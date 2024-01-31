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Львовские военкомы будут вручать повестки под видеозапись

Львовские военкомы будут вручать повестки под видеозапись - 31.01.2024 Украина.ру

Львовские военкомы будут вручать повестки под видеозапись

Сотрудники военкоматов во Львовской области будут вручать повестки под запись нагрудных видеокамер, сообщили в областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (военкомат)

2024-01-31T15:48

2024-01-31T15:48

2024-01-31T15:48

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В ведомстве обратились к гражданам, которые не встали на воинский учет. Во время патрулирования видео, записанные с бодикамер, будут попадать в территориальный центр комплектования на случай, если возникнет необходимость проанализировать произошедшее событие и объективно разбираться в конфликтных ситуациях.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.

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