Львовские военкомы будут вручать повестки под видеозапись - 31.01.2024 Украина.ру
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Львовские военкомы будут вручать повестки под видеозапись
Львовские военкомы будут вручать повестки под видеозапись - 31.01.2024 Украина.ру
Львовские военкомы будут вручать повестки под видеозапись
Сотрудники военкоматов во Львовской области будут вручать повестки под запись нагрудных видеокамер, сообщили в областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (военкомат)
2024-01-31T15:48
2024-01-31T15:48
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В ведомстве обратились к гражданам, которые не встали на воинский учет. Во время патрулирования видео, записанные с бодикамер, будут попадать в территориальный центр комплектования на случай, если возникнет необходимость проанализировать произошедшее событие и объективно разбираться в конфликтных ситуациях.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.
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новости, украина, львов, львовская область, военкомат, военком, камера, повестка
Новости, Украина, Львов, Львовская область, военкомат, военком, камера, повестка

Львовские военкомы будут вручать повестки под видеозапись

15:48 31.01.2024
 
© bronegilet.ru
© bronegilet.ru
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Сотрудники военкоматов во Львовской области будут вручать повестки под запись нагрудных видеокамер, сообщили в областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (военкомат)

"Теперь военнослужащие Вооруженных Сил Украины, перед которыми стоит задача Генерального штаба по мобилизации населения Львовской области, во время ежедневных патрулирований и осуществления мероприятий оповещения граждан будут использовать бодикамеры", - говорится в сообщении.

В ведомстве обратились к гражданам, которые не встали на воинский учет. Во время патрулирования видео, записанные с бодикамер, будут попадать в территориальный центр комплектования на случай, если возникнет необходимость проанализировать произошедшее событие и объективно разбираться в конфликтных ситуациях.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.
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