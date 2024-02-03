Республиканцы и демократы нас одинаково не любят. Эксперт о том, что будет с Россией после выборов в США - 03.02.2024 Украина.ру
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Республиканцы и демократы нас одинаково не любят. Эксперт о том, что будет с Россией после выборов в США
Республиканцы и демократы нас одинаково не любят. Эксперт о том, что будет с Россией после выборов в США - 03.02.2024 Украина.ру
Республиканцы и демократы нас одинаково не любят. Эксперт о том, что будет с Россией после выборов в США
Если на предстоящих президентских выборах в США победит экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, это не значит, что американская позиция по отношению к украинскому конфликту изменится.
2024-02-03T05:30
2024-02-03T05:30
новости
сша
дональд трамп
выборы
республиканцы
демократическая партия
россия
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Об этом в интервью Украина.ру заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин."Даже если победит Трамп, а он, скорее всего, победит, не факт, что системный истеблишмент позволит ему что-то поменять. Он пытался это сделать, но получил две попытки импичмента и клеймо расиста, путиниста, фашиста и тому подобное". – отметил Блохин.По словам эксперта, республиканцы в США "так же ненавидят Россию, как и демократы", а из "ястребы еще покруче". Просто в российских СМИ акцентируется внимание на республиканцев, которым нравится Россия - Трамп, Рэнд Пол, Марджори Тейлор Грин. Но русофобов в рядах этой партии еще больше, чем среди демократов, подытожил Блохин.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, сша, дональд трамп, выборы, республиканцы, демократическая партия, россия
Новости, США, Дональд Трамп, выборы, республиканцы, Демократическая партия, Россия

Республиканцы и демократы нас одинаково не любят. Эксперт о том, что будет с Россией после выборов в США

05:30 03.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Д. Трампа
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Если на предстоящих президентских выборах в США победит экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, это не значит, что американская позиция по отношению к украинскому конфликту изменится.
Об этом в интервью Украина.ру заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин.
"Даже если победит Трамп, а он, скорее всего, победит, не факт, что системный истеблишмент позволит ему что-то поменять. Он пытался это сделать, но получил две попытки импичмента и клеймо расиста, путиниста, фашиста и тому подобное". – отметил Блохин.
По словам эксперта, республиканцы в США "так же ненавидят Россию, как и демократы", а из "ястребы еще покруче". Просто в российских СМИ акцентируется внимание на республиканцев, которым нравится Россия - Трамп, Рэнд Пол, Марджори Тейлор Грин. Но русофобов в рядах этой партии еще больше, чем среди демократов, подытожил Блохин.
Полный текст интервью читайте здесь.
Грег Вайнер интервью
29 января, 18:31
Грег Вайнер: Нелегалы атакуют США, Трамп может захватить Капитолий, а пакет денег для Украины таетПочему власти Техаса вступили в открытый конфликт с Байденом и при чем тут Украина? На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, американист Грег Вайнер
 
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