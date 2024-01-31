Самый "вкусный" актив: военный эксперт раскрыл, станет ли Калининград болевой точкой для шантажа России - 31.01.2024 Украина.ру
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Самый "вкусный" актив: военный эксперт раскрыл, станет ли Калининград болевой точкой для шантажа России
Самый "вкусный" актив: военный эксперт раскрыл, станет ли Калининград болевой точкой для шантажа России - 31.01.2024 Украина.ру
Самый "вкусный" актив: военный эксперт раскрыл, станет ли Калининград болевой точкой для шантажа России
Географическое положение Калининградской области и проблема Сувалкского коридора делают регион болезненной точкой для России в случае гипотетического конфликта с НАТО. Это самый "вкусный" актив, который проще всего взять под контроль. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-01-31T03:30
2024-01-31T03:30
новости
калининград
прибалтика
европа
конфликт
ес
война
россия
территория
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Прибалты ведут себя активно в силу территориальной близости к Калининграду, но не в плане претензий на регион, а в плане организации медийной кампании по созданию проблемной точки для России, рассказал эксперт.Мы видим географическое положение Калининградской области, также существует проблема Сувалкского коридора, поэтому этот регион всегда будет болезненной точкой для России в случае возможного конфликта, отметил журналист.Европейские бюрократы выстраивают свои карьеры с точки зрения большой европейской солидарности. Им плевать на жителей ЕС, они строят свои карьеры под прикрытием неолиберальной догматики в искаженном представлении о правах человека, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240129/1052960020.html
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новости, калининград, прибалтика, европа, конфликт, ес, война, россия, территория
Новости, Калининград, Прибалтика, Европа, конфликт, ЕС, война, Россия, территория

Самый "вкусный" актив: военный эксперт раскрыл, станет ли Калининград болевой точкой для шантажа России

03:30 31.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Географическое положение Калининградской области и проблема Сувалкского коридора делают регион болезненной точкой для России в случае гипотетического конфликта с НАТО. Это самый "вкусный" актив, который проще всего взять под контроль. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Прибалты ведут себя активно в силу территориальной близости к Калининграду, но не в плане претензий на регион, а в плане организации медийной кампании по созданию проблемной точки для России, рассказал эксперт.
Мы видим географическое положение Калининградской области, также существует проблема Сувалкского коридора, поэтому этот регион всегда будет болезненной точкой для России в случае возможного конфликта, отметил журналист.
"Это самый "вкусный" актив, который проще всего взять под контроль. Но сейчас на эту тему больше медийных нарративов. Когда звучат какие-либо заявления из Европы, надо четко фиксировать, кто именно их делает, так как Европа не монолитна, хотя она и идет быстрыми шагами к бюрократическому монолиту", - подчеркнул Скоробогатый.
Европейские бюрократы выстраивают свои карьеры с точки зрения большой европейской солидарности. Им плевать на жителей ЕС, они строят свои карьеры под прикрытием неолиберальной догматики в искаженном представлении о правах человека, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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