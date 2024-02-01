"Тумана войны больше нет": военный эксперт о том, почему на "прозрачном" фронте сложно планировать атаки
При современных средствах разведки трудно осуществить какой-либо замысел, чтобы противник не обнаружил перемещения войск и активность на фронте. Воюющие стороны в режиме реального времени получают картинку с различных участков ЛБС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
В ходе СВО боевые действия ведутся круглосуточно в условиях непрерывной разведки. "Тумана войны" больше не существует и в режиме реального времени воюющие стороны получают картинку с различных участков ЛБС, рассказал эксперт.
Трудно осуществить какой-либо замысел, чтобы противник не обнаружил перемещения войск и активность на фронте, догадавшись, что это то самое направление, откуда ВС РФ начнут наступление, добавил редактор.
"Но любое наше продвижение на запад — это улучшение линии соприкосновения. ВСУ не просто теряют позиции, они теряют личный состав, который пытался удержать эти позиции. И соотношение потерь явно складывается не в пользу противника", - подчеркнул Леонков.
Поэтому взятие Табаевки ВС РФ со стороны выглядит как местные бои. Это понемногу меняет ситуацию, чтобы противник не понял, где действительно произойдет прорыв. При этом западные источники подтверждают, что армия РФ сейчас завладела стратегической инициативой, заключил собеседник Украина.ру.
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Вчера, 06:47Алексей Васильев: России остался один шаг, чтобы задавить ВСУ и поймать всех партизан в Днепропетровске Владимир Путин недавно озвучил, что с нашей стороны в зоне боевых действий работают 600 тысяч человек. Но он тактично промолчал о том, сколько у нас в резерве в тылу. Потому что многие бойцы после отработки контракта находятся в отпусках