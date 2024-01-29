https://ukraina.ru/20240129/1052955432.html

Азаров объяснил масштабную мобилизацию на Украине колоссальными потерями ВСУ

Азаров объяснил масштабную мобилизацию на Украине колоссальными потерями ВСУ - 29.01.2024 Украина.ру

Азаров объяснил масштабную мобилизацию на Украине колоссальными потерями ВСУ

Украинские войска несут колоссальные потери, для их восполнения президенту Владимиру Зеленскому и нужна масштабная мобилизация. Таким мнением поделился в соцсетях экс-премьер Украины Николай Азаров

2024-01-29T09:52

2024-01-29T09:52

2024-01-29T09:52

мобилизация

николай азаров

владимир зеленский

украина

потери

новости

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"Мобилизация Зеленскому нужна для того, чтобы восполнять потери, которые ежедневно несет армия киевского режима. Потери колоссальные. Еще и для того, чтобы осуществлять ротацию. Люди на передовой приходят в небоеспособное состояние, поэтому части нужно отзывать в тыл, пополнять их, обучать, слаживать", - написал Азаров.Он отметил, что такие колоссальные потери "надо постоянно обеспечивать, покрывать за счет серьезной мобилизации".На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В декабре прошлого года Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.

https://ukraina.ru/20240112/1052646467.html

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мобилизация, николай азаров, владимир зеленский, украина, потери, новости