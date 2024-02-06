Евросоюз заработает на фонде Украины: €17 млрд - гранты, €33 млрд - в кредит - 06.02.2024 Украина.ру
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Евросоюз заработает на фонде Украины: €17 млрд - гранты, €33 млрд - в кредит
Евросоюз заработает на фонде Украины: €17 млрд - гранты, €33 млрд - в кредит - 06.02.2024 Украина.ру
Евросоюз заработает на фонде Украины: €17 млрд - гранты, €33 млрд - в кредит
Между Европейским советом и Верховной Радой достигнута договоренность о создании нового фонда для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год. Об этом 6 февраля сообщил Европейский совет на своем официальном сайте
2024-02-06T10:24
2024-02-06T10:24
новости
ес
украина
финансовая помощь
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Общий бюджет фонда составит 50 млрд евро. Его часть также будет направлена на поддержку проведения реформ на Украине в рамках ее вступления в Евросоюз, отмечается в сообщении.Программа для Украины будет структурирована по трем основным направлениям. Первое направление — это "Украинский план", который подготовит Киев и в котором будут изложены его планы по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также реформы, которые украинское руководство планирует провести в рамках процесс вступления в ЕС."Финансовая поддержка в виде грантов и кредитов украинскому государствубудет предоставляться на основе выполнения плана по Украине, который будет подкреплен рядом условий и сроками выплат", - уточняет Европейский совет.Второе направление — это Рамочная программа инвестиций в Украину. Евросоюз будет оказывать Киеву поддержку в виде бюджетных гарантий и сочетания грантов и займов от государственных и частных учреждений. Гарантии, предоставленные Украине будут покрывать риски, связанные с кредитами и другими формами финансирования в соответствии с целями программы.Третье направление подразумевает помощь Украине при вступлении в ЕС и другие меры поддержки, направленные на проведение структурных и законодательных реформ, необходимых для членства страны в Евросоюзе.Общий бюджет фонда для Украины в размере 50 млрд евро будет разделен на две части — 33 млрд евро будет выделено в виде кредитов и 17 млрд евро в виде грантов.В рамках "Украинского плана" Киев может запросить предварительную выплату финансирования в размере до 7% от суммы кредита. Значительная часть инвестиций по данной программе будет направлена на "зеленые" проекты, часть будет зарезервирована для малых и средних предприятий и поддержки национальных органов власти, уточняется в сообщении Европейского совета.С учетом того, что Украина является страной, которая находится в состоянии войны, будет определена гибкость в управлении бюджетом, подчеркивают в Брюсселе.Как сообщало издание Украина.ру, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 1 февраля согласовали долгосрочное финансирование Украины на период до 2027 года в размере 50 млрд евро. Также они договорились ввести механизм отчетности, в соответствии с которым финансирование для Киева будет утверждаться ежегодно. На этом условии настаивала Венгрия.
https://ukraina.ru/20240205/1053097061.html
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новости, ес, украина, финансовая помощь
Новости, ЕС, Украина, финансовая помощь

Евросоюз заработает на фонде Украины: €17 млрд - гранты, €33 млрд - в кредит

10:24 06.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Между Европейским советом и Верховной Радой достигнута договоренность о создании нового фонда для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год. Об этом 6 февраля сообщил Европейский совет на своем официальном сайте
Общий бюджет фонда составит 50 млрд евро. Его часть также будет направлена на поддержку проведения реформ на Украине в рамках ее вступления в Евросоюз, отмечается в сообщении.
Программа для Украины будет структурирована по трем основным направлениям. Первое направление — это "Украинский план", который подготовит Киев и в котором будут изложены его планы по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также реформы, которые украинское руководство планирует провести в рамках процесс вступления в ЕС.
"Финансовая поддержка в виде грантов и кредитов украинскому государствубудет предоставляться на основе выполнения плана по Украине, который будет подкреплен рядом условий и сроками выплат", - уточняет Европейский совет.
Второе направление — это Рамочная программа инвестиций в Украину. Евросоюз будет оказывать Киеву поддержку в виде бюджетных гарантий и сочетания грантов и займов от государственных и частных учреждений. Гарантии, предоставленные Украине будут покрывать риски, связанные с кредитами и другими формами финансирования в соответствии с целями программы.
Третье направление подразумевает помощь Украине при вступлении в ЕС и другие меры поддержки, направленные на проведение структурных и законодательных реформ, необходимых для членства страны в Евросоюзе.
Общий бюджет фонда для Украины в размере 50 млрд евро будет разделен на две части — 33 млрд евро будет выделено в виде кредитов и 17 млрд евро в виде грантов.
В рамках "Украинского плана" Киев может запросить предварительную выплату финансирования в размере до 7% от суммы кредита. Значительная часть инвестиций по данной программе будет направлена на "зеленые" проекты, часть будет зарезервирована для малых и средних предприятий и поддержки национальных органов власти, уточняется в сообщении Европейского совета.
С учетом того, что Украина является страной, которая находится в состоянии войны, будет определена гибкость в управлении бюджетом, подчеркивают в Брюсселе.
Как сообщало издание Украина.ру, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 1 февраля согласовали долгосрочное финансирование Украины на период до 2027 года в размере 50 млрд евро. Также они договорились ввести механизм отчетности, в соответствии с которым финансирование для Киева будет утверждаться ежегодно. На этом условии настаивала Венгрия.
- РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Вчера, 16:46
Где деньги, Зин? Спасёт ли кто-нибудь дырявый украинский бюджет Власти США пытаются изыскать средства в бюджете для финансирования Украины. Новый законопроект представил Сенат. Речь идет о чуть более 118 млрд долларов, из которых 60 млрд – Украине, хотя на самом деле – гораздо меньше
 
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