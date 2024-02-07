"Озверевшие" боевики Киева, взрывы и успехи ВС РФ, западная помощь. Главное на Украине на утро 7 февраля - 07.02.2024 Украина.ру
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"Озверевшие" боевики Киева, взрывы и успехи ВС РФ, западная помощь. Главное на Украине на утро 7 февраля
"Озверевшие" боевики Киева, взрывы и успехи ВС РФ, западная помощь. Главное на Украине на утро 7 февраля - 07.02.2024 Украина.ру
"Озверевшие" боевики Киева, взрывы и успехи ВС РФ, западная помощь. Главное на Украине на утро 7 февраля
Украина.ру, 07.02.2024
2024-02-07T09:00
2024-02-07T09:00
василий небензя
оон
хроники
эксклюзив
спецоперация
взрыв
минобороны
россия
вс рф
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Небензя рассказал об "озверевших" боевиках Киева. На Украине звучат взрывы, российские военные уничтожают националистов и технику. Палата представителей США не поддержала проект о помощи Израилю без УкраиныПостпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН указал, что украинские боевики озверели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают теракты на территории РФ."Украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России", - сказал Небензя.Также он указал, что киевские власти согласуют цели для ударов из установки HIMARS с США. По его словам, очевидно, кто является соучастником удара по Лисичанску.Таким образом, очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске, да и не только его, а десятков, если не сотен других, в которых фигурируют западные вооружения, подчеркнул он.Также Небензя назвал Вашингтон прямым соучастником удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому Ил-76."Сегодня у нас имеются неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара был использован ЗРК Patriot, что не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления", - сказал Небензя.В конце января ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае".Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.На этом же заседании Небензя назвал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, не разрешившего Киеву заключить договор с Россией, ответственным за гибель десятков тысяч украинцев."Своему британскому коллеге я бы хотел сказать, что это ваш бывший премьер, Борис Джонсон в апреле 2022 года примчался в Киев в то время, когда был практически готов договор между Россией и Украиной. Его оставалось только финализировать. Примчался в Киев и повелел своим киевским марионеткам продолжать войну против России", - сказал Небензя.Таким образом, Джонсон является соучастником преступлений киевского режима "и ответственным за гибель десятков тысяч молодых украинцев на поле боя, жизни которых можно было бы сберечь, если бы договор был подписан и если бы это не запретили сделать ваши британские и американские коллеги".Постпред подчеркнул, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы закончить войну, развязанную Киевом против населения Донбасса, и она это непременно сделает."Если бы мы не начали специальную военную операцию, трагедии, подобные Лисичанску, повторялись бы каждый день. Они происходили практически каждый день на протяжении восьми лет до 2022 года. Только вы этого тогда не замечали. &lt;...&gt; И мы пришли, чтобы закончить эту войну. И мы это непременно сделаем", - подчеркнул он.Взрывы на Украине и успехи россиянНа всей территории Украины, а также в частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву, звучит воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ пишут о взрывах в Харькове и Николаеве.Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы.Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в Харькове взрывами была повреждена нежилая инфраструктура.Также СМИ информируют о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях, а, кроме того, в Киевской и Черкасской областях на фоне объявленной в стране воздушной тревоги.Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил в телеграм-канале, что в городе раздаются взрывы, работает система противовоздушной обороны (ПВО).Киев несет потери. Так, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко указал на потери в районе населенного пункта Белогоровка, за который идут бои в Донбассе."В ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Белогоровка противник на позициях возле мелового карьера понес значительные потери, снизив свой боевой потенциал", - сообщил Марочко.По его словам, для восстановления боеспособности одного из подразделений украинское командование в ночное время и без огневого прикрытия направило порядка 30 человек пополнения."Данная группа при помощи средств ночного наблюдения была выявлена нашими разведгруппами и поражена артиллерийским огнем. Эвакуация с данного района не проводилась, следовательно, даже те, кто получил ранения, скончались от кровопотери и полученных травм", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники.Ранее Марочко заявлял, что Киев потерял ряд важных опорных пунктов и высот на Краснолиманском направлении.Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев рассказал, что российская авиация и артиллерия нанесли удары по 1-й президентской бригаде (подразделение нацгвардии Украины) и двум бригадам ВСУ на Южнодонецком направлении."Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении &lt;…&gt; Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья", - сказал он.Кроме того, ВС РФ за сутки сорвали три попытки украинских войск провести ротацию в районе Старомайорского.