Как взять под контроль мятежную Польшу. Рецепт Петра Первого

По Торуньскому договору от 20 октября 1709 года Пётр I обязался сохранить Августа II на престоле Речи Посполитой, а в 1712-м даже наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Естественно, эта поддержка не была бескорыстной. С этого момента польский король должен был советоваться с русским царем относительно своих действий.

Таким образом, победа на левом берегу Днепра дала возможность усилить влияние России на Правобережье.

При этом Август II, чтобы закрепить свое положение, ввёл в Речь Посполитую саксонскую армию, содержание которой легло на шляхту. К лету 1714 года количество саксонских военных в Польше достигло 25 тысяч человек. Комиссары саксонских войск действовали так, будто находились в завоеванной ими стране, что ещё больше усугубляло ситуацию.

Кроме того, король, который в Саксонии был абсолютным монархом, пытался так же править и на берегах Вислы. Эта ситуация привела к вспышке многочисленных восстаний.

При этом Август II вместе с саксонскими министрами готовил в Речи Посполитой масштабные реформы — ограничение права liberum veto (то есть возможности одного депутата Сейма заблокировать любое его решение), повышение роли сеймиков (региональных парламентов), а также отмена свободных выборов монарха и определение преемника престола при жизни действующего короля.

Однако этим реформам не суждено было осуществиться.