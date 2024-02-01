Офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным - Politico - 01.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240201/1053017101.html
Офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным - Politico
Офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным - Politico - 01.02.2024 Украина.ру
Офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным - Politico
Офис президента Украины Владимира Зеленского боится политического противостояния с главкомом Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на анонимные источники в администрации главы государства
2024-02-01T07:27
2024-02-01T07:32
валерий залужный
владимир зеленский
новости
администрация президента
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1e/1052984519_117:1:1275:653_1920x0_80_0_0_4160a5c5ad3844041cb4b612d251280f.png
"Пока Залужный не решил идти в политику, но рассматривает этот вариант, и в администрации президента боятся... Я точно знаю, что Залужного собираются уволить, но это не должно было произойти в понедельник, и не произошло", - рассказал источник.Другой чиновник в Офисе президента сообщил, что в этом и заключается причина того, что Залужный до сих пор находится на своей должности.Издание отмечает, что хотя главком ВСУ публично не высказывался по поводу слухов о его увольнении, близкий к нему чиновник сказал, что "все в порядке". Однако человек, знакомый с переговорами о кадровых перестановках, заявил, что положение генерала ненадежно.Ранее британская газета Financial Times сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Среди претендентов на место главкома ВСУ также был командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали СМИ.
https://ukraina.ru/20240131/1052995299.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1e/1052984519_162:0:1229:800_1920x0_80_0_0_8becd7e7ef79a6262895010c6d0a9528.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
валерий залужный, владимир зеленский, новости, администрация президента, украина
Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Новости, Администрация президента, Украина

Офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным - Politico

07:27 01.02.2024 (обновлено: 07:32 01.02.2024)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Офис президента Украины Владимира Зеленского боится политического противостояния с главкомом Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на анонимные источники в администрации главы государства
"Пока Залужный не решил идти в политику, но рассматривает этот вариант, и в администрации президента боятся... Я точно знаю, что Залужного собираются уволить, но это не должно было произойти в понедельник, и не произошло", - рассказал источник.
Другой чиновник в Офисе президента сообщил, что в этом и заключается причина того, что Залужный до сих пор находится на своей должности.
Издание отмечает, что хотя главком ВСУ публично не высказывался по поводу слухов о его увольнении, близкий к нему чиновник сказал, что "все в порядке".
Однако человек, знакомый с переговорами о кадровых перестановках, заявил, что положение генерала ненадежно.
"Чем больше команда Залужного занимается политикой, тем решительнее офис президента Украины хочет от него избавиться", - добавил анонимный источник.
Ранее британская газета Financial Times сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Среди претендентов на место главкома ВСУ также был командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали СМИ.
- РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Вчера, 09:00
Недоотставка Залужного, западный "летающий хлам", провал с Ил-76. Главное на Украине на утро 31 января
 
Валерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийНовостиАдминистрация президентаУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:08Главное за ночь 1 февраля
08:05"Евросоюз начнёт продавливать Украину": чего Киеву ждать от саммита ЕС
07:59Россия ждет извинений после решения суда ООН по иску Киева — дипломат
07:58Новый закон о мобилизации, новые тарифы и урезание соцвыплат. Что ждет украинцев в феврале
07:42Российские военные уничтожили американскую гаубицу на Купянском направлении
07:36Сама придумала, сама поверила. Дмитрий Краснов о том, как фетишизация ВСУ сыграла с Америкой злую шутку
07:27Офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным - Politico
07:20Фархад Ибрагимов: Иран копит силы, чтобы с Россией и Китаем наказать НАТО
07:16Спецпроект
07:13Петр Акопов о том, почему в конце нынешнего года мир станет менее американским
07:13Боррель признал, что ЕС не сможет поставить миллион снарядов Киеву
06:59Борис Рожин: Россия оторвет уши "Чебурашке", чтобы сорвать сюрприз, который ВСУ ей готовят возле Одессы
05:00Труп был с шевроном "Азова"*: полковник Федоров о том, какую страшную находку нашли на позициях ВСУ
04:50"ВСУ ежедневно теряют по батальону": эксперт рассказал о взятии Табаевки и успехах армии РФ под Купянском
04:40Тотальная "могилизация": эксперт о том, как Украина готовит новую армию из плохо обученных солдат ВСУ
04:35Обозреватель рассказал, зачем Залужный прятал от США оружие и как в 2022 году хотел ударить по Токмаку
04:30"Киев заиграется в шашки": военный эксперт объяснил, как Украина может "прозевать" наступление армии РФ
04:20Военный эксперт объяснил, почему FPV-дроны и кочующие минометы не спасут оборону ВСУ от мощного удара
04:10"Хлеб будем отправлять Украине": военный эксперт раскрыл, зачем США подарили Европе "незалежную"
04:00Эксперт рассказал, почему ВСУ говорят о наступлении армии РФ, но не могут разгадать место главного удара
Лента новостейМолния