Минобороны РФ рассказало о других успехах ВС РФ. Так, экипажи боевых вертолетов Ка-52М нанесли удары неуправляемыми авиаракетами (НАР) по позициям украинских войск, уничтожив пункт управления и бронетехнику ВСУ."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удары НАР по опорным пунктам и живой силе противника на луганском направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - говорится в материале.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.Подразделения Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск продолжают успешно выполнять боевые задачи на Донецком направлении СВО к западу от Артемовска."Расчетом противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" была уничтожена группа пехоты численностью до 10 человек, которая выдвигалась в сторону своих передовых позиций для проведения ротации. Наблюдатели с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили их, передав координаты на пункт управления", - говорится в сообщении МО РФ.Уточняется, что, получив задачу на уничтожение цели, расчет ПТРК отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии оперативно выдвинулся на окраину города, где занял позицию для уничтожения цели. По данным оборонного ведомства, для более точного пуска управляемой ракеты необходимо было дооборудовать пусковую позицию ПТУР, так как обзору и наведению ракеты мешала стена в здании, из которого производился пуск."Подорвав стену накладным зарядом из трофейного пластида, десантники-противотанкисты управляемой ракетой из установки ПТУР поразили группу пехоты ВСУ, выдвигающейся в сторону своих передовых позиций", - уточнили в МО РФ.Кроме того, оператор FPV-дрона группировки войск "Запад" уничтожил на Купянском направлении артиллерийский расчет ВСУ, который решил забрать из подбитой ранее машины боеприпасы."Оператор FPV-дрона разведчиков армейского корпуса группировки войск "Запад" нанес точный удар по противнику на купянском направлении", - указали в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве добавили, что российские военные повредили легкобронированный транспорт ВСУ, перевозивший боеприпасы. Транспорт потерял мобильность, но остался на дороге подвоза снабжения. За ним несколько дней следили разведчики ВС РФ, решив уничтожить его в удобный момент."Точку проглядели в ходе нашей вылазки. Там проезжало много машин. Так получилось, что огнем миномета лишь "разули" одну из машин. ВСУшники сбежали, машину бросили. Мы стали за ней наблюдать. Через несколько дней к машине начали приходить боевики и забирать из кузова боеприпасы. Явно голод снарядный на позициях. "Кормушка" сработала. Мы отправили свой боевой коптер к ним и "забрали" целый артрасчет и боеприпасы к нему", - сказал командир разведгруппы с позывным "Филин".Западная помощьПалата представителей США не поддержала законопроект о помощи Израилю, не включающий средства для Украины, свидетельствуют результаты голосования.Для прохождения законопроекта, как сообщили ранее в пресс-службе законодательного органа, необходима была поддержка более двух третей конгрессменов. Против нормы проголосовали 180 законодателей, то есть необходимой поддержки проект не получил.Сенаторы США ранее предложили компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Он был выработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Украине.Компромиссный документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными.В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственный документ о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом обещал наложить на документ вето в случае принятия.По словам представителя Белого дома Джона Кирби, отсутствие новой оборонной помощи от США ставит украинских военных перед необходимостью "принимать трудные решения".Он подчеркнул, что "американская и любая другая поддержка является критически важной и жизненно необходимой"."Мы продолжим работать над тем, чтобы предоставить ее", - сказал представитель Белого дома.При этом глава юридического комитета палаты представителей США, республиканец Джим Джордан в эфире телеканала Newsmax заявил, что большинство американцев выступают против выделения помощи Украине.Политик задался вопросом, какую цель преследует Вашингтон в этом конфликте"Большинство американцев считают, что нужно поставить этот вопрос на паузу и заняться прежде всего собственной границей", — отметил он.Телевизионная сеть Global News со ссылкой на исследование компании Ipsos сообщила, что также больше половины канадцев считают, что Оттава не может позволить себе продолжать финансово помогать Украине на фоне экономического кризиса в самой Канаде.
https://ukraina.ru/20240206/1053114203.html
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Сергей Зуев
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василий небензя, оон, хроники, эксклюзив, спецоперация, взрыв, минобороны, россия, вс рф, всу, помощь, запад, сша, канада
Василий Небензя, ООН, Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, взрыв, Минобороны, Россия, ВС РФ, ВСУ, помощь, Запад, США, Канада

"Озверевшие" боевики Киева, взрывы и успехи ВС РФ, западная помощь. Главное на Украине на утро 7 февраля

09:00 07.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Небензя рассказал об "озверевших" боевиках Киева. На Украине звучат взрывы, российские военные уничтожают националистов и технику. Палата представителей США не поддержала проект о помощи Израилю без Украины
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН указал, что украинские боевики озверели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают теракты на территории РФ.
"Украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России", - сказал Небензя.
Также он указал, что киевские власти согласуют цели для ударов из установки HIMARS с США. По его словам, очевидно, кто является соучастником удара по Лисичанску.
"Если кто-то возьмется утверждать, что западные страны здесь ни при чем, поскольку Киев сам выбирает цели для ударов, то ему стоит напомнить о признании представителя Главного управления разведки Украины Скибицкого. В августе 2022 года он проговорился о том, что для использования установки HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовать цель с Вашингтоном", - сказал Небензя.
Таким образом, очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске, да и не только его, а десятков, если не сотен других, в которых фигурируют западные вооружения, подчеркнул он.
Также Небензя назвал Вашингтон прямым соучастником удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому Ил-76.
"Сегодня у нас имеются неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара был использован ЗРК Patriot, что не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления", - сказал Небензя.
В конце января ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае".
Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
Вчера, 13:00
Атаки, нехватка боеприпасов, нападение на митрополита УПЦ. Главное на Украине на 13:00 6 февраля
На этом же заседании Небензя назвал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, не разрешившего Киеву заключить договор с Россией, ответственным за гибель десятков тысяч украинцев.
"Своему британскому коллеге я бы хотел сказать, что это ваш бывший премьер, Борис Джонсон в апреле 2022 года примчался в Киев в то время, когда был практически готов договор между Россией и Украиной. Его оставалось только финализировать. Примчался в Киев и повелел своим киевским марионеткам продолжать войну против России", - сказал Небензя.
Таким образом, Джонсон является соучастником преступлений киевского режима "и ответственным за гибель десятков тысяч молодых украинцев на поле боя, жизни которых можно было бы сберечь, если бы договор был подписан и если бы это не запретили сделать ваши британские и американские коллеги".
Постпред подчеркнул, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы закончить войну, развязанную Киевом против населения Донбасса, и она это непременно сделает.
"Если бы мы не начали специальную военную операцию, трагедии, подобные Лисичанску, повторялись бы каждый день. Они происходили практически каждый день на протяжении восьми лет до 2022 года. Только вы этого тогда не замечали. <...> И мы пришли, чтобы закончить эту войну. И мы это непременно сделаем", - подчеркнул он.
Взрывы на Украине и успехи россиян
На всей территории Украины, а также в частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву, звучит воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Украинские СМИ пишут о взрывах в Харькове и Николаеве.
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в Харькове взрывами была повреждена нежилая инфраструктура.
"Есть повреждения нежилой инфраструктуры", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.
Также СМИ информируют о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях, а, кроме того, в Киевской и Черкасской областях на фоне объявленной в стране воздушной тревоги.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил в телеграм-канале, что в городе раздаются взрывы, работает система противовоздушной обороны (ПВО).
Киев несет потери. Так, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко указал на потери в районе населенного пункта Белогоровка, за который идут бои в Донбассе.
"В ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Белогоровка противник на позициях возле мелового карьера понес значительные потери, снизив свой боевой потенциал", - сообщил Марочко.
По его словам, для восстановления боеспособности одного из подразделений украинское командование в ночное время и без огневого прикрытия направило порядка 30 человек пополнения.
"Данная группа при помощи средств ночного наблюдения была выявлена нашими разведгруппами и поражена артиллерийским огнем. Эвакуация с данного района не проводилась, следовательно, даже те, кто получил ранения, скончались от кровопотери и полученных травм", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Ранее Марочко заявлял, что Киев потерял ряд важных опорных пунктов и высот на Краснолиманском направлении.
Северодонецк разрушения Украина сгоревший лес
Вчера, 09:00
Коррупция в военной сфере, успехи россиян, уничтожение лесов. Главное на Украине на утро 6 февраля
Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев рассказал, что российская авиация и артиллерия нанесли удары по 1-й президентской бригаде (подразделение нацгвардии Украины) и двум бригадам ВСУ на Южнодонецком направлении.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении <…> Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья", - сказал он.
Кроме того, ВС РФ за сутки сорвали три попытки украинских войск провести ротацию в районе Старомайорского.
