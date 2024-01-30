https://ukraina.ru/20240130/1052966162.html

Военный эксперт рассказал, зачем НАТО затеяли учения в Польше и будут ли США воевать за Эстонию

Военный эксперт рассказал, зачем НАТО затеяли учения в Польше и будут ли США воевать за Эстонию - 30.01.2024 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, зачем НАТО затеяли учения в Польше и будут ли США воевать за Эстонию

Затеяв очередные учения в Польше, НАТО пытается показать свою силу. Но не столько для России, сколько для своего населения. Но в НАТО вряд ли готовы воевать за Эстонию и обмениваться ядерными ударами с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-01-30T03:25

2024-01-30T03:25

2024-01-30T03:25

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Крупнейшие в истории НАТО учения "Стойкий защитник — 2024", которые прошли в Польше, были сигналом для России. По задумке Запада, якобы если РФ нападет на Польшу, то все НАТО станет на ее защиту, рассказал эксперт.Теоретически, столкновение армий Польши и России может произойти не на территории Польши. Оно может произойти на территории западной Украины. Но если речь идет о территории Украины, то Альянс не имеет к этому отношения, добавил он.На учениях НАТО хочет показать свою силу собственному населению, вера в которую слегка пошатнулась. Но мы же видим реальные возможности НАТО на Украине и понимаем, что Альянс не готов воевать с Россией, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240126/1052879013.html

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новости, россия, польша, учения, эстония, нато, война, сша, альянс, западная украина, украина