Эксперт объяснил, как "подвижные склады" и самолеты-разведчики помогут армии РФ внезапно ударить по ВСУ
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота саперов по разминированию станции водоочистки в Мариуполе
"Подвижный склад" может помочь армии РФ начать наступление там, где ВСУ этого не ожидают. Постоянное перемещение техники в тылах дезориентирует противника и он не понимает, куда перебрасывается вооружение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
ВС РФ должны разместить материально-технические средства для поддержки темпа наступления таким образом, чтобы оно шло планомерно и длилось минимум две недели. Это можно сделать по-разному, рассказал эксперт.
Для этого можно создать пункты временного хранения, но, как правило, противник их обнаруживает. Поэтому нужно создать систему логистики, которая даст возможность быстро восполнять потребности наступающих войск, добавил редактор.
"Постоянное перемещение нашей техники в тылах дезориентирует противника. Он не понимает, куда мы привезли снаряды, а куда отвезли. И такой "подвижный склад" тоже может помочь нам начать наступление там, где ВСУ этого не ожидают", - подчеркнул Леонков.
ВС РФ нужно больше авиационных полков, которые бы занимались разведкой. Потому что аппаратура, которую можно установить на самолет-разведчик, гораздо мощнее аппаратуры для БПЛА. Такие самолеты действуют на большей дальности и проводят разведку с большей скоростью, заключил собеседник Украина.ру.
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