Минобороны РФ рассказало о других успехах ВС РФ. Так, экипажи боевых вертолетов Ка-52М нанесли удары неуправляемыми авиаракетами (НАР) по позициям украинских войск, уничтожив пункт управления и бронетехнику ВСУ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удары НАР по опорным пунктам и живой силе противника на луганском направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - говорится в материале.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Подразделения Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск продолжают успешно выполнять боевые задачи на Донецком направлении СВО к западу от Артемовска.
"Расчетом противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" была уничтожена группа пехоты численностью до 10 человек, которая выдвигалась в сторону своих передовых позиций для проведения ротации. Наблюдатели с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили их, передав координаты на пункт управления", - говорится в сообщении МО РФ.
Уточняется, что, получив задачу на уничтожение цели, расчет ПТРК отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии оперативно выдвинулся на окраину города, где занял позицию для уничтожения цели.
По данным оборонного ведомства, для более точного пуска управляемой ракеты необходимо было дооборудовать пусковую позицию ПТУР, так как обзору и наведению ракеты мешала стена в здании, из которого производился пуск.
"Подорвав стену накладным зарядом из трофейного пластида, десантники-противотанкисты управляемой ракетой из установки ПТУР поразили группу пехоты ВСУ, выдвигающейся в сторону своих передовых позиций", - уточнили в МО РФ.
Кроме того, оператор FPV-дрона группировки войск "Запад" уничтожил на Купянском направлении артиллерийский расчет ВСУ, который решил забрать из подбитой ранее машины боеприпасы.
"Оператор FPV-дрона разведчиков армейского корпуса группировки войск "Запад" нанес точный удар по противнику на купянском направлении", - указали в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве добавили, что российские военные повредили легкобронированный транспорт ВСУ, перевозивший боеприпасы. Транспорт потерял мобильность, но остался на дороге подвоза снабжения. За ним несколько дней следили разведчики ВС РФ, решив уничтожить его в удобный момент.
"Точку проглядели в ходе нашей вылазки. Там проезжало много машин. Так получилось, что огнем миномета лишь "разули" одну из машин. ВСУшники сбежали, машину бросили. Мы стали за ней наблюдать. Через несколько дней к машине начали приходить боевики и забирать из кузова боеприпасы. Явно голод снарядный на позициях. "Кормушка" сработала. Мы отправили свой боевой коптер к ним и "забрали" целый артрасчет и боеприпасы к нему", - сказал командир разведгруппы с позывным "Филин".
Западная помощь
Палата представителей США не поддержала законопроект о помощи Израилю, не включающий средства для Украины, свидетельствуют результаты голосования.
Для прохождения законопроекта, как сообщили ранее в пресс-службе законодательного органа, необходима была поддержка более двух третей конгрессменов.
Против нормы проголосовали 180 законодателей, то есть необходимой поддержки проект не получил.
Сенаторы США ранее предложили компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Он был выработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Украине.
Компромиссный документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными.
В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственный документ о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом обещал наложить на документ вето в случае принятия.
По словам представителя Белого дома Джона Кирби, отсутствие новой оборонной помощи от США ставит украинских военных перед необходимостью "принимать трудные решения".
"Не вдаваясь глубоко в подробности об их действиях, мы знаем наверняка, что некоторые командиры на поле боя вынуждены принимать трудные решения о том, сколько боеприпасов они могут использовать в этот день, а сколько они должны придержать. Они принимают решения о маневрах, исходя из своей способности продолжать поддержку своих военных в полевых условиях дальше, им трудно", - сказал Кирби.
Он подчеркнул, что "американская и любая другая поддержка является критически важной и жизненно необходимой".
"Мы продолжим работать над тем, чтобы предоставить ее", - сказал представитель Белого дома.
При этом глава юридического комитета палаты представителей США, республиканец Джим Джордан в эфире телеканала Newsmax заявил, что большинство американцев выступают против выделения помощи Украине.
Политик задался вопросом, какую цель преследует Вашингтон в этом конфликте
"Большинство американцев считают, что нужно поставить этот вопрос на паузу и заняться прежде всего собственной границей", — отметил он.
Телевизионная сеть Global News со ссылкой на исследование компании Ipsos сообщила, что также больше половины канадцев считают, что Оттава не может позволить себе продолжать финансово помогать Украине на фоне экономического кризиса в самой Канаде.
украинская взрывчатка в Грузии - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
5 февраля, 13:06
Чистка в армии, украинская взрывчатка в Грузии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 февраляУкраинские СМИ сообщили о намерении президента страны Владимира Зеленского сменить военное командование в стране. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
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