Спецпроект
07:16 01.02.2024 (обновлено: 07:20 01.02.2024)
Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО
Начало 2 февраля в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
Участники боевых действий на Украине стремительно наращивают и совершенствуют новые виды вооружений – в первую очередь, беспилотные и роботизированные воздушные, наземные и морские системы, с широким использованием искусственного интеллекта и компьютерных технологий.
Эксперты ответят на следующие вопросы:
- Как появление новых систем вооружения меняет ситуацию на поле боя?
- Какие боевые системы наиболее актуальны сейчас и что может появиться в ближайшее время?
- Какие требования к экономике выдвигает переход на новые системы вооружения?
Участники:
- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- командир батальона "БАРС-13", полковник Андрей ПИНЧУК;
- профессор Академии военных наук, заведующий Центром Дипломатической академии МИД России Вадим КОЗЮЛИН;
- военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИН;
- ведущий инженер Международной медиагруппы "Россия сегодня". Специалист по конструированию и созданию беспилотных летательных аппаратов для аэро-, фото- и видеосъёмок Игорь МАЗУНИН
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
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