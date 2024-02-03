Ющук назвал отставку Залужного логичным событием - 03.02.2024 Украина.ру
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Ющук назвал отставку Залужного логичным событием
Ющук назвал отставку Залужного логичным событием - 03.02.2024 Украина.ру
Ющук назвал отставку Залужного логичным событием
Специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру ответил, может ли быть правдивой информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности главкома ВСУ
2024-02-03T05:50
2024-02-03T05:50
евгений ющук
валерий залужный
новости
всу
владимир зеленский
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"Это очень вероятно, потому что отставка Залужного — давно ожидаемое и логичное событие. С точки зрения политической борьбы, Зеленский вполне мог такое сделать", - сказал эксперт.Он добавил, что о событии рассказали двое достаточно авторитетных в украинских кругах человека: Гончаренко* и Береза.В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на свои источники заявлял, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщалось, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался.Экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза утверждал в своем телеграм-канале со ссылкой на источники из Офиса Зеленского, что Залужный уволен с должности главкома.Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой.Сам Зеленский в своем обращении к украинцам ни слова не сказал о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.* Внесен в список экстремистов и террористов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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евгений ющук, валерий залужный, новости, всу, владимир зеленский
Евгений Ющук, Валерий Залужный, Новости, ВСУ, Владимир Зеленский

Ющук назвал отставку Залужного логичным событием

05:50 03.02.2024
 
© скриншот видео Генеральний штаб ЗСУЗалужный
Залужный
© скриншот видео Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру ответил, может ли быть правдивой информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности главкома ВСУ
"Это очень вероятно, потому что отставка Залужного — давно ожидаемое и логичное событие. С точки зрения политической борьбы, Зеленский вполне мог такое сделать", - сказал эксперт.
Он добавил, что о событии рассказали двое достаточно авторитетных в украинских кругах человека: Гончаренко* и Береза.
"Хотя оба и большие негодяи. Украинцы склонны верить такого уровня людям. Именно поэтому новость о снятии главкома ВСУ с должности зашла так хорошо: она выглядит, на мой взгляд, правдоподобно", - указал Ющук.
В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на свои источники заявлял, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщалось, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался.
Экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза утверждал в своем телеграм-канале со ссылкой на источники из Офиса Зеленского, что Залужный уволен с должности главкома.
Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой.
Сам Зеленский в своем обращении к украинцам ни слова не сказал о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.
* Внесен в список экстремистов и террористов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Евгений ЮщукВалерий ЗалужныйНовостиВСУВладимир Зеленский
 
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