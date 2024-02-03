https://ukraina.ru/20240203/1052982060.html
Ющук назвал отставку Залужного логичным событием
Ющук назвал отставку Залужного логичным событием - 03.02.2024 Украина.ру
Ющук назвал отставку Залужного логичным событием
Специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру ответил, может ли быть правдивой информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности главкома ВСУ
2024-02-03T05:50
2024-02-03T05:50
2024-02-03T05:50
евгений ющук
валерий залужный
новости
всу
владимир зеленский
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"Это очень вероятно, потому что отставка Залужного — давно ожидаемое и логичное событие. С точки зрения политической борьбы, Зеленский вполне мог такое сделать", - сказал эксперт.Он добавил, что о событии рассказали двое достаточно авторитетных в украинских кругах человека: Гончаренко* и Береза.В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на свои источники заявлял, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщалось, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался.Экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза утверждал в своем телеграм-канале со ссылкой на источники из Офиса Зеленского, что Залужный уволен с должности главкома.Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой.Сам Зеленский в своем обращении к украинцам ни слова не сказал о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.* Внесен в список экстремистов и террористов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
евгений ющук, валерий залужный, новости, всу, владимир зеленский
Евгений Ющук, Валерий Залужный, Новости, ВСУ, Владимир Зеленский
Ющук назвал отставку Залужного логичным событием
Специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру ответил, может ли быть правдивой информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности главкома ВСУ
"Это очень вероятно, потому что отставка Залужного — давно ожидаемое и логичное событие. С точки зрения политической борьбы, Зеленский вполне мог такое сделать", - сказал эксперт.
Он добавил, что о событии рассказали двое достаточно авторитетных в украинских кругах человека: Гончаренко* и Береза.
"Хотя оба и большие негодяи. Украинцы склонны верить такого уровня людям. Именно поэтому новость о снятии главкома ВСУ с должности зашла так хорошо: она выглядит, на мой взгляд, правдоподобно", - указал Ющук.
В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на свои источники заявлял, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщалось, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался.
Экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза утверждал в своем телеграм-канале со ссылкой на источники из Офиса Зеленского, что Залужный уволен с должности главкома.
Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой.
Сам Зеленский в своем обращении к украинцам ни слова не сказал о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.
* Внесен в список экстремистов и террористов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.