Военный эксперт рассказал, зачем НАТО затеяли учения в Польше и будут ли США воевать за Эстонию
© AP / Michal Dyjuk
© AP / Michal Dyjuk
Затеяв очередные учения в Польше, НАТО пытается показать свою силу. Но не столько для России, сколько для своего населения. Но в НАТО вряд ли готовы воевать за Эстонию и обмениваться ядерными ударами с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Крупнейшие в истории НАТО учения "Стойкий защитник — 2024", которые прошли в Польше, были сигналом для России. По задумке Запада, якобы если РФ нападет на Польшу, то все НАТО станет на ее защиту, рассказал эксперт.
Теоретически, столкновение армий Польши и России может произойти не на территории Польши. Оно может произойти на территории западной Украины. Но если речь идет о территории Украины, то Альянс не имеет к этому отношения, добавил он.
"[В ходе военных учений] НАТО пытается показать свою силу. Но не столько для России, сколько для своего населения. Мол, мы можем перебросить столько войск, чтобы защитить любую страну. Но как это будет происходить в реальности? НАТО готов воевать за Эстонию?", - подчеркнул Евсеев.
На учениях НАТО хочет показать свою силу собственному населению, вера в которую слегка пошатнулась. Но мы же видим реальные возможности НАТО на Украине и понимаем, что Альянс не готов воевать с Россией, заключил собеседник Украина.ру.
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