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О приговорах Стрелкову и Треповой*, чудовищных проколах Украины и Техасской народной республике- Гаспарян

О приговорах Стрелкову и Треповой*, чудовищных проколах Украины и Техасской народной республике- Гаспарян - 27.01.2024 Украина.ру

О приговорах Стрелкову и Треповой*, чудовищных проколах Украины и Техасской народной республике- Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2024-01-27T11:21

2024-01-27T11:21

2024-01-27T11:21

видео

армен гаспарян

донецк

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дарья трепова

игорь стрелков

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00:18 – Удары ВСУ по Донецку: какие территории необходимо зачистить России?06:04 – Украина сбила в России самолет со своими же пленными: о последствиях для Зеленского;15:35 – Во что выльется конфликт Техаса с федеральными властями США?22:34 – Приговоры Треповой* и Стрелкову (Гиркину);32:20 - Трагедия с котом Твиксом. *В интервью упоминаются Дарья Трепова, включённая в список террористов и экстремистов, а также батальон "Азов", запрещённый в России и признанный террористическим.

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