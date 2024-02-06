https://ukraina.ru/20240206/1053106771.html
Авдеевка, Табаевка и Весёлое: журналист раскрыл, как хитрыми "скачками" штурмовики подминают серую зону
Авдеевка, Табаевка и Весёлое: журналист раскрыл, как хитрыми "скачками" штурмовики подминают серую зону - 06.02.2024 Украина.ру
Авдеевка, Табаевка и Весёлое: журналист раскрыл, как хитрыми "скачками" штурмовики подминают серую зону
Российским военным удалось добиться успехов не благодаря силовому давлению в лоб, а в результате хитрых и продуманных действий. Бойцы часто действуют небольшими "скачками", малыми группами поджимая серую зону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-02-06T05:10
2024-02-06T05:10
2024-02-06T05:10
новости
россия
украина
сво
штурм
спецоперация
укрепления
авдеевка
соледар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/10/1052712316_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_c533c32ee6af3bb49e53dceba00942e7.jpg
За последний месяц ВС РФ добились значительных территориальных приобретений, которых не было со времен Артемовска и Соледара. Так сильно бойцы еще не "отодвигали" Украину, рассказал эксперт.Для этого российские военные разбили боевые действия на серию спецопераций. Российским военным удалось добиться успехов не благодаря силовому давлению в лоб, а в результате хитрых и продуманных действий, добавил журналист.На каждую операцию тратится три-четыре недели: собирается группировка, бойцы смотрят позиции, разбивают их, выявляют минные поля и выясняют, как бы красиво туда зайти, чтобы застать врасплох ВСУ, отметил специалист.Но там, где нужно играть на давлении (Бердычи, Новомихайловка и Богдановка), бойцы пробивают определенные позиции, берут часть серой зоны, а потом утыкаются в следующий укрепрайон, указал эксперт.Так что либо на одном из направлений собирается большое количество войск, закладываясь на то, что большая операция приведет к большим потерям. Либо бойцы действуют небольшими скачками и хитростью, малыми группами поджимая серую зону, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240204/1053065162.html
россия
украина
авдеевка
соледар
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/10/1052712316_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3a105337f916d53c06d36aea88264ea.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сво, штурм, спецоперация, укрепления, авдеевка, соледар
Новости, Россия, Украина, СВО, штурм, Спецоперация, укрепления, Авдеевка, Соледар
Авдеевка, Табаевка и Весёлое: журналист раскрыл, как хитрыми "скачками" штурмовики подминают серую зону
Российским военным удалось добиться успехов не благодаря силовому давлению в лоб, а в результате хитрых и продуманных действий. Бойцы часто действуют небольшими "скачками", малыми группами поджимая серую зону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
За последний месяц ВС РФ добились значительных территориальных приобретений, которых не было со времен Артемовска и Соледара. Так сильно бойцы еще не "отодвигали" Украину, рассказал эксперт.
Для этого российские военные разбили боевые действия на серию спецопераций. Российским военным удалось добиться успехов не благодаря силовому давлению в лоб, а в результате хитрых и продуманных действий, добавил журналист.
На каждую операцию тратится три-четыре недели: собирается группировка, бойцы смотрят позиции, разбивают их, выявляют минные поля и выясняют, как бы красиво туда зайти, чтобы застать врасплох ВСУ, отметил специалист.
"Главный пример — это операция в Авдеевке. Что в промзону мы зашли через подкоп, что в "Царскую охоту" мы зашли через трубу. Еще село Веселое на Северском выступе мы взяли хитрым способом. Да и на Купянском направлении на Табаевку удар был внезапный", - подчеркнул Скоробогатый.
Но там, где нужно играть на давлении (Бердычи, Новомихайловка и Богдановка), бойцы пробивают определенные позиции, берут часть серой зоны, а потом утыкаются в следующий укрепрайон, указал эксперт.
Так что либо на одном из направлений собирается большое количество войск, закладываясь на то, что большая операция приведет к большим потерям. Либо бойцы действуют небольшими скачками и хитростью, малыми группами поджимая серую зону, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
4 февраля, 04:00Разведчик, инструктор по работе с беспилотниками Каспер: Я хочу вернуться домой победителемАрмия для многих, кто сюда приходит, становится школой. И в прямом смысле - на войне необходимо учиться, как обращаться с оружием, создавать укрытия, оказывать первую медицинскую помощь, здесь обучают профессии. И в переносном смысле тоже - формирование коллектива происходит совсем на других, чем на гражданке основаниях,