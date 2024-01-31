Ил-76 сбили западной ракетой ПВО, подтвердила экспертиза - 31.01.2024 Украина.ру
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Ил-76 сбили западной ракетой ПВО, подтвердила экспертиза
Ил-76 сбили западной ракетой ПВО, подтвердила экспертиза - 31.01.2024 Украина.ру
Ил-76 сбили западной ракетой ПВО, подтвердила экспертиза
Экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 предварительно подтверждает, что борт был сбит зенитным ракетным комплексом западного производства. Об этом сообщил 31 января представитель экстренных служб, передает РИА Новости
2024-01-31T13:11
2024-01-31T13:11
ил-76
новости
самолет
пво
украина
пленные
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"Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства", - сказал он, не уточнив детали.На прошлой неделе Вооруженные силы Украины сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США, отмечал российский лидер.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ил-76, новости, самолет, пво, украина, пленные
Ил-76, Новости, самолет, ПВО, Украина, Пленные

Ил-76 сбили западной ракетой ПВО, подтвердила экспертиза

13:11 31.01.2024
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
© СК РФ
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Экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 предварительно подтверждает, что борт был сбит зенитным ракетным комплексом западного производства. Об этом сообщил 31 января представитель экстренных служб, передает РИА Новости
"Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства", - сказал он, не уточнив детали.
На прошлой неделе Вооруженные силы Украины сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США, отмечал российский лидер.
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
Вчера, 10:25
Обломки Ил-76 начали вывозить с места крушения в Белгородской областиОбломки военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого украинской ракетой над Белгородской областью, начали вывозить с места крушения. Об этом РИА Новости рассказал 30 января представитель экстренных служб
 
Ил-76НовостисамолетПВОУкраинаПленные
 
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