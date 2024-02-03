https://ukraina.ru/20240203/1052990321.html

Республиканцы и демократы нас одинаково не любят. Эксперт о том, что будет с Россией после выборов в США

Республиканцы и демократы нас одинаково не любят. Эксперт о том, что будет с Россией после выборов в США - 03.02.2024 Украина.ру

Республиканцы и демократы нас одинаково не любят. Эксперт о том, что будет с Россией после выборов в США

Если на предстоящих президентских выборах в США победит экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, это не значит, что американская позиция по отношению к украинскому конфликту изменится.

2024-02-03T05:30

2024-02-03T05:30

2024-02-03T05:30

новости

сша

дональд трамп

выборы

республиканцы

демократическая партия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102784/77/1027847731_0:0:2338:1315_1920x0_80_0_0_b4e30f786f1fe93fa884b7ff5f052090.jpg

Об этом в интервью Украина.ру заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин."Даже если победит Трамп, а он, скорее всего, победит, не факт, что системный истеблишмент позволит ему что-то поменять. Он пытался это сделать, но получил две попытки импичмента и клеймо расиста, путиниста, фашиста и тому подобное". – отметил Блохин.По словам эксперта, республиканцы в США "так же ненавидят Россию, как и демократы", а из "ястребы еще покруче". Просто в российских СМИ акцентируется внимание на республиканцев, которым нравится Россия - Трамп, Рэнд Пол, Марджори Тейлор Грин. Но русофобов в рядах этой партии еще больше, чем среди демократов, подытожил Блохин.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20240129/1052967227.html

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, дональд трамп, выборы, республиканцы, демократическая партия, россия