс взрывоопасного предмета с БПЛА, сообщили в ведомстве.В результаты сброса взрывоопасного предмета пострадали 5 сотрудников МЧС. "После осмотра медиками скорой помощи им диагностирована минно-взрывная травма, акубаротравма", пояснили в МЧС ДНР. Сейчас пострадавшие спасатели находятся на амбулаторном лечении. Помимо этого, осколками поврежден пожарный автомобиль

https://ukraina.ru/20240206/1053122509.html

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, мчс, всу, боеприпасы, беспилотники