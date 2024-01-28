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Евгений Марчук: стукач, который хотел стать президентом

Евгений Марчук: стукач, который хотел стать президентом - 28.01.2024 Украина.ру

Евгений Марчук: стукач, который хотел стать президентом

Евгений Марчук родился 28 января 1941 года в селе Долинское Кировоградской области. Потом он стал первым главой СБУ, вторым секретарём СНБОУ и четвёртым премьером Украины. Но так и не стал президентом, хотя очень хотел

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Когда Евгению Марчуку было всего шесть месяцев, в его родное село Долиновка неподалёку от Гайворона вошли нацистские войска. Хотя тогда Гайворонский район входил тогда в состав Одесской области, большую часть которой оккупанты передали под власть Румынии, однако гебит "Гайворон" стал частью Генерального округа "Николаев" Рейхскомиссариата "Украина".Соответственно, тут применялись привычные для нацистов практики: полное уничтожение еврейского населения (только на полигоне у села Хащеватое Гайворонского района было расстреляно 986 евреев), угон местных жителей в Германию, вывоз туда же скота и выращенного крестьянами зерна. Родители Евгения, простые украинские колхозники, с особой ненавистью вспоминали местных коллаборационистов, которых публично судили в Гайвороне в июле 1944 года.В 1948 году Женя Марчук пошёл в Долиновскую среднюю школу, где был одним из лучших учеников. Злые языки говорят, что в старших классах он стал стукачом директора школы, и даже имел сеть "агентуры" среди учащихся. А в Кировоградском пединституте, куда на факультет украинской филологии Марчук поступил в 1958 году, он стал "инициативщиком" Комитета государственной безопасности. Неудивительно, что после окончания вуза в 1963-м он поступил на работу в Кировоградское областное управление КГБ.Благодаря хорошему знанию немецкого языка, Евгений Марчук вскоре был направлен в 1-е управление (внешняя разведка) КГБ, находился на оперативной работе за рубежом, в том числе в Германии, выучил также испанский и английский языки. По возвращении в СССР он был назначен заместителем начальника 5-го управления КГБ УССР, которое занималось "борьбой с идеологическими диверсиями". Причём на этом посту он лично "разрабатывал" украинских диссидентов, склоняя их к публичному изменению антисоветских позиций.Среди его успешных "разработок" называют такие ключевые фигуры диссидентского движения, как публично покаявшиеся перед властью Олесь Бердник и Иван Дзюба (последний даже начал активно пропагандировать прелести "развитого социализма"). Евгений Марчук приложил руку и к изменениям в творчестве Виталия Коротича и Лины Костенко.Успешно боролось управление Марчука и с "идеологическими диверсиями врага" за пределами СССР. Именно его "контора" организовала ряд громких провокаций против организаций украинской диаспоры. Главной целью этой деятельности было не столько навредить работе таких организаций, сколько получить надежную агентуру в их среде. Недаром некоторые деятели украинской диаспоры впоследствии стали своеобразным фан-клубом Евгения Марчука.В 1988-м Марчука начали двигать вверх по карьерной лестнице. Он возглавил Управление КГБ в Полтавской области, но уже через два года вернулся в Киев: сначала он стал начальником инспекции КГБ УССР (то есть службы внутренней безопасности), а через несколько месяцев, после получения генеральского чина, стал заместителем начальника КГБ УССР.В начале июня 1991 года Марчук был назначен государственным министром УССР по вопросам обороны, государственной безопасности и чрезвычайных ситуаций – не уходя с поста в КГБ УССР. 20 сентября 1991-го Верховная Рада Украины приняла постановление о создании Службы национальной безопасности Украины (СНБУ) и ликвидации КГБ УССР, а 6 ноября Евгений Марчук был назначен главой СНБУ.При этом де-факто КГБ УССР действовал до 25 марта 1992 года, когда был принят закон о "О Службе безопасности Украины". Хотя противники Марчука обвиняют его в передаче в этот период неких секретных документов в Москву, речь скорее может идти об их уничтожении, или просто формировании генералом своего личного конфиденциального архива.До марта 1994 года Евгений Марчук практически не появлялся в публичной плоскости (позже его обвиняли, что в 1993-м он стоял за поставками оружия со складов ВСУ в Хорватию, но доказать это не удалось). А первой его успешной операцией на посту главы украинской спецслужбы был захват крымского главка СБУ, который уже готовился присягнуть на верность президенту Крыма Юрию Мешкову – как до того местный главк МВД. Именно эта операция, за которую Марчук получил чин генерала армии, положила начало процессам, которые закончились в 1995-м ликвидацией поста президента автономии, а в 1996-м – превращением Автономной республики Крым в декорацию.Между тем на Украине шла президентская кампания – ещё в сентябре 1993 года досрочные выборы главы государства были назначены на 26 июня 1994 года. Евгений Марчук формально играл на стороне действующего президента Леонида Кравчука. За это 1 июля 1994-го, между первым и вторым турами выборов, он был назначен на специально созданный пост вице-премьера по вопросам государственной безопасности и обороны в правительстве Виталия Масола.Однако нового президента Украины, Леонида Кучму, Марчук тоже вполне устраивал. 