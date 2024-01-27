https://ukraina.ru/20240127/1052937110.html
Премьер Словакии Фицо поддержал выделение Евросоюзом 50 млрд евро для Украины
Премьер Словакии Фицо поддержал выделение Евросоюзом 50 млрд евро для Украины - 27.01.2024 Украина.ру
Премьер Словакии Фицо поддержал выделение Евросоюзом 50 млрд евро для Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что он поддержал программу Евросоюза о выделении 50 млрд евро Украине. Об этом Фицо рассказал в интервью новостному изданию Teraz
2024-01-27T10:46
2024-01-27T10:46
2024-01-27T10:46
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Фицо прокомментировал встречу в украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, которая состоялась 24 января в Ужгороде.Премьер Словакии добавил, что встреча в Ужгороде прошла в прагматичном ключе и что в скором времени премьер Украины может нанести ответный визит в Словакию для обсуждения совместных проектов."Мы не будем поддерживать войну, есть проблема с членством Украины в НАТО, есть проблемы с исполнением (Украиной - Ред.) условий для вступления в Европейский союз, но есть вопросы, в которых мы, как два соседних государства, должны нормально коммуницировать", - отметил Фицо.По итогам встречи в Ужгороде Денис Шмыгаль заявил, что Словакия пообещала поддержать программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине и это позволит Киеву закупать оружие и оборудование у словацких компаний.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришел к власти осенью 2023 года. Он выступал за прекращение финансирования Украины и возобновление мирных переговоров по урегулированию конфликта.Ранее Роберт Фицо заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в Альянсе.
https://ukraina.ru/20240124/1052867488.html
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новости, роберт фицо, денис шмыгаль, ужгород, помощь, ес
Новости, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль, Ужгород, помощь, ЕС
Премьер Словакии Фицо поддержал выделение Евросоюзом 50 млрд евро для Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что он поддержал программу Евросоюза о выделении 50 млрд евро Украине. Об этом Фицо рассказал в интервью новостному изданию Teraz
Фицо прокомментировал встречу в украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, которая состоялась 24 января в Ужгороде.
"Мы принесли (на встречу с украинским премьером - Ред.) гуманитарную помощь, потому что мы обещали Украине поддержку в этом. Я поддержал и решение Европейского союза финансово помогать Украине следующие четыре года в объеме 50 миллиардов евро", - рассказал Фицо.
Премьер Словакии добавил, что встреча в Ужгороде прошла в прагматичном ключе и что в скором времени премьер Украины может нанести ответный визит в Словакию для обсуждения совместных проектов.
"Мы не будем поддерживать войну, есть проблема с членством Украины в НАТО, есть проблемы с исполнением (Украиной - Ред.) условий для вступления в Европейский союз, но есть вопросы, в которых мы, как два соседних государства, должны нормально коммуницировать", - отметил Фицо.
По итогам встречи в Ужгороде Денис Шмыгаль заявил, что Словакия пообещала поддержать программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине и это позволит Киеву закупать оружие и оборудование у словацких компаний.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришел к власти осенью 2023 года. Он выступал за прекращение финансирования Украины и возобновление мирных переговоров по урегулированию конфликта.
Ранее Роберт Фицо заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в Альянсе.