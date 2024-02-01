"Тумана войны больше нет": военный эксперт о том, почему на "прозрачном" фронте сложно планировать атаки - 01.02.2024 Украина.ру
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"Тумана войны больше нет": военный эксперт о том, почему на "прозрачном" фронте сложно планировать атаки
"Тумана войны больше нет": военный эксперт о том, почему на "прозрачном" фронте сложно планировать атаки - 01.02.2024 Украина.ру
"Тумана войны больше нет": военный эксперт о том, почему на "прозрачном" фронте сложно планировать атаки
При современных средствах разведки трудно осуществить какой-либо замысел, чтобы противник не обнаружил перемещения войск и активность на фронте. Воюющие стороны в режиме реального времени получают картинку с различных участков ЛБС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-02-01T03:00
2024-02-01T03:00
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В ходе СВО боевые действия ведутся круглосуточно в условиях непрерывной разведки. "Тумана войны" больше не существует и в режиме реального времени воюющие стороны получают картинку с различных участков ЛБС, рассказал эксперт.Трудно осуществить какой-либо замысел, чтобы противник не обнаружил перемещения войск и активность на фронте, догадавшись, что это то самое направление, откуда ВС РФ начнут наступление, добавил редактор.Поэтому взятие Табаевки ВС РФ со стороны выглядит как местные бои. Это понемногу меняет ситуацию, чтобы противник не понял, где действительно произойдет прорыв. При этом западные источники подтверждают, что армия РФ сейчас завладела стратегической инициативой, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240131/1052991447.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, вс рф, всу, сво, спецоперация, разведка, бпла, беспилотники, наступление
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, ВСУ, СВО, Спецоперация, разведка, БПЛА, беспилотники, наступление

"Тумана войны больше нет": военный эксперт о том, почему на "прозрачном" фронте сложно планировать атаки

03:00 01.02.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота БПЛА "Орлан-10" в южном секторе СВО
Работа БПЛА Орлан-10 в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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При современных средствах разведки трудно осуществить какой-либо замысел, чтобы противник не обнаружил перемещения войск и активность на фронте. Воюющие стороны в режиме реального времени получают картинку с различных участков ЛБС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
В ходе СВО боевые действия ведутся круглосуточно в условиях непрерывной разведки. "Тумана войны" больше не существует и в режиме реального времени воюющие стороны получают картинку с различных участков ЛБС, рассказал эксперт.
Трудно осуществить какой-либо замысел, чтобы противник не обнаружил перемещения войск и активность на фронте, догадавшись, что это то самое направление, откуда ВС РФ начнут наступление, добавил редактор.
"Но любое наше продвижение на запад — это улучшение линии соприкосновения. ВСУ не просто теряют позиции, они теряют личный состав, который пытался удержать эти позиции. И соотношение потерь явно складывается не в пользу противника", - подчеркнул Леонков.
Поэтому взятие Табаевки ВС РФ со стороны выглядит как местные бои. Это понемногу меняет ситуацию, чтобы противник не понял, где действительно произойдет прорыв. При этом западные источники подтверждают, что армия РФ сейчас завладела стратегической инициативой, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Васильев интервью
Вчера, 06:47
Алексей Васильев: России остался один шаг, чтобы задавить ВСУ и поймать всех партизан в Днепропетровске Владимир Путин недавно озвучил, что с нашей стороны в зоне боевых действий работают 600 тысяч человек. Но он тактично промолчал о том, сколько у нас в резерве в тылу. Потому что многие бойцы после отработки контракта находятся в отпусках
 
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03:20Алексей Леонков рассказал, как армейская смекалка помогает уходить от FPV-дронов и выбивать технику ВСУ
03:10"Обречены на крах": эксперт раскрыл, как армия РФ разгадала замыслы ВСУ и завладела инициативой на фронте
03:00"Тумана войны больше нет": военный эксперт о том, почему на "прозрачном" фронте сложно планировать атаки
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