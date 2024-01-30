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Нелёгкий выбор между "жёлто-синим" и "сине-жёлтым"

Нелёгкий выбор между "жёлто-синим" и "сине-жёлтым" - 30.01.2024 Украина.ру

Нелёгкий выбор между "жёлто-синим" и "сине-жёлтым"

Забавно, что на Украине День государственного флага отмечается 23 августа. Эту дату придумал в 2004 году Леонид Кучма. Хотя, по логике, праздновать надо всё же в январе - сине-жёлтый флаг стал государственным 28 января 1992 года. Но эта путаница не случайна

2024-01-30T08:31

2024-01-30T08:31

2024-01-30T08:32

история

история

история украины

флаг

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"Жовто-блакытный" (на самом деле "блакытно-жовтый"; "блакытный" - голубой) флаг сейчас считается "бандеровским". Это не совсем так – у бандеровцев есть свой флаг – красно-чёрный. Однако, действительно сине-жёлтый является символом украинской независимости.О происхождении флагаПервая сколько-нибудь обоснованная документально дата, относящаяся к украинскому флагу, приходится на 1848 год — Главная русская рада во Львове постановила считать русинским флаг из жёлтой и голубой полос (или наоборот). В основу был положен герб Русского воеводства в Польше, представлявший собой изображение жёлтого (золотого) льва, карабкающегося на стену (Карпаты?) на синем (лазурном) фоне. Такая символика использовалась, в частности, львовскими ополченцами, участвовавшими в Грюндвальдской битве (1410 год). Изготавливать синий флаг с золотым львом было сложно, потому сошлись на полосках, размещаемых в произвольном порядке.Понятно, что всё это народное творчество имело очень мало общего с Украиной, — это Галиция, а флаг принадлежал не украинцам, а русинам. Но именно в это время происходил общий подъём национальных движений и создания национальных государств, так что первая же подходящая конструкция была сочтена "сугубо национальной".Собственно, до этого в разных регионах будущей Украины применялись самые разнообразные цветовые сочетания, в том числе с участием жёлтого и синего цветов.Больше всего оснований было использовать символику запорожских казаков. Они в основном использовали малиновые флаги, но были среди них и сине-жёлтые. Например, в 1803 году император Александр І пожаловал Черноморскому (Кубанскому) казачьему войску два знамени жёлто-синего и сине-жёлтого цветов.В общем, к моменту получения независимости под рукой были только две полоски синего и жёлтого цветов. В Киев их, как можно понять, доставил львовский профессор Михаил Грушевский — больше некому. Думать тоже было особенно некогда – надо было создавать государство. До этого мысль о символике украинским автономистам в голову не приходила.Во всяком случае ничем другим нельзя объяснить тот факт, что Украинская народная республика вообще не имела своего государственного флага — только военно-морской, принятый в январе 1918 года, и герб. Долгое время существовала легенда, что в марте 1918 года вместе с гербом приняли и жёлто-синий флаг, но в 2010 году был найден протокол заседания Центральной Рады, в котором ничего подобного не значилось. Правда, легенда успела войти и в школьные учебники.Как можно понять из мемуаров и фотографий, синий, жёлтый и другие цвета применялись во времена УНР в самых причудливых сочетаниях, но в основном это были две горизонтальные полосы, а уж какая над какой — Бог весть.Зато в Западно-Украинской народной республике за дело принялись люди квалифицированные, получившие опыт в представительских органах Австро-Венгрии, они приняли решение о флаге вовремя, и он был сине-жёлтый (победить поляков им это не помогло). То же касалось и Украинского государства Павла Скоропадского.ОУН* использовали оба извода флага, причём считается, что мельниковская фракция больше тяготела к жёлто-синему варианту, а бандеровская — к сине-жёлтому. Однако Украинское государственное правление (исполнительный орган Украинского государства, самопровозглашённого 30 июня 1941 года), хоть и было порождением "мельниковцев", использовало преимущественно сине-жёлтый флаг.