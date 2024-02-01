Спецпроект - 01.02.2024 Украина.ру
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Спецпроект
Спецпроект - 01.02.2024 Украина.ру
Спецпроект
Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО
2024-02-01T07:16
2024-02-01T07:20
украинское досье
пресс-конференция
сво
вооружение
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Начало 2 февраля в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Участники боевых действий на Украине стремительно наращивают и совершенствуют новые виды вооружений – в первую очередь, беспилотные и роботизированные воздушные, наземные и морские системы, с широким использованием искусственного интеллекта и компьютерных технологий.Эксперты ответят на следующие вопросы:- Как появление новых систем вооружения меняет ситуацию на поле боя?- Какие боевые системы наиболее актуальны сейчас и что может появиться в ближайшее время?- Какие требования к экономике выдвигает переход на новые системы вооружения?Участники:- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- командир батальона "БАРС-13", полковник Андрей ПИНЧУК;- профессор Академии военных наук, заведующий Центром Дипломатической академии МИД России Вадим КОЗЮЛИН;- военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИН;- ведущий инженер Международной медиагруппы "Россия сегодня". Специалист по конструированию и созданию беспилотных летательных аппаратов для аэро-, фото- и видеосъёмок Игорь МАЗУНИНВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украинское досье, пресс-конференция, сво, вооружение
Украинское Досье, пресс-конференция, СВО, вооружение

Спецпроект

07:16 01.02.2024 (обновлено: 07:20 01.02.2024)
 
© Украина.руУкраинское досье. Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО
Украинское досье. Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Украина.ру
Читать в
Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО
Начало 2 февраля в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
Участники боевых действий на Украине стремительно наращивают и совершенствуют новые виды вооружений – в первую очередь, беспилотные и роботизированные воздушные, наземные и морские системы, с широким использованием искусственного интеллекта и компьютерных технологий.
Эксперты ответят на следующие вопросы:
- Как появление новых систем вооружения меняет ситуацию на поле боя?
- Какие боевые системы наиболее актуальны сейчас и что может появиться в ближайшее время?
- Какие требования к экономике выдвигает переход на новые системы вооружения?
Участники:
- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- командир батальона "БАРС-13", полковник Андрей ПИНЧУК;
- профессор Академии военных наук, заведующий Центром Дипломатической академии МИД России Вадим КОЗЮЛИН;
- военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИН;
- ведущий инженер Международной медиагруппы "Россия сегодня". Специалист по конструированию и созданию беспилотных летательных аппаратов для аэро-, фото- и видеосъёмок Игорь МАЗУНИН
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
 
Украинское Досьепресс-конференцияСВОвооружение
 
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