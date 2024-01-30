Военный эксперт рассказал, зачем НАТО затеяли учения в Польше и будут ли США воевать за Эстонию - 30.01.2024 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, зачем НАТО затеяли учения в Польше и будут ли США воевать за Эстонию
Военный эксперт рассказал, зачем НАТО затеяли учения в Польше и будут ли США воевать за Эстонию - 30.01.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, зачем НАТО затеяли учения в Польше и будут ли США воевать за Эстонию
Затеяв очередные учения в Польше, НАТО пытается показать свою силу. Но не столько для России, сколько для своего населения. Но в НАТО вряд ли готовы воевать за Эстонию и обмениваться ядерными ударами с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-01-30T03:25
2024-01-30T03:25
новости
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польша
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эстония
нато
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сша
альянс
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Крупнейшие в истории НАТО учения "Стойкий защитник — 2024", которые прошли в Польше, были сигналом для России. По задумке Запада, якобы если РФ нападет на Польшу, то все НАТО станет на ее защиту, рассказал эксперт.Теоретически, столкновение армий Польши и России может произойти не на территории Польши. Оно может произойти на территории западной Украины. Но если речь идет о территории Украины, то Альянс не имеет к этому отношения, добавил он.На учениях НАТО хочет показать свою силу собственному населению, вера в которую слегка пошатнулась. Но мы же видим реальные возможности НАТО на Украине и понимаем, что Альянс не готов воевать с Россией, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240126/1052879013.html
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новости, россия, польша, учения, эстония, нато, война, сша, альянс, западная украина, украина
Новости, Россия, Польша, Учения, Эстония, НАТО, война, США, альянс, Западная Украина, Украина

Военный эксперт рассказал, зачем НАТО затеяли учения в Польше и будут ли США воевать за Эстонию

03:25 30.01.2024
 
© AP / Michal Dyjuk
- РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP / Michal Dyjuk
Читать в
Затеяв очередные учения в Польше, НАТО пытается показать свою силу. Но не столько для России, сколько для своего населения. Но в НАТО вряд ли готовы воевать за Эстонию и обмениваться ядерными ударами с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Крупнейшие в истории НАТО учения "Стойкий защитник — 2024", которые прошли в Польше, были сигналом для России. По задумке Запада, якобы если РФ нападет на Польшу, то все НАТО станет на ее защиту, рассказал эксперт.
Теоретически, столкновение армий Польши и России может произойти не на территории Польши. Оно может произойти на территории западной Украины. Но если речь идет о территории Украины, то Альянс не имеет к этому отношения, добавил он.

"[В ходе военных учений] НАТО пытается показать свою силу. Но не столько для России, сколько для своего населения. Мол, мы можем перебросить столько войск, чтобы защитить любую страну. Но как это будет происходить в реальности? НАТО готов воевать за Эстонию?", - подчеркнул Евсеев.

На учениях НАТО хочет показать свою силу собственному населению, вера в которую слегка пошатнулась. Но мы же видим реальные возможности НАТО на Украине и понимаем, что Альянс не готов воевать с Россией, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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