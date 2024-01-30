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Отправляли Украине, нашли в странах ЕС и горячих точках - Лавров о западном оружии
Отправляли Украине, нашли в странах ЕС и горячих точках - Лавров о западном оружии - 30.01.2024 Украина.ру
Отправляли Украине, нашли в странах ЕС и горячих точках - Лавров о западном оружии
Западное оружие, направленное в Киев, обнаруживает на Ближнем Востоке, а также в Северной Европе, но Запад этого не замечает, заявил 30 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий
2024-01-30T13:00
2024-01-30T13:00
2024-01-30T13:00
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Лавров отметил, что Запад не хочет замечать "расползание оружия", которое поставляется на Украине.В начале января Пентагон опубликовал отчёт, в котором говорится, что США не смогли отследить оружие и технику, переданную Украине, на сумму более 1 миллиарда долларов. В отчёте говорится, что 59 процентов из 1,7 миллиарда долларов оборонного оборудования, которое США предоставили Украине и которое было направлено на защиту от неправильного использования или кражи, осталось “просроченным".После эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года западное оружие, переданное ранее Украине, активно применяется на Ближнем Востоке.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что "коррумпированные власти Украины и раньше торговали всем, что получили". Медведев предостерёг, что в дальнейшем ситуация только ухудшится. "Ждите на чёрном рынке ракеты, танки и самолёты из Киева".В июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Израиль не может передать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол" из-за опасения, что она может попасть в руки Ирана и использоваться против израильтян.Ранее Нетаньяху в интервью изданию The Jerusalem Post уже заявлял о своих опасениях о последствиях передачи Киеву вооружений. По его словам, это уже произошло с западным противотанковым оружием, которое "мы сейчас находим у наших границ".
https://ukraina.ru/20240126/1052923606.html
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новости, россия, запад, сергей лавров, оружие, киев, украина, ближний восток
Отправляли Украине, нашли в странах ЕС и горячих точках - Лавров о западном оружии
Западное оружие, направленное в Киев, обнаруживает на Ближнем Востоке, а также в Северной Европе, но Запад этого не замечает, заявил 30 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий
Лавров
отметил, что Запад не хочет замечать "расползание оружия", которое поставляется на Украине.
"Оружие, которое поставляет Запад украинскому режиму, обнаружено было не только в зонах конфликта на Ближнем Востоке, но уже нелегальные партии зафиксированы в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах, в секторе Газа", - сказал Лавров.
В начале января Пентагон опубликовал отчёт, в котором говорится, что США не смогли отследить оружие и технику, переданную Украине, на сумму более 1 миллиарда долларов. В отчёте говорится, что 59 процентов из 1,7 миллиарда долларов оборонного оборудования, которое США предоставили Украине и которое было направлено на защиту от неправильного использования или кражи, осталось “просроченным".
После эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года западное оружие, переданное ранее Украине, активно применяется на Ближнем Востоке.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев
заявил, что "коррумпированные власти Украины и раньше торговали всем, что получили". Медведев предостерёг, что в дальнейшем ситуация только ухудшится. "Ждите на чёрном рынке ракеты, танки и самолёты из Киева".
В июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Израиль не может передать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол" из-за опасения, что она может попасть в руки Ирана и использоваться против израильтян.
Ранее Нетаньяху в интервью изданию The Jerusalem Post уже заявлял о своих опасениях о последствиях передачи Киеву вооружений. По его словам, это уже произошло с западным противотанковым оружием, которое "мы сейчас находим у наших границ".