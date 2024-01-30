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Хроника энергетической войны: США используют сжиженный газ как глобальное оружие

Хроника энергетической войны: США используют сжиженный газ как глобальное оружие - 30.01.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: США используют сжиженный газ как глобальное оружие

США, которые в прошлом году стали самым крупным экспортёром сжиженного природного газа в мире, неожиданно меняют правила игры на этом рынке. Это может ударить в первую очередь по европейским потребителям.

2024-01-30T08:20

2024-01-30T08:20

2024-01-30T08:20

хроника энергетической войны

эксклюзив

энергетика

олег хавич

зарубежье

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Джо Байден приостановил выдачу лицензий на экспорт СПГ из СШААдминистрация президента США Джо Байдена 26 января приостановила утверждение новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), чтобы тщательно изучить, как эти поставки влияют на изменение климата, экономику и национальную безопасность. Это может нарушить планы по проектам стоимостью в миллиарды долларов.«Моя администрация объявляет сегодня временную паузу в принятии решений по экспорту сжиженного природного газа – за исключением непредвиденных и неотложных чрезвычайных ситуаций национальной безопасности. В течение этого периода мы внимательно рассмотрим влияние экспорта СПГ на затраты по электроэнергии, на энергетическую безопасность Америки и нашу окружающую среду. Эта пауза в новых разрешениях на СПГ – реакция на климатический кризис таким, какой он есть: экзистенциальная угроза нашего времени», – приводит слова Джо Байдена сайт Белого дома.Проверку, которая не повлияет на ранее выданные разрешения и не изменит статус США как крупнейшего мирового экспортера СПГ, проведут национальные лаборатории Министерства энергетики США. Это может растянуться на месяцы, прежде чем отчет будет доступен для общественного обсуждения.Высокопоставленные чиновники администрации не назвали четких сроков, отметив лишь, что это будет сделано оперативно и займет «несколько месяцев». Аналитики полагают, что одобрение новых лицензий на экспорт СПГ из США возобновится лишь после президентских выборов в ноябре 2024 года.Исследование Минэнерго будет базироваться на анализе, который лежит в основе рассмотрения предложений по увеличению объёмов поставок природного газа в европейские, азиатские и другие страны, не имеющие соглашений с США о свободной торговле. Сейчас новый экспорт проверяется в каждом конкретном случае, чтобы определить, соответствует ли он общественным интересам. Это правило, установленное федеральным законом, но используемые правительственные предположения не обновлялись с 2018 года.«Многое произошло за последнее десятилетие с момента создания этой программы, и мы должны иметь еще большее понимание потребностей рынка, долгосрочного спроса и предложения энергоресурсов, а также экологических факторов», – сказала министр энергетики США Дженнифер Гранхолм. По её словам, решение Байдена не повлияет на уже утвержденные экспортные проекты или поставки газа союзникам США, включая Европу.Десять североамериканских проектов уже получили разрешение Минэнерго на экспорт СПГ из США, но они всё ещё находятся на разных стадиях разработки. В настоящее время в США действуют семь СПГ-проектов мощностью 1,35 млрд кубометров в сутки, и ещё 338 млн кубометров в сутки экспортных мощностей могут быть построены только в рамках существующих лицензий.«Это позволит американскому экспорту почти удвоиться и превысить экспортный потенциал любой другой страны более чем на 50%, даже с учетом запланированного расширения глобальных мощностей СПГ» – отметили в Минэнерго США.Больше всего пострадают четыре СПГ-проекта, которые уже прошли процедуру получения первоначальных разрешений и обязательную проверку Федеральной комиссии по регулированию энергетики США (FERC), но без экспортной лицензии от Минэнерго фактически оказались заблокированы. Речь идёт, в частности, о предприятии Commonwealth LNG и проекте расширения топливного комплекса Порт Артур от Sempra Energy в Техасе.Как отметило американское агентство Bloomberg, остановка поставок топлива из США может затянуть реализацию проектов, рассчитанных на период после 2027 года, на которые уже выстроилась очередь европейских покупателей, таких как немецкие компании EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG или Securing Energy for Europe GmbH.Напомним, США в 2023 году впервые стали главным мировым экспортером СПГ (116 млрд куб. м), обогнав Австралию и Катар (по 106 млрд куб. м). Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного природного газа. В 2023-м Европа была основным направлением поставок СПГ из США.Отказ Европы от газа из России поставил её в зависимость от СШАЗаменив российский трубопроводный газ поставками сжиженного природного газа из США, Европа сделала свою энергетическую систему уязвимой, считают эксперты агентства Bloomberg. По их мнению, ситуация становится все более рискованной с каждым днем.В материале, опубликованном 27 января, агентство отметило, что США за короткий промежуток времени взяли на себя значительную долю поставок газа в Европу, став вторыми по их объёмам после Норвегии.«Зависимость Европы от американского СПГ будет только расти, если вновь не появится больше российского газа и Катар не решит ввязаться в ценовую войну за долю рынка. Преимущество для Европы – разнообразие поставщиков из США, – считает старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Айра Джозеф. – Риск заключается в серьёзном изменении политики США в будущем».