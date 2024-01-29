Константин Блохин: После катастрофы Ил-76 США найдут способ продлить войну на Украине еще на два года - 29.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240129/1052960020.html
Константин Блохин: После катастрофы Ил-76 США найдут способ продлить войну на Украине еще на два года
Константин Блохин: После катастрофы Ил-76 США найдут способ продлить войну на Украине еще на два года - 29.01.2024 Украина.ру
Константин Блохин: После катастрофы Ил-76 США найдут способ продлить войну на Украине еще на два года
Для военной помощи киевскому режиму США используют замороженные финансовые активы России, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
2024-01-29T15:37
2024-01-29T16:16
интервью
сша
война
украина
дональд трамп
джо байден
ил-76
катастрофа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049232831_134:45:785:411_1920x0_80_0_0_636258c39aec02b40f11e6a31ecc946e.jpg
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Власти Техаса, намеревающиеся закрыть свою границу от наплыва мигрантов, вступили в конфронтацию с Белым домом.Губернаторы-республиканцы 25 штатов в свою очередь обвинили действующего главу Белого дома Джо Байдена в нежелании бороться с нелегалами.— Константин Владимирович, идет ли речь о прелюдии к серьезному гражданскому противостоянию?— Это репетиция перед выборами, демонстрация силы и решимости. Сейчас есть главный выбор предвыборной гонки — Трамп. Если бы выборы были завтра, он стал бы президентом США, если бы все прошло по правилам.Суть в том, что недавние события — это месседж со стороны республиканцев: даже не вздумайте с нами шутить, провернуть прошлый сценарий с фальсификацией, голосованием по почте. Если Байден вздумает выиграть еще раз, мы как единый кулак по щелчку пальцев консолидируемся.Консерваторы использовали тот же трюк, который против них применяли демократы с BLM. Никакого отделения Техаса не будет. Если это произойдет, американская элита потеряет господство, недвижимость и капиталы. У американцев — сеть военных баз по всему миру, если надо будет, то утихомирят и свой Техас.Дезинтегрирующие процессы есть в любом государстве, вопрос в том, готовы ли элиты эти процессы остановить. Американская элита готова, как бы мы ни смеялись над Байденом. Ведь суть его политики заключается в том, чтобы сохранить мировое господство. Сейчас в США нет ельциных и горбачевых.— Вопрос южных границ США был тесно увязан с вопросом предоставления военной помощи Украине. Теперь шансы Киева получить помощь равны нулю?— Помощь они получат. Акцент будет сделан не на сделке между демократами и республиканцами, а на том, чтобы использовать замороженные финансовые активы России. Это 300 млрд долларов, а это еще два года войны против России. Этот вопрос западниками прорабатывается, чтобы использовать наши активы.Легитимно изъять их нельзя, но нужно хотя бы обоснование. Для этого будет использован теракт с самолетом Ил-76, который перевозил украинских пленных. Скорее, нас в этом обвинят, а против империи зла все средства хороши. На Западе готовятся именно к этому лакомому куску, американские политики мечтают об этом уже год.— Что в интересах американского истеблишмента сейчас: заморозка конфликта или перевод в более активную фазу?— Даже если победит Трамп, а он, скорее всего, победит, не факт, что системный истеблишмент позволит ему что-то поменять. Он пытался это сделать, но получил две попытки импичмента и клеймо расиста, путиниста, фашиста и тому подобное.А республиканцы так же ненавидят Россию, как и демократы, и «ястребы» у них есть еще покруче. У нас акцентируется внимание на республиканцах, которым нравится Россия, — Трамп, Рэнд Пол, Марджори Тейлор Грин. Но русофобов там еще больше, чем у демократов.— Центральное командование ВС США сообщило, что на военной базе США в Иордании вблизи границы с трое военнослужащих погибли от удара беспилотника проиранских вооруженных формирований. Удары возмездия, к которым призывают Байдена, приведут к большой войне на Ближнем Востоке?— США все равно придется отвечать за удар по иранскому военному кораблю, который атаковали хуситы. Им придется наносить удары по критически важной инфраструктуре. Но они ограничатся массированным ударом «Томагавками», наземной операции не будет.
https://ukraina.ru/20230907/1049232275.html
https://ukraina.ru/20240129/1052945661.html
https://ukraina.ru/20240129/1052949560.html
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049232831_135:0:770:476_1920x0_80_0_0_a57dbf67e98e63427c92b87dfe783245.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сша, война, украина, дональд трамп, джо байден, ил-76, катастрофа
Интервью, США, война, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Ил-76, катастрофа

Константин Блохин: После катастрофы Ил-76 США найдут способ продлить войну на Украине еще на два года

15:37 29.01.2024 (обновлено: 16:16 29.01.2024)
 
