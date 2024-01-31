https://ukraina.ru/20240131/1053010603.html

Кирилл Вышинский: Россия уже устроила конкретный "Нюрнберг" для "Порфирия Петровича" из СБУ

Кирилл Вышинский: Россия уже устроила конкретный "Нюрнберг" для "Порфирия Петровича" из СБУ - 31.01.2024 Украина.ру

Кирилл Вышинский: Россия уже устроила конкретный "Нюрнберг" для "Порфирия Петровича" из СБУ

30 января Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест начальника следственного отдела главного управления СБУ Андрея Просняка за незаконное привлечение к уголовной ответственности журналиста Кирилла Вышинского.

2024-01-31T17:57

2024-01-31T17:57

2024-01-31T17:57

интервью

кирилл вышинский

украина

сбу

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следственный комитет рф

арест

беспредел

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В Херсоне, как рассказал сам Вышинский, с ним работали молодые лейтенанты и старшие лейтенанты. Но уже с того момента прошло пять лет. Вспоминать об этом у журналиста нет большого желания. "Не могу сказать, что они оказали на меня как на Раскольникова какое-то серьезное воздействие. И я вряд ли мог бы заставить их пересмотреть свои жизненные приоритеты и уж тем более мотивы работы в СБУ, - вспоминает российский и украинский журналист, главный редактор радиостанции "Спутник" , член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл ВышинскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ середине мая 2018 года Вышинский был задержан СБУ по обвинению в государственной измене. Вину он не признал. Журналиста содержали под стражей до конца августа 2019 года, когда суд в Киеве освободил его под личное обязательство. Вскоре в рамках обмена Вышинского доставили в Москву. На Украине обвинение против него до сих пор не снято.- Кирилл Валерьевич, когда вы общались с Просняком, какое на вас он произвел впечатление? Он понимал, что в отношении вас творит беззаконие?- Я общался с ним как со следователем. Он произвел на меня впечатление человека, который усердно выполняет свою работу. На чем было основано это усердие – мне сказать сложно. Я только знаю, что Просняк после этого дело получил повышение. В остальном мне сложно комментировать его мотивы участия в моем деле.- Как с вами общался Просняк? Задавал ли он каверзные вопросы?- Я не давал показаний в ходе предварительного следствия. Он не проводил со мной душещипательных бесед. У меня не было с ним разговоров о жизни как у Раскольникова с Порфирием Петровичем из "Преступления и наказания". Поэтому мне трудно составить его психологический потрет.- А с кем были эти беседы в духе Порфирия Петровича?- Ни с кем. Как таковых разговоров вообще не было.В Херсоне со мной работали молодые лейтенанты и старшие лейтенанты. С ними мы о чем-то говорили. Но уже с того момента прошло пять лет. Вспоминать об этом у меня не было большого желания. Не могу сказать, что они оказали на меня как на Раскольникова какое-то серьезное воздействие. И я вряд ли мог бы заставить их пересмотреть свои жизненные приоритеты и уж тем более мотивы работы в СБУ. Тут я явно не тяну на Достоевского.- Все-таки хотелось бы понять об их мотивах. Эти следовали были чиновники, которые выполняли заказ сверху? Или они искренне считали вас шпионом?- Было очевидно, что они работали на большом резонансном деле. В день моего ареста в нескольких городах Украины было проведено порядка 10-11 обысков. Каждый обыск – это минимум три следователя, понятые и все остальное. За один день там работала бригада из 40-50 человек. Представьте себе масштаб этой истории.Повторюсь, общение со следователями не оставило в моей памяти какого-то глубокого следа. У меня нет к этому серьезного эмоционального отношения. Наверное, люди выполняли свою работу. Мне были безразличны их мотивы. И я не пытался изменить их взгляд на жизнь.- Есть мнение, что это резонансное дело возбудили для того, чтобы перебить повестку после открытия Крымского моста. Так ли это?- Дело возбудили раньше. Просто аресты, обыски и информирование широких масс Украины происходили 15 мая в день открытия Крымского моста. Мне кажется, что это не было случайностью. Потому что это началось не 14 и не 16 числа. А 15 мая они провели эту резонансную историю, сделали пресс-конференцию и это стало одной из центральных новостей на Украине.- Вы в своем комментарии по этой ситуации поблагодарили наш Следственный комитет за то, что его юридическая сторона вопроса волнует гораздо больше, чем украинскую прокуратуру. Насколько тот факт, что Россия – правовое государство, помешает нам организовать показательные процессы над представителями киевского режима?- Дело не в показательных процессах.Человеческая жизнь проходит в разных плоскостях. Есть обычная жизнь, есть политическая жизнь, а есть правовые отношения, в которые вы вступаете, общаясь с государственными структурами, с ЖЭКом или с нотариусом. И если эти правовые отношения начинаются, их надо закончить.Украинское государство предъявило мне серьезные претензии. У меня в обвинительном акте было четыре или пять статей. Самое серьезное из них – государственная измена. Мне грозило минимум 12 лет. А потом, когда они добились некоего политического эффекта, они это дело бросили. Очевидно, что их не волновала правовая перспектива этих претензий.За то, время, как я оказался на свободе, дав обязательство принимать участия в заседаниях суда (Я был к этому готов. Мы обсуждали разные форматы моего участия в заседаниях. Мы туда даже письма писали), интерес украинской фемиды к этой истории пропал. Потому что это была совершенно политическая история.В этом смысле Следственный комитет РФ оказался гораздо более последовательным. Он усмотрел в действиях офицеров и следователей СБУ нарушения, возбудил по этому поводу уголовное дело, довел его до суда и получил судебное решение.В этом принципиальная разница между двумя правоохранительными структурами двух разных государств. Я это показал на примере своего дела. Для меня это показательно.- Означает ли это, что главная наша претензия к украинским властям состоит в том, что они творят беззаконие?- В моем случае это беззаконие было доказано в правовом поле. Для этого были собраны доказательства Следственным комитетом и было вынесено судебное решение. А наша жизнь большая. У этой истории могут быть разные последствия.Я не хочу проводить прямые параллели, но приговоры Нюрнбергского трибунала выполняются даже через десятки лет. И я не исключаю, что через какое-то время Просняк, ни о чем не подозревая, может быть задержан в какой-то из третьих стран по экстрадиционному вопросу России.Для меня важно, чтобы моя история получила оценку в правовом поле. Посмотрим. Повторюсь, жизнь большая.

https://ukraina.ru/20221213/1041761346.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, кирилл вышинский, украина, сбу, россия, суд, трибунал, следственный комитет рф, арест, беспредел