Речь идёт об упомянутом выше решении Белого дома приостановить рассмотрение новых лицензий на экспорт СПГ, формально – из-за изменения климата. Как пишет Bloomberg, после начала конфликта на Украине администрация президента США Джо Байдена взяла на себя обязательство перед ЕС по оперативному рассмотрению лицензий. «Нынешнее решение не соответствует этому обещанию», – подчеркнул глава отраслевого объединения LNG Allies Фред Хатчинсон.Агентство отмечает, что решение властей США грозит отсрочкой или даже срывом ряда крупных проектов, которые, как ожидалось, должны были появиться на рынке ближе к концу 2020-х годов. «Это может быть пауза в политических целях, чтобы успокоить сторонников Байдена в преддверии всеобщих выборов. Или это может быть более длительная приостановка выдачи разрешений, которая снижает шансы на то, что эти терминалы будут одобрены в долгосрочной перспективе, – считает аналитик Energy Aspects Дэвид Седуски. – Если президентом станет республиканец, такой как Дональд Трамп, приостановка рассмотрения лицензий почти наверняка будет отменена в начале 2025 года».В Еврокомиссии пока не видят поводов для беспокойства в связи с ростом зависимости ЕС от американского СПГ, пишет Bloomberg. По словам высокопоставленного европейского чиновника, «там не такой уровень политических рисков, как в случае с Россией».Однако в других странах отмечают потенциальные проблемы в будущем, пишет агентство. Так, вице-президент нефтегазовой компании BP Джонти Шепард заявил, что растущая зависимость от американского газа создает для отрасли «риск концентрации». «Отрасли в целом придется научиться справляться с этим в будущем», – считает он.Решение Европы поменять российский газ на американский СПГ вместо перехода на возобновляемые источники энергии означает, что её энергетическая безопасность остается зависимой от факторов, находящихся далеко за пределами ее контроля, добавляет агентство, приводя в пример сезон ураганов в Атлантике и политические интриги в Вашингтоне.Напомним, в декабре 2023 года Евростат опубликовал данные, согласно которым США с момента начала спецоперации на Украине поставили в ЕС природный газ на сумму почти 66,7 млрд евро. В случае отсутствия санкций в отношении РФ Соединенные Штаты получили бы на 52,2 млрд евро меньше.Бизнес призвал Байдена возобновить выдачу лицензий на экспорт СПГОрганизации, представляющие интересы предпринимателей из США, Евросоюза и Японии, обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой о пересмотре решения о прекращении выдачи новых лицензий проектам по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сказано в опубликованном 29 января совместном письме Торговой палаты США, бизнес-ассоциаций ЕС и Японии BusinessEurope и Keidanren.Согласно документу, «принимая во внимание многочисленные прогнозы, которые говорят о росте глобального спроса на СПГ в течение следующего десятилетия, потребуются дополнительные поставки этого энергоносителя для снабжения мирового рынка». В письме заинтересованные стороны утверждают, что «спрос на СПГ возможно удовлетворить, не навредив прогрессу в сфере сокращения вредных выбросов в атмосферу».При этом в Брюсселе считают, что приостановка одобрения новых поставок СПГ из США не скажется на поставках в Евросоюз в среднесрочной перспективе. «Еврокомиссия находится в тесном контакте с Минэнерго США по этому вопросу и была проинформирована о данном заявлении заранее. Мы продолжаем следить за ситуацией», – передаёт слова источника агентство «РИА Новости».В свою очередь, Министерство торговли Японии заявило, что правительство обеспокоено возможностью задержек на объектах, которые еще не получили одобрения. Хотя Япония не видит немедленного влияния решения Белого дома на закупки СПГ, однако правительство ведет переговоры со своими американскими коллегами.А вот американская топливная отрасль в панике. Независимая нефтяная ассоциация Америки (IPAA), Американский институт нефти (API), Американский совет по разведке и добыче (AXPC), Центр по производству СПГ (CLNG), LNG Allies и ряд другим организаций обратились к администрации Байдена с призывом отменить новые правила.В письме к министру энергетики Дженнифер Гранхолм и высокопоставленным должностным лицам администрации они подчеркнули решающую роль, которую продолжение экспорта СПГ играет в обеспечении национальной безопасности, в создании рабочих мест, в поддержке европейских союзников и в содействии достижению глобальных климатических целей.«Огромные запасы природного газа в нашей стране являются эффективным геополитическим инструментом, помогающим оградить американских потребителей от растущей глобальной нестабильности, одновременно продвигая национальные интересы Америки и обеспечивая энергетическую безопасность ключевых союзников США. Приостановка выдачи новых разрешений на экспорт подорвет собственные обязательства президента Байдена поставлять нашим союзникам надежную энергию, подрывая доверие к Америке и угрожая американским рабочим местам» – сказано в документе.Международное энергетическое агентство в начале января 2024 года сообщило, что объем мирового экспорта СПГ в 2023 году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году. По итогам 2024 года прогнозируется рост этого показателя на 3,5%.

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2024

Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, энергетика, олег хавич, зарубежье