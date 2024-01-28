Денис Селезнёв: Если через пару недель в США не случится чудо, Россия покажет ВСУ "большую синюю стрелку"
На словах в США все поддерживают Украины. Но есть подозрения, что республиканцы ждут ее краха, потому что им нужно, чтобы демократы получили поражение, сравнимое с оставлением Афганистана
В этом случае они получат и пост президента, и нижнюю палату Конгресса, и Сенат. Вся власть будет у них. Поэтому Украину им не особо жалко, считает социолог и политэкономист Денис Селезнев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Денис, в личном нашем общении вы сказали, что ближайшие несколько недель будут иметь решающее значение для выживания Украины. Что вы имели в виду?
- Украина практически не имеет собственной экономики. Ее государственный бюджет сверстан из расчета, что дефицит составит 50%. Средства в бюджет должны поступить от иностранных доноров. Но эти 50% - это всего лишь цифра.
Другая доходная часть бюджета состоит из налогов, которые складываются из этой же иностранной помощи. То есть иностранная помощь идет на выплаты пенсионерам, бюджетникам и солдатам, а из этих выплат складываются налоги, которые поступают в бюджет.
Короче говоря, 70% украинского бюджета составляют внешние заимствования. Поэтому без иностранной помощи Киев останется без бюджета.
В прошлый год показал, что для пополнения казны и поставок вооружения Украине нужно около 100 миллиардов долларов в год. То, что Киев получил в этом году и на что он может рассчитывать, – это лишь 10 миллиардов долларов. 90 миллиардов им лишь предстоит каким-то образом получить.
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Для пополнения бюджета эта сумма может быть получена из двух основных траншей.
Первый транш. Заявленные Евросоюзом 50 миллиардов евро на четыре года, из которых в этом году 15 миллиардов должны поступить в бюджет в виде финансовой помощи (не считая трат на военно-технические нужды).
Второй транш. Многострадальные 65 миллиардов долларов, которые в этом году должны принять в Конгрессе США. Из них 19 должны поступить на Украину в виде прямой бюджетной помощи, а остальное - в виде поставок вооружений.
Проблема в том, что оба эти транша Украина никак не может получить.
Задержка с траншем от Евросоюза длится уже около двух месяцев. А что касается США, то 13 января исполнилось пять месяцев с того момента, как Вашингтон не может согласовать эту помощь.
- И все-таки, почему сейчас так важны эти несколько недель? Почему Украина больше не продержится, если она эти пять месяцев спокойно жила?
- Украина спокойно жила эти пять месяцев, потому что она получала деньги, заявленные в мае 2023 года.
По итогам "контрнаступа" Байден в 2023 году пытался дополнительно выделить Украине 25 миллиардов помощи до конца года. Этот план провалился. Тогда ближе к ноябрю Байден пытался продавить помощь уже на 2024 год, но до сих пор это не получилась.
Украина сейчас живет за счет прошлых подаяний. Речь идет о новых.
Почему именно несколько недель?
Если взять Евросоюз, то в феврале должны начаться новые попытки согласовать эту помощь. Она должна была быть принята в декабре, но в прошлый раз этот процесс заблокировала Венгрия. Сейчас Брюссель пытается обойти право вето Будапешта. Но к этому движению может добавиться Словакия.
Да, есть вероятность, что в феврале европейцы эту помощь согласуют. Но Украине не просто нужна какая-то помощь. Она ей нужна в полном объеме – и от Евросоюза, и от США.
Украине не повезло стать мягким местом демократов, куда постоянно наносят удары республиканцы. Республиканцы и Трамп против Украины ничего не имеют. Но они нашли предмет, которым можно шантажировать демократов.
Шантаж заключается в том, что с начала президентства Обамы демократы очень резко смягчили миграционную политику. Это привело к тому, что за последние годы в США проникли более 10 миллионов нелегальных мигрантов. Это серьезно дестабилизирует ситуацию в целом ряде регионов страны. Это не идеологический, а сугубо практический вопрос.
- Получается, что этот кризис увеличивает шансы Трампа на победу. Что будет с Украиной, если он придет к власти? И как Украина попытается дотянуть до американских выборов осенью?
- Украина уже сейчас может не получить помощь. Вот в чем проблема. Приход Трампа к власти – это уже другая ее проблема.
А миграционный кризис – это принципиальный вопрос для американской политике.
Республиканцы в мае 2023 года приняли очень жесткий миграционный законопроект, который предусматривает депортацию миллионов людей. А у демократов есть радикальное крыло, которое считает, что в США надо пускать всех, кто не совсем белый. И это радикальное крыло блокирует сделку по Украине и границе.
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Так что дело не в том, что республиканцы что-то блокируют. Сами демократы блокируют помощь Украине, потому что не хотят идти ни на какие уступки. А посередине оказался Байден.
Байден вызвал основных деятелей партии на закрытый доклад, где военные и специалисты по безопасности пытались им объяснить, что если Украине не дать денег, то ее крах настанет уже через несколько месяцев.
На словах в США все поддерживают Украины. Но есть подозрения, что республиканцы ждут ее краха, потому что им нужно, чтобы демократы получили поражение, сравнимое с оставлением Афганистана. В этом случае они получат и пост президента, и нижнюю палату Конгресса, и Сенат. Вся власть будет у них. Поэтому Украину им не особо жалко.
