https://ukraina.ru/20240129/1052971393.html

Евгений Ющук о том, почему Зеленский мог уволить Залужного с должности главкома ВСУ

Евгений Ющук о том, почему Зеленский мог уволить Залужного с должности главкома ВСУ - 29.01.2024 Украина.ру

Евгений Ющук о том, почему Зеленский мог уволить Залужного с должности главкома ВСУ

В понедельник вечером в украинских социальных сетях появилась информация о том, что Зеленский снял Залужного. Официального подтверждения этому пока нет. И тем не менее, это решение было настолько ожидаемым, что в него сразу поверили и эксперты и журналисты Украины

2024-01-29T22:19

2024-01-29T22:19

2024-01-29T22:53

украина

валерий залужный

владимир зеленский

всу

отставка

должность

депутат

верховная рада

запад

россия

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Почему Владимир Зеленский мог уволить главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и что об этом, предположительно, думают на Западе, в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники 29 января заявил, что главкому ВСУ Валерию Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет.В свою очередь экс-депутат Верховной рады Борислав Береза ранее утверждал в своем Telegram-канале со ссылкой на источники из офиса Владимира Зеленского о том, что Залужный уволен с должности главкома.— Евгений Леонидович, может ли сообщение о том, что Зеленский снял Залужного с должности главкома ВСУ быть правдой? К этому есть предпосылки?— Это очень вероятно, потому что отставка Залужного — давно ожидаемое и логичное событие. С точки зрения политической борьбы, Зеленский вполне мог такое сделать. Второй момент — о событии рассказывают два достаточно авторитетных в украинских кругах человека: Гончаренко и Береза — хотя оба и большие негодяи. Украинцы склонны верить такого уровня людям. Именно поэтому новость о снятии главкома ВСУ с должности зашла так хорошо: она выглядит, на мой взгляд, правдоподобно.— А есть ли, по вашему мнению, здесь связь с тем, что Залужного критикуют на Украине после того, как русские взяли Табаевку, и Украина теперь может потерять еще часть Харьковской области?— Нет, вряд ли. Во-первых, это тактические вопросы. Во-вторых , фронт, к сожалению, от взятия Табаевки не изменил свою конфигурацию. Конечно, у нас есть замечательные успехи в Авдеевке с проникновением через трубу в тыл, когда удалось взять большой укрепрайон. У нас есть определенные успехи с деревнями в Харьковской области. Но, по сравнению с тем, что раннее ВСУ отхватили у нас огромную территорию в упомянутой области, я считаю, что нынешнее взятие Табаевки (хотя это, несомненно, наш успех) не сопоставимо по масштабам с тем, что было.Поэтому вопрос здесь не в этом. На Украине, повторюсь, идёт внутриполитическая борьба — за смещение Зеленского. Ее ведут определенные силы Запада.Зеленский стал заложником своей собственной политики. Он — нарцисс, много всего народу наобещал, а выполнить не может. Теперь его интересы приходят в противоречиес интересами его спонсоров на Западе. И Зеленского надо менять. Запад уже активно ведет информационную подготовку — негативизируя Зеленского в крупнейших мировых СМИ. Причем в этом участвует теперь уже и пресса демократов в США.В свою очередь, Залужный активно идет в политику, узнаваем на Западе. И, в принципе, там его рассматривают как возможную замену Зеленскому. Кстати, отставка Залужного (если она есть или будет) выводит его как политика из подчинения Зеленскому и создает из него самостоятельную политическую фигуру.Даже если Зеленский завтра в тюрьму посадит Залужного за что-нибудь, все равно последний останется независимой от президента Украины политической персоной.— Как Запад может отреагировать на отставку Залужного, если она действительно состоялась?— Вообще и России, и Западу (если они собираются менять на кого-то Зеленского) это выгодно. Для Зеленского это, видимо, вынужденный классический чиновничий поступок — убрать с должности человека для того, чтобы он не имел рычагов реального управления.То есть, грубо говоря, Залужный на должности имеет право отдать приказ ВСУ куда-либо переместиться и что-либо сделать. У отстраненного Залужного таких полномочий уже нет. Но у последнего поддержка в войсках достаточно высокая. И он как самостоятельная политическая фигура вполне может опереться на украинскую армию — теоретически.Украина с ее майданными традициями вполне может затеять вооруженный протест силами ВСУ. Если Запад разрешит.

https://ukraina.ru/20240129/1052970834.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

украина, валерий залужный, владимир зеленский, всу, отставка, должность, депутат, верховная рада, запад, россия, интервью