https://ukraina.ru/20240203/1052982060.html

Ющук назвал отставку Залужного логичным событием

Ющук назвал отставку Залужного логичным событием - 03.02.2024 Украина.ру

Ющук назвал отставку Залужного логичным событием

Специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру ответил, может ли быть правдивой информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности главкома ВСУ

2024-02-03T05:50

2024-02-03T05:50

2024-02-03T05:50

евгений ющук

валерий залужный

новости

всу

владимир зеленский

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"Это очень вероятно, потому что отставка Залужного — давно ожидаемое и логичное событие. С точки зрения политической борьбы, Зеленский вполне мог такое сделать", - сказал эксперт.Он добавил, что о событии рассказали двое достаточно авторитетных в украинских кругах человека: Гончаренко* и Береза.В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на свои источники заявлял, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщалось, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался.Экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза утверждал в своем телеграм-канале со ссылкой на источники из Офиса Зеленского, что Залужный уволен с должности главкома.Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой.Сам Зеленский в своем обращении к украинцам ни слова не сказал о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.* Внесен в список экстремистов и террористов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

евгений ющук, валерий залужный, новости, всу, владимир зеленский