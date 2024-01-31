"Тогда было сложнее": Герой России объяснил, в чем сходство и различие ВОВ и спецоперации на Украине - 31.01.2024 Украина.ру
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"Тогда было сложнее": Герой России объяснил, в чем сходство и различие ВОВ и спецоперации на Украине
"Тогда было сложнее": Герой России объяснил, в чем сходство и различие ВОВ и спецоперации на Украине - 31.01.2024 Украина.ру
"Тогда было сложнее": Герой России объяснил, в чем сходство и различие ВОВ и спецоперации на Украине
Во время ВОВ побеждать врага было сложнее: отсутствовала радиосвязь на больших расстояниях, не было интернета и беспилотников. Основное различие между спецоперацией на Украине и Великой Отечественной войной заключается только в технологиях. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-01-31T03:40
2024-01-31T03:40
новости
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война
спецоперация
артиллерия
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технологии
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С моей точки зрения, различие между спецоперацией на Украине и Великой Отечественной войной заключается только в технологиях. Сейчас некоторые системы, описанные в книгах, проще выстраивать за счёт новых технологий, рассказал комбриг.Во время ВОВ побеждать врага было сложнее: отсутствовала, например, радиосвязь на больших расстояниях, не было интернета и беспилотников, квадрокоптеров, добавил военный.В 2022 году российской армии было тяжеловато и не всё до конца понятно. По летней кампании 2023 года стало ясно, что понимание и осознание действий противника в рядах ВС РФ уже сложилось и сформировалось, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240129/1052959421.html
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новости, россия, сво, вов, война, спецоперация, артиллерия, интернет, бпла, технологии
Новости, Россия, СВО, ВОВ, война, Спецоперация, артиллерия, интернет, БПЛА, технологии

"Тогда было сложнее": Герой России объяснил, в чем сходство и различие ВОВ и спецоперации на Украине

03:40 31.01.2024
 
© РИА Новости . Петр Бернштейн / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Петр Бернштейн
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Во время ВОВ побеждать врага было сложнее: отсутствовала радиосвязь на больших расстояниях, не было интернета и беспилотников. Основное различие между спецоперацией на Украине и Великой Отечественной войной заключается только в технологиях. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
С моей точки зрения, различие между спецоперацией на Украине и Великой Отечественной войной заключается только в технологиях. Сейчас некоторые системы, описанные в книгах, проще выстраивать за счёт новых технологий, рассказал комбриг.
Во время ВОВ побеждать врага было сложнее: отсутствовала, например, радиосвязь на больших расстояниях, не было интернета и беспилотников, квадрокоптеров, добавил военный.
"А сходство в том, что мы воюем против регулярной армии. Не против бандформирований, как иногда пишут в СМИ, а против такой же регулярной хорошо подготовленной армии. Артиллерия, авиация — что у нас, что у противника есть. У нас некоторое преимущество", - подчеркнул Федоров.
В 2022 году российской армии было тяжеловато и не всё до конца понятно. По летней кампании 2023 года стало ясно, что понимание и осознание действий противника в рядах ВС РФ уже сложилось и сформировалось, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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