© Константин БлохинКонстантин Блохин интервью
Константин Блохин интервью
© Константин Блохин
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Для военной помощи киевскому режиму США используют замороженные финансовые активы России, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Власти Техаса, намеревающиеся закрыть свою границу от наплыва мигрантов, вступили в конфронтацию с Белым домом.
Губернаторы-республиканцы 25 штатов в свою очередь обвинили действующего главу Белого дома Джо Байдена в нежелании бороться с нелегалами.
— Константин Владимирович, идет ли речь о прелюдии к серьезному гражданскому противостоянию?
— Это репетиция перед выборами, демонстрация силы и решимости. Сейчас есть главный выбор предвыборной гонки — Трамп. Если бы выборы были завтра, он стал бы президентом США, если бы все прошло по правилам.
Суть в том, что недавние события — это месседж со стороны республиканцев: даже не вздумайте с нами шутить, провернуть прошлый сценарий с фальсификацией, голосованием по почте. Если Байден вздумает выиграть еще раз, мы как единый кулак по щелчку пальцев консолидируемся.
Константин Блохин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
7 сентября 2023, 13:31
Константин Блохин: кто онВедущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук (ЦИПБ РАН)
Консерваторы использовали тот же трюк, который против них применяли демократы с BLM. Никакого отделения Техаса не будет. Если это произойдет, американская элита потеряет господство, недвижимость и капиталы. У американцев — сеть военных баз по всему миру, если надо будет, то утихомирят и свой Техас.
Дезинтегрирующие процессы есть в любом государстве, вопрос в том, готовы ли элиты эти процессы остановить. Американская элита готова, как бы мы ни смеялись над Байденом.
Ведь суть его политики заключается в том, чтобы сохранить мировое господство. Сейчас в США нет ельциных и горбачевых.
— Вопрос южных границ США был тесно увязан с вопросом предоставления военной помощи Украине. Теперь шансы Киева получить помощь равны нулю?
— Помощь они получат. Акцент будет сделан не на сделке между демократами и республиканцами, а на том, чтобы использовать замороженные финансовые активы России. Это 300 млрд долларов, а это еще два года войны против России. Этот вопрос западниками прорабатывается, чтобы использовать наши активы.
Легитимно изъять их нельзя, но нужно хотя бы обоснование. Для этого будет использован теракт с самолетом Ил-76, который перевозил украинских пленных. Скорее, нас в этом обвинят, а против империи зла все средства хороши.
На Западе готовятся именно к этому лакомому куску, американские политики мечтают об этом уже год.
- РИА Новости, 1920, 29.01.2024
06:01
"Республика Техас". Станет ли этот штат лидером новой конфедерации США и что это значит для УкраиныЧто представляет собой штат Техас? Почему он может стать лидером "новой Конфедерации" и как ситуация на границе штата Техас и Мексики связана с Украиной?
— Что в интересах американского истеблишмента сейчас: заморозка конфликта или перевод в более активную фазу?
— Даже если победит Трамп, а он, скорее всего, победит, не факт, что системный истеблишмент позволит ему что-то поменять. Он пытался это сделать, но получил две попытки импичмента и клеймо расиста, путиниста, фашиста и тому подобное.
А республиканцы так же ненавидят Россию, как и демократы, и «ястребы» у них есть еще покруче. У нас акцентируется внимание на республиканцах, которым нравится Россия, — Трамп, Рэнд Пол, Марджори Тейлор Грин. Но русофобов там еще больше, чем у демократов.
— Центральное командование ВС США сообщило, что на военной базе США в Иордании вблизи границы с трое военнослужащих погибли от удара беспилотника проиранских вооруженных формирований. Удары возмездия, к которым призывают Байдена, приведут к большой войне на Ближнем Востоке?
— США все равно придется отвечать за удар по иранскому военному кораблю, который атаковали хуситы. Им придется наносить удары по критически важной инфраструктуре. Но они ограничатся массированным ударом «Томагавками», наземной операции не будет.
М-113 флаг украины
06:12
Фатальный шторм. Украинские эксперты и политики о перспективах своей страныВ ближайшее время Украину ожидают серьезные внутренние кризисы, которые могут вылиться в нечто большее, само существование киевского режима может оказаться под угрозой, считают эксперты
 
ИнтервьюСШАвойнаУкраинаДональд ТрампДжо БайденИл-76катастрофа
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:18В Донецке погибли три человека при обстреле - Пушилин
17:12Бои в Харьковской области, биолаборатории вокруг России. О чём говорили эксперты 29 января
16:50Брал деньги за отгулы: в Одесской области осудят офицера ВСУ
16:43Европол: из-за СВО через Украину не везут наркотики, но что-то в Киеве осталось
16:24Авдеевский фронт. ВСУ пытаются обратно отбить укреп "Царская охота" с помощью "Брэдли" и дронов-камикадзе
16:17Последний самурай. Скрывавшийся полвека японец сдался и умер
15:58Аннексия Бессарабии. Как Румыния прибрала к рукам российскую губернию
15:54Это - конец. В Европе начался делёж Украины
15:52ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, есть жертвы - мэр
15:37Константин Блохин: После катастрофы Ил-76 США найдут способ продлить войну на Украине еще на два года
15:31В Кремле заявили, что на Украине не с кем вести переговоры
15:22За фейки о ВС РФ будут лишать почётных званий и имущества
14:53Украинские политики – тупиковая ветвь рода Homo
14:51В Горловке украинский беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля
14:50Американские инспекторы приехали в Киев для надзора за выделенной помощью
14:34Геннадий Алехин: Россия подготовила достаточно туннелей, чтобы обрушить фронт ВСУ от Харькова до Донбасса
14:32"Ведь есть прогресс". ЕК выделит еще €50 млрд на Украину, несмотря на коррупцию и цензуру
14:07Польша, Финляндия, Прибалтика? Кто ещё? О расширении конфликта с Украиной и шагах России - Ашимбаев
13:41Украина пожертвовала частью суверенитета для того, чтобы победить коррупцию - депутат Рады
13:40Зеленский ради денег припугнул Запад Третьей мировой войной
Лента новостейМолния