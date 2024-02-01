https://ukraina.ru/20240201/1053014039.html

Тотальная "могилизация": эксперт о том, как Украина готовит новую армию из плохо обученных солдат ВСУ

Тотальная "могилизация": эксперт о том, как Украина готовит новую армию из плохо обученных солдат ВСУ - 01.02.2024 Украина.ру

Тотальная "могилизация": эксперт о том, как Украина готовит новую армию из плохо обученных солдат ВСУ

У личного состава противника каждый день снижается качество подготовки. Уклонистов "могилизируют" прямо на улицах украинских городов и сроки их обучения постоянно сокращаются. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-02-01T04:40

2024-02-01T04:40

2024-02-01T04:40

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Вражеское украинское ЦИПсО разгоняет информацию, что в тылах готовится мощная армия ВСУ. Якобы проходят подготовку те же самые девятые и десятые армейские корпуса, а также подразделения морской пехоты и штурмовиков, рассказал эксперт.Это должны быть военные с высокой квалификацией. Номера частей ВСУ, которые противостоят российской армии, не меняются, но качество личного состава уже не то, добавил редактор.Украина пытается выставить быструю подготовку солдат как свое ноу-хау. Но чудес не бывает и потери таких быстро подготовленных солдат составляют 90% после первого боя. И это только усугубляет плачевное положение ВСУ, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240131/1053003894.html

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новости, всу, россия, украина, мобилизация, обучение, потери всу, сво, спецоперация, украинская армия