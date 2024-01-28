https://ukraina.ru/20240128/1052933742.html

Денис Селезнёв: Если через пару недель в США не случится чудо, Россия покажет ВСУ "большую синюю стрелку"

Денис Селезнёв: Если через пару недель в США не случится чудо, Россия покажет ВСУ "большую синюю стрелку" - 28.01.2024 Украина.ру

Денис Селезнёв: Если через пару недель в США не случится чудо, Россия покажет ВСУ "большую синюю стрелку"

На словах в США все поддерживают Украины. Но есть подозрения, что республиканцы ждут ее краха, потому что им нужно, чтобы демократы получили поражение, сравнимое с оставлением Афганистана

2024-01-28T05:07

2024-01-28T05:07

2024-01-28T05:07

интервью

россия

сша

украина

джо байден

демократическая партия

республиканская партия

всу

запад

евросоюз

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В этом случае они получат и пост президента, и нижнюю палату Конгресса, и Сенат. Вся власть будет у них. Поэтому Украину им не особо жалко, считает социолог и политэкономист Денис Селезнев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Денис, в личном нашем общении вы сказали, что ближайшие несколько недель будут иметь решающее значение для выживания Украины. Что вы имели в виду?- Украина практически не имеет собственной экономики. Ее государственный бюджет сверстан из расчета, что дефицит составит 50%. Средства в бюджет должны поступить от иностранных доноров. Но эти 50% - это всего лишь цифра. Другая доходная часть бюджета состоит из налогов, которые складываются из этой же иностранной помощи. То есть иностранная помощь идет на выплаты пенсионерам, бюджетникам и солдатам, а из этих выплат складываются налоги, которые поступают в бюджет.Короче говоря, 70% украинского бюджета составляют внешние заимствования. Поэтому без иностранной помощи Киев останется без бюджета.В прошлый год показал, что для пополнения казны и поставок вооружения Украине нужно около 100 миллиардов долларов в год. То, что Киев получил в этом году и на что он может рассчитывать, – это лишь 10 миллиардов долларов. 90 миллиардов им лишь предстоит каким-то образом получить.Для пополнения бюджета эта сумма может быть получена из двух основных траншей.Первый транш. Заявленные Евросоюзом 50 миллиардов евро на четыре года, из которых в этом году 15 миллиардов должны поступить в бюджет в виде финансовой помощи (не считая трат на военно-технические нужды).Второй транш. Многострадальные 65 миллиардов долларов, которые в этом году должны принять в Конгрессе США. Из них 19 должны поступить на Украину в виде прямой бюджетной помощи, а остальное - в виде поставок вооружений.Проблема в том, что оба эти транша Украина никак не может получить.Задержка с траншем от Евросоюза длится уже около двух месяцев. А что касается США, то 13 января исполнилось пять месяцев с того момента, как Вашингтон не может согласовать эту помощь.- И все-таки, почему сейчас так важны эти несколько недель? Почему Украина больше не продержится, если она эти пять месяцев спокойно жила?- Украина спокойно жила эти пять месяцев, потому что она получала деньги, заявленные в мае 2023 года.По итогам "контрнаступа" Байден в 2023 году пытался дополнительно выделить Украине 25 миллиардов помощи до конца года. Этот план провалился. Тогда ближе к ноябрю Байден пытался продавить помощь уже на 2024 год, но до сих пор это не получилась.Украина сейчас живет за счет прошлых подаяний. Речь идет о новых.Почему именно несколько недель?Если взять Евросоюз, то в феврале должны начаться новые попытки согласовать эту помощь. Она должна была быть принята в декабре, но в прошлый раз этот процесс заблокировала Венгрия. Сейчас Брюссель пытается обойти право вето Будапешта. Но к этому движению может добавиться Словакия.Да, есть вероятность, что в феврале европейцы эту помощь согласуют. Но Украине не просто нужна какая-то помощь. Она ей нужна в полном объеме – и от Евросоюза, и от США.Украине не повезло стать мягким местом демократов, куда постоянно наносят удары республиканцы. Республиканцы и Трамп против Украины ничего не имеют. Но они нашли предмет, которым можно шантажировать демократов.Шантаж заключается в том, что с начала президентства Обамы демократы очень резко смягчили миграционную политику. Это привело к тому, что за последние годы в США проникли более 10 миллионов нелегальных мигрантов. Это серьезно дестабилизирует ситуацию в целом ряде регионов страны. Это не идеологический, а сугубо практический вопрос.- Получается, что этот кризис увеличивает шансы Трампа на победу. Что будет с Украиной, если он придет к власти? И как Украина попытается дотянуть до американских выборов осенью?- Украина уже сейчас может не получить помощь. Вот в чем проблема. Приход Трампа к власти – это уже другая ее проблема.А миграционный кризис – это принципиальный вопрос для американской политике.Республиканцы в мае 2023 года приняли очень жесткий миграционный законопроект, который предусматривает депортацию миллионов людей. А у демократов есть радикальное крыло, которое считает, что в США надо пускать всех, кто не совсем белый. И это радикальное крыло блокирует сделку по Украине и границе.Так что дело не в том, что республиканцы что-то блокируют. Сами демократы блокируют помощь Украине, потому что не хотят идти ни на какие уступки. А посередине оказался Байден.Байден вызвал основных деятелей партии на закрытый доклад, где военные и специалисты по безопасности пытались им объяснить, что если Украине не дать денег, то ее крах настанет уже через несколько месяцев.