Вернемся к "нескольким неделям".
США не могут принять годовой бюджет еще с октября. Они его принимают кусочками. Основная борьба в Конгрессе ведется за свой национальный бюджет, и эта борьба не может ни к чему привести. Недавно был принят очередной временный бюджет до 1 марта. Следовательно, в феврале эта борьба продолжится.
Так что сейчас есть окно в пару недель, в которое можно рассмотреть что-то кроме бюджета. И эти две недели дают возможность проголосовать за помощь Украине.
Если это не произойдет, Украина еще на два месяца останется без помощи. А США – основной донор Киева.
В американских СМИ по этому поводу царит настоящая истерика. Вплоть до того, что если вы не поможете Украине, то Китай нападет на Тайвань, и никакая Европа вам не поможет. Украина пользуется услугами трех десятков лоббистских агентств, которые организуют различные акции в ее поддержку.
Я не знаю, насколько это сработает. Но накал страстей там активный.
Повторюсь, дело не в том, что Украина хорошая, а Россия плохая. Проблема в границе. Байдену надо убеждать, что граница не имеет значения, а это не получается.
Понятно, что прямого отказа от Украины не будет. Мол, Украина нам не нужна. Просто они скажут, что с ее финансированием возникли серьезные проблемы.
- А какие надежды на сохранение Украины останутся без помощи США?
- Последние пакеты помощи от Великобритании и прибалтийских республик. Это 10 артиллерийских орудий, 70 ракет и 20 тысяч снарядов. Это мелочь.
В Европе полно стран, которые занимаются саботажем. Например, Франция заявила, что поставила на Украину оружия на 3 миллиарда евро. Но есть Кильский институт, который скрупулезно подсчитывает, кто сколько поставил. По их подсчетам, вся реальная помощь Парижа оценивается лишь в 500 миллионов евро.
Почему такая разница в оценках? Потому что у Франция - своя система. Например, она считает технику 1970-х годов по современным ценам. Они сначала насчитали на 1,5, а потом за ночь пересчитали аж до 3 миллиардов евро.
Испания и Италия тоже помогают Украине символически. Ни по уровню их экономического развития, ни по уровню военных запасов. Просто стоят в тени. За всех отдуваются Великобритания, Прибалтика, Чехия, Дания и Нидерланды.
Кстати, в Голландии прошли выборы, где первое место заняла странная ультраправая партия. Ее лидер уже высказывался в духе: "Зачем нам Украина? Нам самим не хватает".
На словах все молодцы. Все поддерживают Украину. Но на деле мы видим тихий саботаж. Никакого коллективного Запада нет. Даже никаких коллективных Штатов нет.
В чем вообще был смысл "контрнаступа"? Да, он был спланирован глупо. Но как раз его смысл заключался в следующем. Мол, мы поднатужимся, мы вам что-то дадим, и этим "что-то" вы должны войну завершить. А если не получится? Надеюсь, получится. Но не получилось.
Да, ВСУ объявили о переходе в глухую оборону. Но эту оборону тоже нужно чем-то проводить. Нужно платить солдатам. Многие остаются в армии только из-за хороших зарплат. Если денег не будет, какой смысл там оставаться?
То же самое - по оружию. Сама Украина ничего не производит. Возьмем артиллерию. Новые поставки не перекрывают количество выбитых орудий уже давно. Да, в начале 2023 года к ним ехало много систем. Теперь же Украина воюет в минус. В общем, нужен какой-то толчок, чтобы переломить эту ситуацию.
В ЕС создана некая комиссия, которая должна провести расследование и выявить саботажников. Этих саботажников я уже назвал. И что они сделают Франции? Оштрафуют? Это не входит в полномочия ЕС.
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У них в голове каша. 26 января они пафосно давали Украине танки и ракеты. А сейчас Великобритания отдувается за троих, чтобы что-то такое выдумать.
- Когда же настанет момент, чтобы Украина если не сдалась (при Зеленском это нереально), то хотя бы попыталась выйти на переговоры?
- Эта точка невозврата настанет, когда ВСУ будет нанесено военное поражение.
Если война будет идти в том же ключе как сейчас, она продлится довольно долго. И это снижение военной помощи как раз дает нам шанс нанести противнику военное поражение. Если у ВСУ будет меньше возможностей вести артиллерийский огонь, маневрировать бронетехникой и не будет грузовиков, мы сможем наступать.
Сейчас усилия российской армии постоянно переносятся с одного направления на другое. Поддавили под Купянском - ВСУ уперлись, поддавили под Артемовском - ВСУ уперлись, - поддавили под Авдеевкой... Мы ищем участок, где линия обороны лопнет. Когда-то это произойдет.
Сейчас мы аккуратно прощупываем фронт без "большой синей стрелки" (мега-наступления). ВСУ пытались нарисовать "большую синюю стрелку" на юге, но у них не получилось. И когда-нибудь они ослабнут в плане ресурсов. Когда это произойдет, им будет нанесено военное поражение.
И в зависимости от масштабов этого поражения мы увидим, с какой скоростью Киев согласиться пойти на переговоры.
Это не значит, что я даю советы нашей армии и призываю ее поднатужиться. Я просто размышляю.