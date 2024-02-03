https://ukraina.ru/20240203/1052990321.html
Республиканцы и демократы нас одинаково не любят. Эксперт о том, что будет с Россией после выборов в США
Республиканцы и демократы нас одинаково не любят. Эксперт о том, что будет с Россией после выборов в США - 03.02.2024 Украина.ру
Республиканцы и демократы нас одинаково не любят. Эксперт о том, что будет с Россией после выборов в США
Если на предстоящих президентских выборах в США победит экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, это не значит, что американская позиция по отношению к украинскому конфликту изменится.
2024-02-03T05:30
2024-02-03T05:30
2024-02-03T05:30
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Об этом в интервью Украина.ру заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин."Даже если победит Трамп, а он, скорее всего, победит, не факт, что системный истеблишмент позволит ему что-то поменять. Он пытался это сделать, но получил две попытки импичмента и клеймо расиста, путиниста, фашиста и тому подобное". – отметил Блохин.По словам эксперта, республиканцы в США "так же ненавидят Россию, как и демократы", а из "ястребы еще покруче". Просто в российских СМИ акцентируется внимание на республиканцев, которым нравится Россия - Трамп, Рэнд Пол, Марджори Тейлор Грин. Но русофобов в рядах этой партии еще больше, чем среди демократов, подытожил Блохин.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20240129/1052967227.html
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новости, сша, дональд трамп, выборы, республиканцы, демократическая партия, россия
Республиканцы и демократы нас одинаково не любят. Эксперт о том, что будет с Россией после выборов в США
Если на предстоящих президентских выборах в США победит экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, это не значит, что американская позиция по отношению к украинскому конфликту изменится.
Об этом в интервью Украина.ру заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин.
"Даже если победит Трамп, а он, скорее всего, победит, не факт, что системный истеблишмент позволит ему что-то поменять. Он пытался это сделать, но получил две попытки импичмента и клеймо расиста, путиниста, фашиста и тому подобное". – отметил Блохин.
По словам эксперта, республиканцы в США "так же ненавидят Россию, как и демократы", а из "ястребы еще покруче". Просто в российских СМИ акцентируется внимание на республиканцев, которым нравится Россия - Трамп, Рэнд Пол, Марджори Тейлор Грин. Но русофобов в рядах этой партии еще больше, чем среди демократов, подытожил Блохин.
Полный текст интервью читайте здесь
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