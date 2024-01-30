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Адмирал Степан Макаров: от Николаева до Порт-Артура

Адмирал Степан Макаров: от Николаева до Порт-Артура - 30.01.2024 Украина.ру

Адмирал Степан Макаров: от Николаева до Порт-Артура

В этом году исполнилось 175 лет со дня рождения вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Сын прапорщика, родом из простолюдинов, он достиг невероятных, для своего происхождения, вершин и все благодаря уму и огромному трудолюбию. Макаров и сейчас остаётся в памяти людей благодаря своим фундаментальных рудам по кораблестроению

2024-01-30T16:00

2024-01-30T16:00

2024-01-30T16:00

история

история

российская империя

черноморский флот

xix век

корабль

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Будущий адмирал родился 8 января 1849 года в Николаеве в семье прапорщика ластовых экипажей Осипа Федоровича и дочери унтер-офицера Елизаветы Андреевны. "Ластовыми экипажами" в императорском флоте назывались нижние чины, которые несли службу на берегу.В апреле 1858 года чета Макаровых переехала в Николаевск-на-Амуре, и 14 июня Степан поступил кадетом в низшее отделение Морского училища портов Восточного Океана, приравненного к штурманскому. По его окончании в 1861-64 годах Макаров находился в практических плаваниях, где на его способности обратили внимание командиры кораблей. Все они единодушно отмечали "вдумчивость и любознательность, трудолюбие и стремление всячески пополнить свои знания, его, не смотря на юный возраст, ревностное отношение к службе и истинную любовь к морскому делу".О необыкновенном кадете доложили командующему эскадрой Тихого океана контр-адмиралу Андрею Александровичу Попову, и он перевёл Степана Макарова на свой флагманский корвет "Богатырь". Кроме того, адмирал приказал Степану столоваться у себя в адмиральской каюте.Когда Попов получил назначение в Петербург, сменивший его контр-адмирал Иван Иванович Ендогуров оставил кадета Макарова при себе. Степан прослужил на "Богатыре" с сентября 1863 года по май 1864 года.В мае 1864 года Макаров получил приказ вернуться в Николаевск-на-Амуре, но его пребывание на берегу продлилось недолго. В июле того же года он получил назначение на пароход-корвет "Америка", плавание на котором продлилось до ноября. Зимой Макарову присвоили звание фельдфебеля и назначили на службу преподавателем младших классов.В апреле 1865 года Макаров сдал выпускной экзамен по 17 предметам и набрал рекордные 10,8 балов. Для сравнения на втором месте был выпускник с 7,3 балла. Присутствовавший на экзаменах губернатор Приморской области, главный командир Сибирской флотилии и портов Восточного океана контр-адмирал Пётр Васильевич Казакевич поздравил Макарова лично. Он сообщил, что командование Тихоокеанской эскадры ходатайствовало перед командованием Императорского флота о производстве талантливого выпускника не в кондукторы корпуса (максимум, на что мог рассчитывать Степан после окончания своего училища), а в гардемарины флота наравне с питомцами высших военно-морских учебных заведений. Это открывало ему в перспективе возможность командовать боевыми кораблями.До получения своего первого офицерского звания Степан четыре года служил на различных кораблях гардемарином. В 1867 году в "Морском сборнике" вышла в свет его первая научная статья "Инструмент Аткинса для определения девиации в море".В октябре 1868 года Макаров перешел на фрегат "Дмитрий Донской" и отправился в Атлантический океан в учебное плавание. 4 мая 1869 года, находясь в море, он сдал все экзамены на первый офицерский чин мичмана и получил назначение на броненосную лодку "Русалка" на должность вахтенного офицера.В первом же выходе в море "Русалка", идя шхерами, зацепила днищем мелководье и из-за несовершенства конструкции чуть не пошла на дно. В связи с этим Макаров серьезно задумался над вопросом непотопляемости кораблей и борьбы за их живучесть. Результатом его работы стал "реечный пластырь Макарова", который приняли на вооружение и впоследствии оснащали им все корабли. Кроме того, он изобрел герметичные крышки на трюмные люки, а также разработал систему перегородок, разделявших трюм корабля на водонепроницаемые отсеки. Многие идеи Макарова намного опередили свое время и были внедрены на флоте только во второй половине XX века.Начальник броненосной эскадры адмирал Григорий Иванович Бутаков оценил труды мичмана Макарова по достоинству, и 1 января 1871 года Степан Осипович получил чин лейтенанта, а в 1976 году его перевели на Черноморский флот. Здесь он получил под командование пароход "Великий князь Константин".По итогам Крымской войны Россия не могла иметь на Чёрном море мощный флот, и Макаров задумался, как превратить свой пароход в серьёзную боевую единицу. В результате он переоборудовал его в плавбазу паровых минных катеров. По задумке Макарова при необходимости катера спускались на воду и подойдя к борту неприятельского корабля атаковали его шестовыми минами, которые представляли из себя обычные мины, только закреплённые по носу катера на шесте в несколько метров длиной.Когда началась русско-турецкая война 1877-78 годов минные катера Макарова несколько раз атаковали турецкие корабли, и, хоть не один из атакованных не пошёл ко дну, турки пребывали в состоянии полной паники. Они не чувствовали себя спокойно даже в родных гаванях и портах, а уж о ночных вылазках к российским берегам даже не помышляли.Макаров буквально "атаковал" Адмиралтейство просьбами выделить ему для вооружения парохода самоходные мины Уайтхеда (так тогда называли недавно изобретенные торпеды). Ему выделили несколько торпед, просто чтобы он отстал.Этим вооружением Степан Осипович первым в мире провел успешную торпедную атаку, потопил турецкий сторожевой корабль "Интибах". Талантливого морского офицера заметили на самом верху, после чего всего за год его заслуги перед короной отметили вручением золотой сабли "За храбрость", орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом и орденом Святого Георгия 4-й степени. Вскоре он получил чин капитан-лейтенанта, почти сразу за тем капитана 2-го ранга и звание флигель-адъютанта.В 1880-81 годах генерал Михаил Дмитриевич Скобелев привлёк Макарова к участию в среднеазиатской Ахалтекинской экспедиции. Флот должен был обеспечить снабжение экспедиционных войск водным путем из Астрахани в Красноводск. Скобелев настолько остался доволен организацией поставок, что они с Макаровым обменялись Георгиевскими крестами – был у георгиевских кавалеров такой вариант братания. Скобелевского "Георгия" Макаров потом носил, не снимая, до самой своей гибели.В конце 1881 года Степана Осиповича назначили командовать стоявшим в Константинополе в проливе Босфор пароходом "Тамань". Так как он чаще стоял, чем ходил, Макаров решил зря времени не терять и занялся гидрографическими исследованиями. Много раз он слышал от местных рыбаков о том, что если опустить в Босфоре сети слишком глубоко, то их унесет в Средиземное море. Он решил этот факт проверить. С шлюпки сбросили привязанный к форштевню бочонок с водой. Когда тот погрузился на глубину, шлюпку вдруг потянуло против поверхностного течения. Открытое природное явление Макаров описал в научном трактате "Двойственные течения в проливах". Кроме научной ценности открытие имело и военное применение. Используя глубинное течение Босфора, Макаров прямо под носом у турок провел пробное минирование пролива учебными минами. Схема оказалась настолько успешной, что впоследствии ее использовали и в Первой мировой, и во Второй мировой войнах.Служба на "Тамани" оказалась для Макарова судьбоносной не только в научной сфере, но и в личной жизни. Перевозя однажды пассажиров, он познакомился со своей будущей супругой Капитолиной Николаевной Якимовской. Вместе они потом нажили троих детей.В 1882 году уже капитана 1-го ранга Макарова перевели на Балтийский флот. Здесь он тоже не оставлял науку, все время предлагая, как улучшить то или иное оборудования. Занимался он и разработкой тактики флота.С 31 августа 1886 года за 993 дня, командуя парусно-винтовым корветом "Витязь", Макаров совершил кругосветное плавание из Кронштадта: через Магелланов пролив, Иокогаму, Сингапур, Суэцкий канал и Гибралтар обратно на Балтику и в Кронштадт. В походе он провел множество гидрологических и метеорологических наблюдений. По итогам этого плавания он издал двухтомный труд "Витязь" и Тихий океан", за который Академия наук присудила уже контр-адмиралу Макарову Макарьевскую премию, а Русское географическое общество наградило Золотой медалью.В период с 1890-го по 1904 годы Степан Осипович Макаров сделал карьеру от младшего флагмана Балтийского флота и главного инспектора морской артиллерии, до командира средиземноморской, а затем и тихоокеанской эскадр, какое-то время даже был комендантом Кронштадта.Находясь на посту главного инспектора морской артиллерии, он изобрел специальный, мягкосплавный колпачок для 6-ти дюймовых снарядов, который в разы повышал их бронепробиваемость. На Родине, как водится, данное изобретение по достоинству не оценили – оно "утонуло" в бюрократической волоките. А вот в Германии его очень даже заметили и немедленно поставили на вооружение.Но самым главным достижением Макарова за эти годы по праву считается основание ледокольного флота России. Он лично разрабатывал чертежи и участвовал в постройке первого в мире ледокола "Ермак", спущенного на воду в 1898 году в английском Ньюкасле. Макаров несколько раз ходил на нём к Новой Земле и островам Франца-Иосифа. В 1900 году только "Ермак" смог пробиться через льды и спасти севший в Финском заливе у острова Гогланд на мель броненосец "Генерал-адмирал Апраксин", который был в 3 раза дороже, чем "Ермак". Таким образом "бесполезный" ледокол сразу же с лихвой окупил свою постройку.Накануне Русско-японской войны Макаров сетовал, что его не назначают на Тихоокеанский флот, и тут буквально за несколько дней до начала боевых действий получил желанное назначение. Прибыв в Порт-Артур, он поднял свой флаг на броненосце "Петропавловск" и принялся усиленно заниматься обучением эскадры. Так все шло, пока не наступил день 31 марта 1904 года.Японцы атаковали корабли Русской эскадры, и один из них затонул. Макаров повел свой "Петропавловск" на выручку. Однако, столкнувшись с превосходящими силами противника, адмирал приказал своим кораблям уходить обратно в Порт-Артур. В этот самый момент корабль наскочил на мину. По роковому стечению обстоятельств взрыв раздался под носовой башней – сдетонировал боекомплект броненосца, и он разломился пополам.В этой страшной катастрофе погибло множество членов экипажа, в том числе – художник Василий Верещагин и адмирал Степан Осипович Макаров: тело его так и не нашли, из моря удалось выловить только его адмиральскую шинель.Адмирал Макаров часто любил повторять: "В море я дома. На земле в гостях", и так уж получилось, что море стало для него домом навечно – но разве такая уж это плохая судьба для настоящего моряка, каким был уроженец города Николаева Степан Осипович Макаров.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, российская империя, черноморский флот, xix век, корабль