На словах в США все поддерживают Украины. Но есть подозрения, что республиканцы ждут ее краха, потому что им нужно, чтобы демократы получили поражение, сравнимое с оставлением Афганистана. В этом случае они получат и пост президента, и нижнюю палату Конгресса, и Сенат. Вся власть будет у них. Поэтому Украину им не особо жалко.Вернемся к "нескольким неделям".США не могут принять годовой бюджет еще с октября. Они его принимают кусочками. Основная борьба в Конгрессе ведется за свой национальный бюджет, и эта борьба не может ни к чему привести. Недавно был принят очередной временный бюджет до 1 марта. Следовательно, в феврале эта борьба продолжится.Так что сейчас есть окно в пару недель, в которое можно рассмотреть что-то кроме бюджета. И эти две недели дают возможность проголосовать за помощь Украине.Если это не произойдет, Украина еще на два месяца останется без помощи. А США – основной донор Киева.В американских СМИ по этому поводу царит настоящая истерика. Вплоть до того, что если вы не поможете Украине, то Китай нападет на Тайвань, и никакая Европа вам не поможет. Украина пользуется услугами трех десятков лоббистских агентств, которые организуют различные акции в ее поддержку.Я не знаю, насколько это сработает. Но накал страстей там активный.Повторюсь, дело не в том, что Украина хорошая, а Россия плохая. Проблема в границе. Байдену надо убеждать, что граница не имеет значения, а это не получается.Понятно, что прямого отказа от Украины не будет. Мол, Украина нам не нужна. Просто они скажут, что с ее финансированием возникли серьезные проблемы.- А какие надежды на сохранение Украины останутся без помощи США?- Последние пакеты помощи от Великобритании и прибалтийских республик. Это 10 артиллерийских орудий, 70 ракет и 20 тысяч снарядов. Это мелочь.В Европе полно стран, которые занимаются саботажем. Например, Франция заявила, что поставила на Украину оружия на 3 миллиарда евро. Но есть Кильский институт, который скрупулезно подсчитывает, кто сколько поставил. По их подсчетам, вся реальная помощь Парижа оценивается лишь в 500 миллионов евро.Почему такая разница в оценках? Потому что у Франция - своя система. Например, она считает технику 1970-х годов по современным ценам. Они сначала насчитали на 1,5, а потом за ночь пересчитали аж до 3 миллиардов евро.Испания и Италия тоже помогают Украине символически. Ни по уровню их экономического развития, ни по уровню военных запасов. Просто стоят в тени. За всех отдуваются Великобритания, Прибалтика, Чехия, Дания и Нидерланды.Кстати, в Голландии прошли выборы, где первое место заняла странная ультраправая партия. Ее лидер уже высказывался в духе: "Зачем нам Украина? Нам самим не хватает".На словах все молодцы. Все поддерживают Украину. Но на деле мы видим тихий саботаж. Никакого коллективного Запада нет. Даже никаких коллективных Штатов нет.В чем вообще был смысл "контрнаступа"? Да, он был спланирован глупо. Но как раз его смысл заключался в следующем. Мол, мы поднатужимся, мы вам что-то дадим, и этим "что-то" вы должны войну завершить. А если не получится? Надеюсь, получится. Но не получилось.Да, ВСУ объявили о переходе в глухую оборону. Но эту оборону тоже нужно чем-то проводить. Нужно платить солдатам. Многие остаются в армии только из-за хороших зарплат. Если денег не будет, какой смысл там оставаться?То же самое - по оружию. Сама Украина ничего не производит. Возьмем артиллерию. Новые поставки не перекрывают количество выбитых орудий уже давно. Да, в начале 2023 года к ним ехало много систем. Теперь же Украина воюет в минус. В общем, нужен какой-то толчок, чтобы переломить эту ситуацию.В ЕС создана некая комиссия, которая должна провести расследование и выявить саботажников. Этих саботажников я уже назвал. И что они сделают Франции? Оштрафуют? Это не входит в полномочия ЕС.У них в голове каша. 26 января они пафосно давали Украине танки и ракеты. А сейчас Великобритания отдувается за троих, чтобы что-то такое выдумать.- Когда же настанет момент, чтобы Украина если не сдалась (при Зеленском это нереально), то хотя бы попыталась выйти на переговоры?- Эта точка невозврата настанет, когда ВСУ будет нанесено военное поражение.Если война будет идти в том же ключе как сейчас, она продлится довольно долго. И это снижение военной помощи как раз дает нам шанс нанести противнику военное поражение. Если у ВСУ будет меньше возможностей вести артиллерийский огонь, маневрировать бронетехникой и не будет грузовиков, мы сможем наступать.Сейчас усилия российской армии постоянно переносятся с одного направления на другое. Поддавили под Купянском - ВСУ уперлись, поддавили под Артемовском - ВСУ уперлись, - поддавили под Авдеевкой... Мы ищем участок, где линия обороны лопнет. Когда-то это произойдет.Сейчас мы аккуратно прощупываем фронт без "большой синей стрелки" (мега-наступления). ВСУ пытались нарисовать "большую синюю стрелку" на юге, но у них не получилось. И когда-нибудь они ослабнут в плане ресурсов. Когда это произойдет, им будет нанесено военное поражение.И в зависимости от масштабов этого поражения мы увидим, с какой скоростью Киев согласиться пойти на переговоры.Это не значит, что я даю советы нашей армии и призываю ее поднатужиться. Я просто размышляю.

https://ukraina.ru/20220725/1036830067.html

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https://ukraina.ru/20240125/1052883638.html

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Роман Гнатюк

интервью, россия, сша, украина, джо байден, демократическая партия, республиканская партия, всу, запад, евросоюз, финансирование, франция