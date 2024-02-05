https://ukraina.ru/20240205/1053092427.html

Чистка в армии, украинская взрывчатка в Грузии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 февраля

Чистка в армии, украинская взрывчатка в Грузии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 февраля - 05.02.2024 Украина.ру

Чистка в армии, украинская взрывчатка в Грузии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 февраля

Украинские СМИ сообщили о намерении президента страны Владимира Зеленского сменить военное командование в стране. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-02-05T13:06

2024-02-05T13:06

2024-02-05T14:18

хроники

эксклюзив

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Как сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники во власти, президент Украины Владимир Зеленский размышляет не только об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и об отставке начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы.По информации издания, это сообщили несколько информированных собеседников не только в команде президента, но и в военных кругах.«Из Генштаба еще уйдет Шаптала. Все остальные неопределённо», — рассказал один из высокопоставленных собеседников «Украинской правды».Другой высокопоставленный источник назвал срок перестановок.«Все эти события (по замене Залужного и Шапталы. — Ред.) могут произойти посреди недели», — отметил источник.В Офисе президента Украины сообщили изданию, что в интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский говорил не только об увольнении Залужного, но и о перезагрузке в различных секторах и обновлении различных руководителей государства, потому что замена одного человека не даст необходимых изменений.Ранее, отвечая на вопрос о Залужном, в интервью Rai1, Зеленский отметил, что думает о масштабных чистках.«Когда мы говорим об этом, я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, не только в одном секторе, таком как военный. Я размышляю над этой заменой (Залужного. — Ред.), но нельзя сказать, что здесь мы заменили одного человека... Если мы хотим победить, мы должны толкать всех в одном направлении, убежденные в победе, мы не можем отчаяться, опустить руки, мы должны иметь правильные позитивные энергии... Поэтому я говорю о перезагрузке, о замене, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страной», — указал он.По его словам, «это вопрос людей, которые должны управлять Украиной».«Безусловно, нужна перезагрузка, новое начало», — подчеркнул президент Украины.Также Зеленский негативно охарактеризовал развитие ситуации на наземных фронтах.«Что касается войны на земле, то здесь патовая ситуация, это факт», — отметил Зеленский.По его словам, причиной этому то, что «были задержки с техникой, а задержки означают ошибки».После резонанса, вызванного этими словами Зеленского, в Офисе президента Украины уточнили, что в оригинале глава украинского государства говорил не о «патовой ситуации», а о «стагнации».Украинская взрывчатка в ГрузииВ Грузии задержали груз с шестью взрывными устройствами, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта, сообщила грузинская Служба госбезопасности.Как рассказали в СГБ, организатором перевозки взрывчатки является украинский депутат Андрей Шарашидзе.«Согласно материалам дела, упомянутый процесс организовал гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского района Одесского горсовета совета в 2020 году от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе, который родом из города Батуми. Указанное лицо активно следило за перемещением вышеупомянутых взрывных устройств из-за пределов Грузии. Следствие также установило, что вышеупомянутые лица, за исключением Шарашидзе, вероятно, не знали о взрывных устройствах и капсулах-детонаторах, установленных в аккумуляторах автомобиля», — отмечалось в сообщении.Кроме того, в спецслужбе указали, что к транспортировке взрывчатки через территорию страны причастны граждане Грузии, Украины и Армении. «Установлено, что взрывные устройства содержат пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. В контейнеры также были помещены 6 единиц детонаторов и 6 единиц специальных ключей. Такое же количество электронных таймеров активации было установлено во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства, в которых время активации уже было запрограммировано», — сообщила СГБ Грузии.В 2022 году похожим маршрутом украинские спецслужбы смогли переправить в Россию взрывчатку, с помощью которой устроили теракт на Крымском мосту. Её упаковали в рулоны строительной полиэтиленовой пленки и разместили на 22 палетах, общий вес груза по документам составил 22 770 килограммов.Тогда взрывчатку отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, а затем в грузинский Поти. Оттуда груз доставили в Ереван, где его растаможили по правилам ЕАЭС, заменив часть документов. Из-за подмены отправителем груза стала не украинская, а армянская компания. После этого взрывчатка пересекла российскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» на автомобиле, зарегистрированном в Грузии.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ нанесли 99 ударов по этому региону России.На Донецком направлении ВСУ совершили 20 обстрелов, на Горловском — 72 обстрела, на Ясиноватском — 7 обстрелов. Всего было выпущено 334 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц. Огнём ВСУ было повреждено 9 жилых домостроений, легковые автомобили и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм, 4 снаряда калибром 122 мм, 3 снаряда калибром 152 мм, по Петровскому району Донецка — 9 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 3 снаряда калибром 155 мм, по Волновахскому району — 3 снаряда калибром 155 мм.«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 5 февраля по состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: н. п. Комсомольский (Волновахский район) — по ул. Солнечной, 12 погибла женщина 1962 года рождения», — сообщило представительство.По информации канала «Таврия. Новости Херсонской области», вчера ВСУ выпустили по этому региону России 19 снарядов из ствольной артиллерии.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великие Копани — 4; Кардашинка — 2; Алёшки — 5; Днепряны — 4; Саги — 4», — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Корсунка, Алёшки, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Позднее стало известно, что в Каховскому районе Херсонской области объявили ракетную опасность.Утром 5 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России.«В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 10 артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор — 12 артиллерийских снарядов. Также в Красном Хуторе противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 4 февраля разрушения выявлены в поселке Новосадовый — в одном частном домовладении поврежден дымоход, в селе Никольское в одном частном домовладении повреждена кровля», — писал Гладков.Также в Валуйском городском округе село Старый Хутор подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. В результате взрыва в одном частном домовладении повреждены гараж и забор. По селу Вериговка было выпущено 5 снарядов из ствольной артиллерии, по селу Логачёвка — 3 артиллерийских снаряда. Также украинские военные атаковали с помощью дронов-камикадзе: в селе Вериговка с помощью трёх, в селе Долгое — двух. В данных населённых пунктах обошлось без последствий.Кроме того, в Волоконовском районе окраина хутора Плотвянка подвергалась атаке с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.Помимо этого, в Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка было выпущено 4 миномётных снаряда. Обошлось без последствий.«В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Демидовка — зафиксировано 3 прилёта. Никто не пострадал. В результате обстрела в одном частном домовладении повреждены кровля и хозпостройка. Также осколками посекло два легковых автомобиля, комбайн, трубу газопровода и электрический кабель. В настоящий момент газоснабжение и электроснабжение восстановлены. В селе Староселье дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. По окраине села Репяховка выпущено 3 артиллерийских снаряда, по поселку Задорожный — 2 артиллерийских снаряда. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет», — указывалось в сводке.В Шебекинском городском округе по селу Середа было выпущено 10 миномётных снарядов, по селу Новая Таволжанка и МАПП «Шебекино» — по 4 миномётных снаряда, по хутору Панков — 6, по хутору Марьино — 3, по хутору Мухин — 2, по селу Муром — один миномётный снаряд. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений не было.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240205/1053084951.html

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https://ukraina.ru/20240202/1053050047.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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