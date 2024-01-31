"Тогда было сложнее": Герой России объяснил, в чем сходство и различие ВОВ и спецоперации на Украине
Во время ВОВ побеждать врага было сложнее: отсутствовала радиосвязь на больших расстояниях, не было интернета и беспилотников. Основное различие между спецоперацией на Украине и Великой Отечественной войной заключается только в технологиях. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
С моей точки зрения, различие между спецоперацией на Украине и Великой Отечественной войной заключается только в технологиях. Сейчас некоторые системы, описанные в книгах, проще выстраивать за счёт новых технологий, рассказал комбриг.
Во время ВОВ побеждать врага было сложнее: отсутствовала, например, радиосвязь на больших расстояниях, не было интернета и беспилотников, квадрокоптеров, добавил военный.
"А сходство в том, что мы воюем против регулярной армии. Не против бандформирований, как иногда пишут в СМИ, а против такой же регулярной хорошо подготовленной армии. Артиллерия, авиация — что у нас, что у противника есть. У нас некоторое преимущество", - подчеркнул Федоров.
В 2022 году российской армии было тяжеловато и не всё до конца понятно. По летней кампании 2023 года стало ясно, что понимание и осознание действий противника в рядах ВС РФ уже сложилось и сформировалось, заключил собеседник Украина.ру.
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