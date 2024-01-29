https://ukraina.ru/20240129/1052971393.html
Евгений Ющук о том, почему Зеленский мог уволить Залужного с должности главкома ВСУ
Евгений Ющук о том, почему Зеленский мог уволить Залужного с должности главкома ВСУ - 29.01.2024 Украина.ру
Евгений Ющук о том, почему Зеленский мог уволить Залужного с должности главкома ВСУ
В понедельник вечером в украинских социальных сетях появилась информация о том, что Зеленский снял Залужного. Официального подтверждения этому пока нет. И тем не менее, это решение было настолько ожидаемым, что в него сразу поверили и эксперты и журналисты Украины
2024-01-29T22:19
2024-01-29T22:19
2024-01-29T22:53
украина
валерий залужный
владимир зеленский
всу
отставка
должность
депутат
верховная рада
запад
россия
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Почему Владимир Зеленский мог уволить главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и что об этом, предположительно, думают на Западе, в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники 29 января заявил, что главкому ВСУ Валерию Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет.В свою очередь экс-депутат Верховной рады Борислав Береза ранее утверждал в своем Telegram-канале со ссылкой на источники из офиса Владимира Зеленского о том, что Залужный уволен с должности главкома.— Евгений Леонидович, может ли сообщение о том, что Зеленский снял Залужного с должности главкома ВСУ быть правдой? К этому есть предпосылки?— Это очень вероятно, потому что отставка Залужного — давно ожидаемое и логичное событие. С точки зрения политической борьбы, Зеленский вполне мог такое сделать. Второй момент — о событии рассказывают два достаточно авторитетных в украинских кругах человека: Гончаренко и Береза — хотя оба и большие негодяи. Украинцы склонны верить такого уровня людям. Именно поэтому новость о снятии главкома ВСУ с должности зашла так хорошо: она выглядит, на мой взгляд, правдоподобно.— А есть ли, по вашему мнению, здесь связь с тем, что Залужного критикуют на Украине после того, как русские взяли Табаевку, и Украина теперь может потерять еще часть Харьковской области?— Нет, вряд ли. Во-первых, это тактические вопросы. Во-вторых , фронт, к сожалению, от взятия Табаевки не изменил свою конфигурацию. Конечно, у нас есть замечательные успехи в Авдеевке с проникновением через трубу в тыл, когда удалось взять большой укрепрайон. У нас есть определенные успехи с деревнями в Харьковской области. Но, по сравнению с тем, что раннее ВСУ отхватили у нас огромную территорию в упомянутой области, я считаю, что нынешнее взятие Табаевки (хотя это, несомненно, наш успех) не сопоставимо по масштабам с тем, что было.Поэтому вопрос здесь не в этом. На Украине, повторюсь, идёт внутриполитическая борьба — за смещение Зеленского. Ее ведут определенные силы Запада.Зеленский стал заложником своей собственной политики. Он — нарцисс, много всего народу наобещал, а выполнить не может. Теперь его интересы приходят в противоречиес интересами его спонсоров на Западе. И Зеленского надо менять. Запад уже активно ведет информационную подготовку — негативизируя Зеленского в крупнейших мировых СМИ. Причем в этом участвует теперь уже и пресса демократов в США.В свою очередь, Залужный активно идет в политику, узнаваем на Западе. И, в принципе, там его рассматривают как возможную замену Зеленскому. Кстати, отставка Залужного (если она есть или будет) выводит его как политика из подчинения Зеленскому и создает из него самостоятельную политическую фигуру.Даже если Зеленский завтра в тюрьму посадит Залужного за что-нибудь, все равно последний останется независимой от президента Украины политической персоной.— Как Запад может отреагировать на отставку Залужного, если она действительно состоялась?— Вообще и России, и Западу (если они собираются менять на кого-то Зеленского) это выгодно. Для Зеленского это, видимо, вынужденный классический чиновничий поступок — убрать с должности человека для того, чтобы он не имел рычагов реального управления.То есть, грубо говоря, Залужный на должности имеет право отдать приказ ВСУ куда-либо переместиться и что-либо сделать. У отстраненного Залужного таких полномочий уже нет. Но у последнего поддержка в войсках достаточно высокая. И он как самостоятельная политическая фигура вполне может опереться на украинскую армию — теоретически.Украина с ее майданными традициями вполне может затеять вооруженный протест силами ВСУ. Если Запад разрешит.
