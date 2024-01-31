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Ил-76 сбили западной ракетой ПВО, подтвердила экспертиза
Ил-76 сбили западной ракетой ПВО, подтвердила экспертиза - 31.01.2024 Украина.ру
Ил-76 сбили западной ракетой ПВО, подтвердила экспертиза
Экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 предварительно подтверждает, что борт был сбит зенитным ракетным комплексом западного производства. Об этом сообщил 31 января представитель экстренных служб, передает РИА Новости
2024-01-31T13:11
2024-01-31T13:11
2024-01-31T13:11
ил-76
новости
самолет
пво
украина
пленные
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"Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства", - сказал он, не уточнив детали.На прошлой неделе Вооруженные силы Украины сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США, отмечал российский лидер.
https://ukraina.ru/20240130/1052976719.html
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ил-76, новости, самолет, пво, украина, пленные
Ил-76 сбили западной ракетой ПВО, подтвердила экспертиза
Экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 предварительно подтверждает, что борт был сбит зенитным ракетным комплексом западного производства. Об этом сообщил 31 января представитель экстренных служб, передает РИА Новости
"Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства", - сказал он, не уточнив детали.
На прошлой неделе Вооруженные силы Украины сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США, отмечал российский лидер.