31 октября 1994-го статус Евгения Марчука был повышен до первого вице-премьера, также он стал председателем Комитета при президенте Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Именно он со стороны Киева вёл предварительные переговоры относительно договора о дружбе и добрососедстве между Украиной и Россией. А 6 марта 1995 года в связи с отставкой Масола Марчук был назначен исполняющим обязанности премьер-министра Украины.Через три месяца, 8 июня 1995 года, Евгений Марчук стал полноценным премьер-министром Украины, это произошло после подписания так называемого Конституционного договора между президентом и Верховной Радой. Но должность премьера он занимал менее года – до 27 мая 1996-го, когда был отправлен в отставку с формулировкой "за формирование собственного политического имиджа". Эта фраза до сих пор является одним из мемов украинского политикума.Действительно, ещё будучи премьер-министром, Евгений Марчук в декабре 1995 года стал депутатом Верховной Рады Украины от Миргородского избирательного округа в Полтавской области. Он был избран в первом туре голосами 83,7% избирателей, при этом его главный оппонент Игорь Бакай, позже глава "Нефтегаза Украины", снялся в пользу Марчука. В декабре 1995 – апреле 1998 Евгений Марчук возглавлял в парламенте фракцию "Социально-рыночный выбор", куда в разное время входили, в частности, Леонид Кравчук, Юлия Тимошенко и Евгений Щербань.В октябре 1996 года незадолго до гибели Евгений Щербань основал в Киеве газету "День", которая после его убийства перешла под контроль Марчука. Газета постепенно стала приобретать имидж оппозиционной, что привлекло к изданию как читателей, так и высококлассных авторов. Вскоре вместо Владимира Рубана, давшего газете "путёвку в жизнь", главным редактором издания становится бывшая пресс-секретарь Марчука Лариса Ившина, впоследствии ставшая его супругой.На парламентские выборы в марте 1998 Евгений Марчук пошёл под вторым номером в списке Социал-демократической партии Украины (объединённой), и во второй раз был избран депутатом Верховной Рады. Возглавлял с мая по декабрь 1998 года парламентскую фракцию СДПУ(о), хотя никогда не был членом этой партии.Президентские выборы осенью 1999 года Евгений Марчук использовал для выхода из опалы у Леонида Кучмы. Вместе с Александром Морозом, Александром Ткаченко и Владимиром Олийныком он создал так называемую "Каневскую четвёрку", которая должна была выдвинуть единого оппозиционного кандидата. Несмотря на то, что самый высокий рейтинг был у Мороза, Марчук добился выдвижения "четвёркой" своей кандидатуры.В результате Мороз в первом туре занял третье место с 11,29% голосов, а Марчук – пятое, получив 8,13%. Но это место стало для политика победным, поскольку 10 ноября 1999 года он принял предложение Леонида Кучмы стать секретарём Совета национальной безопасности и обороны, и поддержал действующего президента перед вторым туром выборов.25 июня 2003 года Евгений Марчук был назначен министром обороны Украины, и осенью того же года второй раз "оборонял Крым" (речь о тузлинском конфликте). Минобороны он возглавлял до 27 сентября 2004 года, формальным поводом к отставке стали взрывы на артиллерийских складах в Артёмовске и Новобогдановке.В декабре 2004 года Евгений Марчук с группой единомышленников создал "Партию свободы", главой которой и был избран. На парламентских выборах 26 марта 2006 года Марчук возглавил список блока "Евгений Марчук – Единство", куда входили "Партия свободы", партия "Единство" экс-мэра Киева Омельченкои маргинальная "Партия женщин Украины". Но блок получил лишь 11 004 голоса (0,06 %), и Евгений Марчук на некоторое время ушёл в политическую тень.Его назначение в мае 2008 года внештатным советником президента Виктора Ющенко осталось практически незамеченным. В декабре 2014 года Евгений Марчук был назначен главой Международного секретариата по безопасности и гражданскому сотрудничеству между Украиной и НАТО, но к реальной деятельности на этом посту он так и не приступил.В мае 2015 года президент Украины Пётр Порошенко назначил Марчука членом украинской делегации Трёхсторонней контактной группы в Минске, а в 2018 году политик даже возглавил её – вместо Кучмы. В это время он стал довольно часто появляться в СМИ. Однако накануне инаугурации Владимира Зеленского, 19 мая 2019 года, Марчук объявил о выходе из Минского процесса.В огромном интервью Дмитрию Гордону*, вторая часть которого была опубликована ровно за два года до смерти Евгения Марчука, 5 августа 2019 года, политик признался, что очень жалеет о том, что не стал президентом Украины."Многих ошибок удалось бы избежать. Наиболее фундаментальный вопрос – олигархат: в том виде, в каком он у нас есть сейчас, его бы не было. Люди богатые, как и в любой стране, были бы, но не олигархи", – уверял он.В том же интервью Евгений Марчук заявил, что будь он президентом Украины, не допустил бы "аннексии Крыма, начало которой Россия пыталась положить в 2003 году, захватывая остров Коса Тузла в Чёрном море".При этом ещё тогда политик, призывая к компромиссу между Киевом и Москвой, заявил то, что сейчас уже очевидно всем: "Ни Европа, ни Америка – никто с Россией воевать не будет".Умер Марчук 5 августа 2021 года.* Признан в России иноагентом.

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Олег Хавич

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