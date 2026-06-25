Вспыхнула нефтебаза: ПВО за ночь уничтожила почти 300 вражеских дронов над Россией - 25.06.2026 Украина.ру
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Вспыхнула нефтебаза: ПВО за ночь уничтожила почти 300 вражеских дронов над Россией
Вспыхнула нефтебаза: ПВО за ночь уничтожила почти 300 вражеских дронов над Россией - 25.06.2026 Украина.ру
Вспыхнула нефтебаза: ПВО за ночь уничтожила почти 300 вражеских дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 269 беспилотников ВСУ над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-25T07:57
2026-06-25T07:57
сво
спецоперация
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краснодарский край
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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Больше двух десятков БПЛА сбила система ПВО на подлете к Москве, указал в мессенджере "Макс" мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал об уничтожении 22 дронов над регионом. Пострадавших нет. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Также 12 вражеских БПЛА сбили в Калужской области (над территориями Боровского, Думиничского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Сухиничского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги), предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.Еще больше десяти дронов уничтожили в городе Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Белокалитвиновском и Шолоховском районах Ростовской области, указал губернатор региона Юрий Слюсарь.Возгорание произошло на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА, информировал глава Красноармейского района Александр Харитонов. В результате никто не пострадал, уточнил позже оперштаб региона.О других атаках - в материале Силы ПВО и мобильные группы отражают атаку БПЛА на Севастополь, город временно обесточен на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, краснодарский край, черное море, сергей собянин, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, краснодарский край, Черное море, Сергей Собянин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Вспыхнула нефтебаза: ПВО за ночь уничтожила почти 300 вражеских дронов над Россией

07:57 25.06.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 269 беспилотников ВСУ над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Больше двух десятков БПЛА сбила система ПВО на подлете к Москве, указал в мессенджере "Макс" мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал об уничтожении 22 дронов над регионом. Пострадавших нет. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Также 12 вражеских БПЛА сбили в Калужской области (над территориями Боровского, Думиничского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Сухиничского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги), предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Еще больше десяти дронов уничтожили в городе Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Белокалитвиновском и Шолоховском районах Ростовской области, указал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Возгорание произошло на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА, информировал глава Красноармейского района Александр Харитонов. В результате никто не пострадал, уточнил позже оперштаб региона.
О других атаках - в материале Силы ПВО и мобильные группы отражают атаку БПЛА на Севастополь, город временно обесточен на сайте Украина.ру.
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