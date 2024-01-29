https://ukraina.ru/20240129/1052955432.html
Азаров объяснил масштабную мобилизацию на Украине колоссальными потерями ВСУ
Азаров объяснил масштабную мобилизацию на Украине колоссальными потерями ВСУ - 29.01.2024 Украина.ру
Азаров объяснил масштабную мобилизацию на Украине колоссальными потерями ВСУ
Украинские войска несут колоссальные потери, для их восполнения президенту Владимиру Зеленскому и нужна масштабная мобилизация. Таким мнением поделился в соцсетях экс-премьер Украины Николай Азаров
2024-01-29T09:52
2024-01-29T09:52
2024-01-29T09:52
мобилизация
николай азаров
владимир зеленский
украина
потери
новости
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"Мобилизация Зеленскому нужна для того, чтобы восполнять потери, которые ежедневно несет армия киевского режима. Потери колоссальные. Еще и для того, чтобы осуществлять ротацию. Люди на передовой приходят в небоеспособное состояние, поэтому части нужно отзывать в тыл, пополнять их, обучать, слаживать", - написал Азаров.Он отметил, что такие колоссальные потери "надо постоянно обеспечивать, покрывать за счет серьезной мобилизации".На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В декабре прошлого года Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
https://ukraina.ru/20240112/1052646467.html
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мобилизация, николай азаров, владимир зеленский, украина, потери, новости
мобилизация, Николай Азаров, Владимир Зеленский, Украина, потери, Новости
Азаров объяснил масштабную мобилизацию на Украине колоссальными потерями ВСУ
Украинские войска несут колоссальные потери, для их восполнения президенту Владимиру Зеленскому и нужна масштабная мобилизация. Таким мнением поделился в соцсетях экс-премьер Украины Николай Азаров
"Мобилизация Зеленскому нужна для того, чтобы восполнять потери, которые ежедневно несет армия киевского режима. Потери колоссальные. Еще и для того, чтобы осуществлять ротацию. Люди на передовой приходят в небоеспособное состояние, поэтому части нужно отзывать в тыл, пополнять их, обучать, слаживать", - написал Азаров.
Он отметил, что такие колоссальные потери "надо постоянно обеспечивать, покрывать за счет серьезной мобилизации".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В декабре прошлого года Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.