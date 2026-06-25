https://ukraina.ru/20260625/vspykhnula-neftebaza-pvo-za-noch-unichtozhila-pochti-300-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1080610063.html

Вспыхнула нефтебаза: ПВО за ночь уничтожила почти 300 вражеских дронов над Россией

Вспыхнула нефтебаза: ПВО за ночь уничтожила почти 300 вражеских дронов над Россией - 25.06.2026 Украина.ру

Вспыхнула нефтебаза: ПВО за ночь уничтожила почти 300 вражеских дронов над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 269 беспилотников ВСУ над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 25 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-25T07:57

2026-06-25T07:57

2026-06-25T07:57

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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Больше двух десятков БПЛА сбила система ПВО на подлете к Москве, указал в мессенджере "Макс" мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал об уничтожении 22 дронов над регионом. Пострадавших нет. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Также 12 вражеских БПЛА сбили в Калужской области (над территориями Боровского, Думиничского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Сухиничского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги), предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.Еще больше десяти дронов уничтожили в городе Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Белокалитвиновском и Шолоховском районах Ростовской области, указал губернатор региона Юрий Слюсарь.Возгорание произошло на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА, информировал глава Красноармейского района Александр Харитонов. В результате никто не пострадал, уточнил позже оперштаб региона.О других атаках - в материале Силы ПВО и мобильные группы отражают атаку БПЛА на Севастополь, город временно обесточен на сайте Украина.ру.

россия

краснодарский край

черное море

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сво, спецоперация, россия, краснодарский край, черное море, сергей собянин, украина.ру, вооруженные силы украины