https://ukraina.ru/20240201/1053000315.html

"Тумана войны больше нет": военный эксперт о том, почему на "прозрачном" фронте сложно планировать атаки

"Тумана войны больше нет": военный эксперт о том, почему на "прозрачном" фронте сложно планировать атаки - 01.02.2024 Украина.ру

"Тумана войны больше нет": военный эксперт о том, почему на "прозрачном" фронте сложно планировать атаки

При современных средствах разведки трудно осуществить какой-либо замысел, чтобы противник не обнаружил перемещения войск и активность на фронте. Воюющие стороны в режиме реального времени получают картинку с различных участков ЛБС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-02-01T03:00

2024-02-01T03:00

2024-02-01T03:00

новости

россия

украина

вс рф

всу

сво

спецоперация

разведка

бпла

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043453087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa7dc22866966e1f1d26b39c38547486.jpg

В ходе СВО боевые действия ведутся круглосуточно в условиях непрерывной разведки. "Тумана войны" больше не существует и в режиме реального времени воюющие стороны получают картинку с различных участков ЛБС, рассказал эксперт.Трудно осуществить какой-либо замысел, чтобы противник не обнаружил перемещения войск и активность на фронте, догадавшись, что это то самое направление, откуда ВС РФ начнут наступление, добавил редактор.Поэтому взятие Табаевки ВС РФ со стороны выглядит как местные бои. Это понемногу меняет ситуацию, чтобы противник не понял, где действительно произойдет прорыв. При этом западные источники подтверждают, что армия РФ сейчас завладела стратегической инициативой, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240131/1052991447.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, вс рф, всу, сво, спецоперация, разведка, бпла, беспилотники, наступление