https://ukraina.ru/20240129/1052960020.html

Константин Блохин: После катастрофы Ил-76 США найдут способ продлить войну на Украине еще на два года

Константин Блохин: После катастрофы Ил-76 США найдут способ продлить войну на Украине еще на два года - 29.01.2024 Украина.ру

Константин Блохин: После катастрофы Ил-76 США найдут способ продлить войну на Украине еще на два года

Для военной помощи киевскому режиму США используют замороженные финансовые активы России, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин

2024-01-29T15:37

2024-01-29T15:37

2024-01-29T16:16

интервью

сша

война

украина

дональд трамп

джо байден

ил-76

катастрофа

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Власти Техаса, намеревающиеся закрыть свою границу от наплыва мигрантов, вступили в конфронтацию с Белым домом.Губернаторы-республиканцы 25 штатов в свою очередь обвинили действующего главу Белого дома Джо Байдена в нежелании бороться с нелегалами.— Константин Владимирович, идет ли речь о прелюдии к серьезному гражданскому противостоянию?— Это репетиция перед выборами, демонстрация силы и решимости. Сейчас есть главный выбор предвыборной гонки — Трамп. Если бы выборы были завтра, он стал бы президентом США, если бы все прошло по правилам.Суть в том, что недавние события — это месседж со стороны республиканцев: даже не вздумайте с нами шутить, провернуть прошлый сценарий с фальсификацией, голосованием по почте. Если Байден вздумает выиграть еще раз, мы как единый кулак по щелчку пальцев консолидируемся.Консерваторы использовали тот же трюк, который против них применяли демократы с BLM. Никакого отделения Техаса не будет. Если это произойдет, американская элита потеряет господство, недвижимость и капиталы. У американцев — сеть военных баз по всему миру, если надо будет, то утихомирят и свой Техас.Дезинтегрирующие процессы есть в любом государстве, вопрос в том, готовы ли элиты эти процессы остановить. Американская элита готова, как бы мы ни смеялись над Байденом. Ведь суть его политики заключается в том, чтобы сохранить мировое господство. Сейчас в США нет ельциных и горбачевых.— Вопрос южных границ США был тесно увязан с вопросом предоставления военной помощи Украине. Теперь шансы Киева получить помощь равны нулю?— Помощь они получат. Акцент будет сделан не на сделке между демократами и республиканцами, а на том, чтобы использовать замороженные финансовые активы России. Это 300 млрд долларов, а это еще два года войны против России. Этот вопрос западниками прорабатывается, чтобы использовать наши активы.Легитимно изъять их нельзя, но нужно хотя бы обоснование. Для этого будет использован теракт с самолетом Ил-76, который перевозил украинских пленных. Скорее, нас в этом обвинят, а против империи зла все средства хороши. На Западе готовятся именно к этому лакомому куску, американские политики мечтают об этом уже год.— Что в интересах американского истеблишмента сейчас: заморозка конфликта или перевод в более активную фазу?— Даже если победит Трамп, а он, скорее всего, победит, не факт, что системный истеблишмент позволит ему что-то поменять. Он пытался это сделать, но получил две попытки импичмента и клеймо расиста, путиниста, фашиста и тому подобное.А республиканцы так же ненавидят Россию, как и демократы, и «ястребы» у них есть еще покруче. У нас акцентируется внимание на республиканцах, которым нравится Россия, — Трамп, Рэнд Пол, Марджори Тейлор Грин. Но русофобов там еще больше, чем у демократов.— Центральное командование ВС США сообщило, что на военной базе США в Иордании вблизи границы с трое военнослужащих погибли от удара беспилотника проиранских вооруженных формирований. Удары возмездия, к которым призывают Байдена, приведут к большой войне на Ближнем Востоке?— США все равно придется отвечать за удар по иранскому военному кораблю, который атаковали хуситы. Им придется наносить удары по критически важной инфраструктуре. Но они ограничатся массированным ударом «Томагавками», наземной операции не будет.

https://ukraina.ru/20230907/1049232275.html

https://ukraina.ru/20240129/1052945661.html

https://ukraina.ru/20240129/1052949560.html

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интервью, сша, война, украина, дональд трамп, джо байден, ил-76, катастрофа