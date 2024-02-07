https://ukraina.ru/20240207/1053110551.html

Политолог о том, какое послание привез в Москву Такер Карлсон и почему элиты США не станут друзьями РФ

Политолог о том, какое послание привез в Москву Такер Карлсон и почему элиты США не станут друзьями РФ - 07.02.2024 Украина.ру

Политолог о том, какое послание привез в Москву Такер Карлсон и почему элиты США не станут друзьями РФ

Сиюминутные интересы, возникшие из-за противоречий между республиканцами и демократами, заставляют США идти на диалог. Но конфликт между Россией и Западом уже невозможно разрешить с помощью челночной дипломатии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-02-07T03:00

2024-02-07T03:00

2024-02-07T07:16

новости

такер карлсон

журналист

россия

сша

переговоры

заморозка

владимир путин

дональд трамп

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Ранее стало известно, американский журналист и бывший ведущий республиканского телеканала FOX News Такер Карлсон приехал в Москву. Есть мнение, что он планирует не только взять большое интервью у президента РФ Владимира Путина, но и передать ему послание от экс-президента США Дональда Трампа.При всей симпатии россиян к Такеру Карлсону нельзя забывать, что это представитель элит США, которые никогда не станут друзьями России. Вероятно, в своем "послании" они будут склонять Россию к заморозке конфликта, рассказал политолог.Сиюминутные интересы, возникшие из-за противоречий между республиканцами и демократами, заставляют США идти на диалог с Россией. Но в этой ситуации не поможет "челночная дипломатия", добавил волонтер.Если США предлагают России некую заморозку конфликта на Украине, то явно не для того, чтобы "сделать нам приятное". Таким способом они хотят решить собственные проблемы и поставить РФ в еще более невыгодное и шаткое положение, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240206/1053081058.html

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новости, такер карлсон, журналист, россия, сша, переговоры, заморозка, владимир путин, дональд трамп