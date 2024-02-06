https://ukraina.ru/20240206/1053106771.html

Авдеевка, Табаевка и Весёлое: журналист раскрыл, как хитрыми "скачками" штурмовики подминают серую зону

Авдеевка, Табаевка и Весёлое: журналист раскрыл, как хитрыми "скачками" штурмовики подминают серую зону - 06.02.2024 Украина.ру

Авдеевка, Табаевка и Весёлое: журналист раскрыл, как хитрыми "скачками" штурмовики подминают серую зону

Российским военным удалось добиться успехов не благодаря силовому давлению в лоб, а в результате хитрых и продуманных действий. Бойцы часто действуют небольшими "скачками", малыми группами поджимая серую зону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-02-06T05:10

2024-02-06T05:10

2024-02-06T05:10

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россия

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штурм

спецоперация

укрепления

авдеевка

соледар

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За последний месяц ВС РФ добились значительных территориальных приобретений, которых не было со времен Артемовска и Соледара. Так сильно бойцы еще не "отодвигали" Украину, рассказал эксперт.Для этого российские военные разбили боевые действия на серию спецопераций. Российским военным удалось добиться успехов не благодаря силовому давлению в лоб, а в результате хитрых и продуманных действий, добавил журналист.На каждую операцию тратится три-четыре недели: собирается группировка, бойцы смотрят позиции, разбивают их, выявляют минные поля и выясняют, как бы красиво туда зайти, чтобы застать врасплох ВСУ, отметил специалист.Но там, где нужно играть на давлении (Бердычи, Новомихайловка и Богдановка), бойцы пробивают определенные позиции, берут часть серой зоны, а потом утыкаются в следующий укрепрайон, указал эксперт.Так что либо на одном из направлений собирается большое количество войск, закладываясь на то, что большая операция приведет к большим потерям. Либо бойцы действуют небольшими скачками и хитростью, малыми группами поджимая серую зону, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240204/1053065162.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, сво, штурм, спецоперация, укрепления, авдеевка, соледар