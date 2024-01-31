https://ukraina.ru/20240131/1052980559.html

"Тогда было сложнее": Герой России объяснил, в чем сходство и различие ВОВ и спецоперации на Украине

"Тогда было сложнее": Герой России объяснил, в чем сходство и различие ВОВ и спецоперации на Украине - 31.01.2024 Украина.ру

"Тогда было сложнее": Герой России объяснил, в чем сходство и различие ВОВ и спецоперации на Украине

Во время ВОВ побеждать врага было сложнее: отсутствовала радиосвязь на больших расстояниях, не было интернета и беспилотников. Основное различие между спецоперацией на Украине и Великой Отечественной войной заключается только в технологиях. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-01-31T03:40

2024-01-31T03:40

2024-01-31T03:40

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С моей точки зрения, различие между спецоперацией на Украине и Великой Отечественной войной заключается только в технологиях. Сейчас некоторые системы, описанные в книгах, проще выстраивать за счёт новых технологий, рассказал комбриг.Во время ВОВ побеждать врага было сложнее: отсутствовала, например, радиосвязь на больших расстояниях, не было интернета и беспилотников, квадрокоптеров, добавил военный.В 2022 году российской армии было тяжеловато и не всё до конца понятно. По летней кампании 2023 года стало ясно, что понимание и осознание действий противника в рядах ВС РФ уже сложилось и сформировалось, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240129/1052959421.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, сво, вов, война, спецоперация, артиллерия, интернет, бпла, технологии