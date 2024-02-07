ВСУ атаковали беспилотником бригаду спасателей в Донецке, пятеро пострадали - 07.02.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали беспилотником бригаду спасателей в Донецке, пятеро пострадали
ВСУ атаковали беспилотником бригаду спасателей в Донецке, пятеро пострадали - 07.02.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали беспилотником бригаду спасателей в Донецке, пятеро пострадали
Вооруженные силы Украины сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, пострадали сотрудники МЧС, сообщили 7 февраля в МЧС Донецкой Народной Республики
2024-02-07T12:15
2024-02-07T12:15
новости
россия
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донецкая народная республика
мчс
всу
боеприпасы
беспилотники
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Около полуночи отделение 6 пожарно-спасательной части Петровского района Донецка выехало на сработку автоматической пожарной сигнализации в магазине. Во время нахождения огнеборцев на месте вызова произошел сброс взрывоопасного предмета с БПЛА, сообщили в ведомстве.В результаты сброса взрывоопасного предмета пострадали 5 сотрудников МЧС. "После осмотра медиками скорой помощи им диагностирована минно-взрывная травма, акубаротравма", пояснили в МЧС ДНР. Сейчас пострадавшие спасатели находятся на амбулаторном лечении. Помимо этого, осколками поврежден пожарный автомобиль
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россия
днр
донецкая народная республика
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, мчс, всу, боеприпасы, беспилотники
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, МЧС, ВСУ, боеприпасы, беспилотники

ВСУ атаковали беспилотником бригаду спасателей в Донецке, пятеро пострадали

12:15 07.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Пархоменко / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Донецке
Учения МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Михаил Пархоменко
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Вооруженные силы Украины сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, пострадали сотрудники МЧС, сообщили 7 февраля в МЧС Донецкой Народной Республики
"Ночью в результате сброса ВОП (взрывоопасный предмет. - Ред.) с беспилотника пострадали 5 сотрудников МЧС в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении ведомства.
Около полуночи отделение 6 пожарно-спасательной части Петровского района Донецка выехало на сработку автоматической пожарной сигнализации в магазине. Во время нахождения огнеборцев на месте вызова произошел сброс взрывоопасного предмета с БПЛА, сообщили в ведомстве.
В результаты сброса взрывоопасного предмета пострадали 5 сотрудников МЧС. "После осмотра медиками скорой помощи им диагностирована минно-взрывная травма, акубаротравма", пояснили в МЧС ДНР. Сейчас пострадавшие спасатели находятся на амбулаторном лечении.
Помимо этого, осколками поврежден пожарный автомобиль
© МЧС ДНР Телеграм-канал
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