В конечном итоге, однако, выиграли бандеровцы, их вариант флага унаследовала Украинская главная освободительная рада, а от неё флаг получила современная Украина.О дате праздникаС принятием государственного флага связано сразу несколько дат.— 24 июля 1990 года сине-жёлтый флаг был поднят на мачте перед Киевсоветом (незадолго перед этим, 16 июля, была провозглашена Декларация о суверенитете УССР).— 23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла сине-жёлтый флаг в Верховную Раду, где он был освящён представителем УАПЦ (что само по себе показательно). На следующий день была провозглашена независимость. Флаг так в Раде и остался — как экспонат музея.— 4 сентября 1991 года по настоянию Леонида Кравчука флаг был поднят над зданием Верховной Рады.— 18 сентября Президиум Рады принял постановление "О флаге Украины". Днём ранее были внесены изменения в Конституцию, из которой было исключено упоминание об УССР. Параллельное существование двух государств — суверенной УССР и независимой Украины — было прекращено.— 28 января 1992 года Рада приняла постановление "Об утверждении Государственным флагом Украины Национального флага".Флаг был окончательно формализован, но статус его был шаткий — продолжала действовать старая Конституция, а постановлениями президиума и Рады изменения в Конституцию не вносятся…— 28 июня 1996 года была принята Конституция уже независимой Украины, ч. 2 ст. 20 которой гласит, что "государственный Флаг Украины — стяг из двух равновеликих горизонтальных полос синего и жёлтого цветов". Правда, ч. 6 той же статьи утверждает, что "описание государственных символов Украины и порядок их использования устанавливаются законом". Закон этот до сих пор не принят.— 23 августа 2004 года Леонид Кучма издал указ, которым учреждался День государственного флага. Привязка праздника к инициативе группы депутатов-националистов свидетельствует, по-видимому, о попытке подать сигнал Западной Украине. Западная Украина сигнал приняла и ответила на него поздней осенью на Майдане.Это мы ещё не обращаемся к датам предыдущих вариантов украинской государственности — можно ведь и 27 января вспомнить (день принятие морского флага УНР)…В целом нужно сказать, что на Украине есть день государственного флага, но немного сложно с самим флагом — он утверждён в Конституции, но не вполне легитимен, поскольку требует дополнительно принимаемого квалифицированным большинством закона. А его так и нет.О порядке чередования полосДо сих пор продолжается дискуссия относительно того, какое положение полос правильное.Принято объяснять, что на украинском флаге сверху — синее небо, внизу — жёлтая пшеница. Объяснение нарочито примитивное. Сверху может быть жёлтое солнце, а под ним — синее небо. Почему нет? Или не так — вверху синее море, а внизу — жёлтый песок на дне. Очень хороший символ современной Украины.С точки зрения немецкой (именно немецкой, а не вообще) геральдики, если флаг является отражением герба, то выше должен находиться цвет фигуры — льва или трезубца. Правда, с гербом та же проблема, что и с флагом, — большого государственного герба нет, потому и трудно говорить о том, какого цвета фигура.Периодически появляются активисты, оснащённые жёлто-синими флагами. Ход их мысли примерно такой: "золотое, жёлтое символизирует Творца, Бога-Отца и вообще Высшую Духовность. Синее же — это всё земное, а также свобода выбора, которой Творец наделил свои творения в надежде, что они не будут ею злоупотреблять. Толкование о синем небе и золотых нивах, принятое сейчас, — не просто примитивное, это попытка торжества Зла". Современная Украина как символ торжества Зла — это прекрасно само по себе…Есть более вменяемые люди, которые ссылаются на китайскую (!) художницу Мао Мао, работавшую в 1991-99 годах в Киеве. Она даже обращалась к руководству страны с предложением поменять линии во флаге, поскольку по "Книге перемен" земля не может выдержать тяжёлое небо (или иначе — женщина мужчину), а потому "большое отойдёт, а малое — придёт". Правда, она исходила из примитивного понимания символики флага.Сейчас, впрочем, более актуален выбор между красно-чёрным флагом УПА или бело-красным - польским.* террористическая организация, запрещённая в России

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история, история украины, флаг