https://ukraina.ru/20240207/1053113110.html
Политолог раскрыл, кого из европейцев "третьей категории" Британия скоро отправит "в расход" на Украину
Политолог раскрыл, кого из европейцев "третьей категории" Британия скоро отправит "в расход" на Украину - 07.02.2024 Украина.ру
Политолог раскрыл, кого из европейцев "третьей категории" Британия скоро отправит "в расход" на Украину
Великобритания ведет разговоры об отправке на Украину экспедиционного корпуса НАТО, чтобы он занял оборону по Днепру. Этот корпус будет состоять из румын и поляков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-02-07T03:20
2024-02-07T03:20
2024-02-07T03:20
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Великобритания не собирается воевать с Россией собственными руками. Ведутся разговоры об отправке на Украину экспедиционного корпуса НАТО. Чтобы он занял оборону по Днепру и установил бесполетную зону над Киевом, рассказал политолог.Но этот контингент будет состоять не из британцев. Это будут поляки или румыны – в их понимании "европейцы третьей категории", которых не жалко. При этом поляки для этого подходят лучше всего и уже неоднократно были в роли "расходного материала", добавил эксперт.Для этого можно куда-то высадить польских военнослужащих, чтобы Варшаве уже просто было некуда деться, потому что она станет прямой участницей конфликта, добавил эксперт.Румыны для таких планов Британии тоже хорошо подходят. Даже если они будут воевать еще хуже, чем во Вторую мировую, процесс уже будет запущен, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240204/1053060475.html
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новости, россия, украина, великобритания, польша, румыния, нато, военные, вторая мировая война, киев
Новости, Россия, Украина, Великобритания, Польша, Румыния, НАТО, военные, Вторая мировая война, Киев
Политолог раскрыл, кого из европейцев "третьей категории" Британия скоро отправит "в расход" на Украину
Великобритания ведет разговоры об отправке на Украину экспедиционного корпуса НАТО, чтобы он занял оборону по Днепру. Этот корпус будет состоять из румын и поляков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Великобритания не собирается воевать с Россией собственными руками. Ведутся разговоры об отправке на Украину экспедиционного корпуса НАТО. Чтобы он занял оборону по Днепру и установил бесполетную зону над Киевом, рассказал политолог.
Но этот контингент будет состоять не из британцев. Это будут поляки или румыны – в их понимании "европейцы третьей категории", которых не жалко. При этом поляки для этого подходят лучше всего и уже неоднократно были в роли "расходного материала", добавил эксперт.
"Польшу достаточно хорошо подготовили. У британцев очень хорошие позиции в польской элите. Одного [министра обороны Радослава] Сикорского можно вспомнить. И поляками можно попытаться заткнуть дыру на фронте", - подчеркнул Кочетков.
Для этого можно куда-то высадить польских военнослужащих, чтобы Варшаве уже просто было некуда деться, потому что она станет прямой участницей конфликта, добавил эксперт.
Румыны для таких планов Британии тоже хорошо подходят. Даже если они будут воевать еще хуже, чем во Вторую мировую, процесс уже будет запущен, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь