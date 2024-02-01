Тотальная "могилизация": эксперт о том, как Украина готовит новую армию из плохо обученных солдат ВСУ - 01.02.2024 Украина.ру
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Тотальная "могилизация": эксперт о том, как Украина готовит новую армию из плохо обученных солдат ВСУ
Тотальная "могилизация": эксперт о том, как Украина готовит новую армию из плохо обученных солдат ВСУ - 01.02.2024 Украина.ру
Тотальная "могилизация": эксперт о том, как Украина готовит новую армию из плохо обученных солдат ВСУ
У личного состава противника каждый день снижается качество подготовки. Уклонистов "могилизируют" прямо на улицах украинских городов и сроки их обучения постоянно сокращаются. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-02-01T04:40
2024-02-01T04:40
новости
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мобилизация
обучение
потери всу
сво
спецоперация
украинская армия
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Вражеское украинское ЦИПсО разгоняет информацию, что в тылах готовится мощная армия ВСУ. Якобы проходят подготовку те же самые девятые и десятые армейские корпуса, а также подразделения морской пехоты и штурмовиков, рассказал эксперт.Это должны быть военные с высокой квалификацией. Номера частей ВСУ, которые противостоят российской армии, не меняются, но качество личного состава уже не то, добавил редактор.Украина пытается выставить быструю подготовку солдат как свое ноу-хау. Но чудес не бывает и потери таких быстро подготовленных солдат составляют 90% после первого боя. И это только усугубляет плачевное положение ВСУ, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240131/1053003894.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, россия, украина, мобилизация, обучение, потери всу, сво, спецоперация, украинская армия
Новости, ВСУ, Россия, Украина, мобилизация, обучение, потери ВСУ, СВО, Спецоперация, украинская армия

Тотальная "могилизация": эксперт о том, как Украина готовит новую армию из плохо обученных солдат ВСУ

04:40 01.02.2024
 
© voi.com.uaВСУ АТО 60-мм миномет на вооружении одного из подразделений ССО
ВСУ АТО 60-мм миномет на вооружении одного из подразделений ССО
© voi.com.ua
Читать в
У личного состава противника каждый день снижается качество подготовки. Уклонистов "могилизируют" прямо на улицах украинских городов и сроки их обучения постоянно сокращаются. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Вражеское украинское ЦИПсО разгоняет информацию, что в тылах готовится мощная армия ВСУ. Якобы проходят подготовку те же самые девятые и десятые армейские корпуса, а также подразделения морской пехоты и штурмовиков, рассказал эксперт.
Это должны быть военные с высокой квалификацией. Номера частей ВСУ, которые противостоят российской армии, не меняются, но качество личного состава уже не то, добавил редактор.

"У личного состава противника каждый день снижается качество. Боевики, которых готовили к войне с Донбассом, были гораздо лучше [подготовлены], чем те, кого "могилизируют" на улицах украинских городов. И сроки их обучения постоянно сокращаются", - подчеркнул Леонков.

Украина пытается выставить быструю подготовку солдат как свое ноу-хау. Но чудес не бывает и потери таких быстро подготовленных солдат составляют 90% после первого боя. И это только усугубляет плачевное положение ВСУ, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Кот интервью
Вчера, 14:28
Юрий Кот: Когда Залужный откусит последний кусок от Зеленского, женщины Одессы выйдут на борьбу с ВСУ Украина – страна с карнавальной политикой, которой нужны люди-символы. Залужный – это символ. Это проамериканский всеядный силовик. А все опросы последних нескольких лет показывали, что украинцы хотели бы видеть сильную руку во главе государства
 
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