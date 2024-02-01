https://ukraina.ru/20240201/1053017101.html

Офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным - Politico

Офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным - Politico - 01.02.2024 Украина.ру

Офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным - Politico

Офис президента Украины Владимира Зеленского боится политического противостояния с главкомом Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на анонимные источники в администрации главы государства

2024-02-01T07:27

2024-02-01T07:27

2024-02-01T07:32

валерий залужный

владимир зеленский

новости

администрация президента

украина

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"Пока Залужный не решил идти в политику, но рассматривает этот вариант, и в администрации президента боятся... Я точно знаю, что Залужного собираются уволить, но это не должно было произойти в понедельник, и не произошло", - рассказал источник.Другой чиновник в Офисе президента сообщил, что в этом и заключается причина того, что Залужный до сих пор находится на своей должности.Издание отмечает, что хотя главком ВСУ публично не высказывался по поводу слухов о его увольнении, близкий к нему чиновник сказал, что "все в порядке". Однако человек, знакомый с переговорами о кадровых перестановках, заявил, что положение генерала ненадежно.Ранее британская газета Financial Times сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Среди претендентов на место главкома ВСУ также был командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали СМИ.

https://ukraina.ru/20240131/1052995299.html

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валерий залужный, владимир зеленский, новости, администрация президента, украина