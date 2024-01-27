О приговорах Стрелкову и Треповой*, чудовищных проколах Украины и Техасской народной республике- Гаспарян - 27.01.2024 Украина.ру
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О приговорах Стрелкову и Треповой*, чудовищных проколах Украины и Техасской народной республике- Гаспарян
О приговорах Стрелкову и Треповой*, чудовищных проколах Украины и Техасской народной республике- Гаспарян - 27.01.2024 Украина.ру
О приговорах Стрелкову и Треповой*, чудовищных проколах Украины и Техасской народной республике- Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2024-01-27T11:21
2024-01-27T11:21
видео
армен гаспарян
донецк
всу
обстрелы
днр
украина
спецоперация
дарья трепова
игорь стрелков
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00:18 – Удары ВСУ по Донецку: какие территории необходимо зачистить России?06:04 – Украина сбила в России самолет со своими же пленными: о последствиях для Зеленского;15:35 – Во что выльется конфликт Техаса с федеральными властями США?22:34 – Приговоры Треповой* и Стрелкову (Гиркину);32:20 - Трагедия с котом Твиксом. *В интервью упоминаются Дарья Трепова, включённая в список террористов и экстремистов, а также батальон "Азов", запрещённый в России и признанный террористическим.
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видео, армен гаспарян, донецк, всу, обстрелы, днр, украина, спецоперация, дарья трепова, игорь стрелков, дональд трамп, джо байден, видео
Видео, Армен Гаспарян, Донецк, ВСУ, обстрелы, ДНР, Украина, Спецоперация, Дарья Трепова, Игорь Стрелков, Дональд Трамп, Джо Байден

О приговорах Стрелкову и Треповой*, чудовищных проколах Украины и Техасской народной республике- Гаспарян

11:21 27.01.2024
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:18 – Удары ВСУ по Донецку: какие территории необходимо зачистить России?
06:04 – Украина сбила в России самолет со своими же пленными: о последствиях для Зеленского;
15:35 – Во что выльется конфликт Техаса с федеральными властями США?
22:34 – Приговоры Треповой* и Стрелкову (Гиркину);
32:20 - Трагедия с котом Твиксом.

*В интервью упоминаются Дарья Трепова, включённая в список террористов и экстремистов, а также батальон "Азов", запрещённый в России и признанный террористическим.
 
ВидеоАрмен ГаспарянДонецкВСУобстрелыДНРУкраинаСпецоперацияДарья ТреповаИгорь СтрелковДональд ТрампДжо Байден
 
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