https://ukraina.ru/20240129/1052970834.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, валерий залужный, владимир зеленский, всу, отставка, должность, депутат, верховная рада, запад, россия, интервью
Евгений Ющук о том, почему Зеленский мог уволить Залужного с должности главкома ВСУ
22:19 29.01.2024 (обновлено: 22:53 29.01.2024)
В понедельник вечером в украинских социальных сетях появилась информация о том, что Зеленский снял Залужного. Официального подтверждения этому пока нет. И тем не менее, это решение было настолько ожидаемым, что в него сразу поверили и эксперты и журналисты Украины
Почему Владимир Зеленский
мог уволить главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного
и что об этом, предположительно, думают на Западе, в интервью изданию Украина.ру
рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники 29 января заявил, что главкому ВСУ Валерию Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет.
В свою очередь экс-депутат Верховной рады Борислав Береза ранее утверждал в своем Telegram-канале со ссылкой на источники из офиса Владимира Зеленского о том, что Залужный уволен с должности главкома.
— Евгений Леонидович, может ли сообщение о том, что Зеленский снял Залужного с должности главкома ВСУ быть правдой? К этому есть предпосылки?
— Это очень вероятно, потому что отставка Залужного — давно ожидаемое и логичное событие. С точки зрения политической борьбы, Зеленский вполне мог такое сделать.
Второй момент — о событии рассказывают два достаточно авторитетных в украинских кругах человека: Гончаренко и Береза — хотя оба и большие негодяи. Украинцы склонны верить такого уровня людям. Именно поэтому новость о снятии главкома ВСУ с должности зашла так хорошо: она выглядит, на мой взгляд, правдоподобно.
— А есть ли, по вашему мнению, здесь связь с тем, что Залужного критикуют на Украине после того, как русские взяли Табаевку, и Украина теперь может потерять еще часть Харьковской области?
— Нет, вряд ли. Во-первых, это тактические вопросы. Во-вторых , фронт, к сожалению, от взятия Табаевки не изменил свою конфигурацию.
Конечно, у нас есть замечательные успехи в Авдеевке с проникновением через трубу в тыл, когда удалось взять большой укрепрайон. У нас есть определенные успехи с деревнями в Харьковской области. Но, по сравнению с тем, что раннее ВСУ отхватили у нас огромную территорию в упомянутой области, я считаю, что нынешнее взятие Табаевки (хотя это, несомненно, наш успех) не сопоставимо по масштабам с тем, что было.
Поэтому вопрос здесь не в этом. На Украине, повторюсь, идёт внутриполитическая борьба — за смещение Зеленского. Ее ведут определенные силы Запада.
Зеленский стал заложником своей собственной политики. Он — нарцисс, много всего народу наобещал, а выполнить не может. Теперь его интересы приходят в противоречиес интересами его спонсоров на Западе. И Зеленского надо менять. Запад уже активно ведет информационную подготовку — негативизируя Зеленского в крупнейших мировых СМИ. Причем в этом участвует теперь уже и пресса демократов в США.
В свою очередь, Залужный активно идет в политику, узнаваем на Западе. И, в принципе, там его рассматривают как возможную замену Зеленскому. Кстати, отставка Залужного (если она есть или будет) выводит его как политика из подчинения Зеленскому и создает из него самостоятельную политическую фигуру.
Даже если Зеленский завтра в тюрьму посадит Залужного за что-нибудь, все равно последний останется независимой от президента Украины политической персоной.
— Как Запад может отреагировать на отставку Залужного, если она действительно состоялась?
— Вообще и России, и Западу (если они собираются менять на кого-то Зеленского) это выгодно. Для Зеленского это, видимо, вынужденный классический чиновничий поступок — убрать с должности человека для того, чтобы он не имел рычагов реального управления.
То есть, грубо говоря, Залужный на должности имеет право отдать приказ ВСУ куда-либо переместиться и что-либо сделать. У отстраненного Залужного таких полномочий уже нет. Но у последнего поддержка в войсках достаточно высокая. И он как самостоятельная политическая фигура вполне может опереться на украинскую армию — теоретически.
Украина с ее майданными традициями вполне может затеять вооруженный протест силами ВСУ. Если Запад разрешит.