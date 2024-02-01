Тотальная "могилизация": эксперт о том, как Украина готовит новую армию из плохо обученных солдат ВСУ
© voi.com.uaВСУ АТО 60-мм миномет на вооружении одного из подразделений ССО
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У личного состава противника каждый день снижается качество подготовки. Уклонистов "могилизируют" прямо на улицах украинских городов и сроки их обучения постоянно сокращаются. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Вражеское украинское ЦИПсО разгоняет информацию, что в тылах готовится мощная армия ВСУ. Якобы проходят подготовку те же самые девятые и десятые армейские корпуса, а также подразделения морской пехоты и штурмовиков, рассказал эксперт.
Это должны быть военные с высокой квалификацией. Номера частей ВСУ, которые противостоят российской армии, не меняются, но качество личного состава уже не то, добавил редактор.
"У личного состава противника каждый день снижается качество. Боевики, которых готовили к войне с Донбассом, были гораздо лучше [подготовлены], чем те, кого "могилизируют" на улицах украинских городов. И сроки их обучения постоянно сокращаются", - подчеркнул Леонков.
Украина пытается выставить быструю подготовку солдат как свое ноу-хау. Но чудес не бывает и потери таких быстро подготовленных солдат составляют 90% после первого боя. И это только усугубляет плачевное положение ВСУ, резюмировал собеседник Украина.ру.
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