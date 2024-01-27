Премьер Словакии Фицо поддержал выделение Евросоюзом 50 млрд евро для Украины - 27.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240127/1052937110.html
Премьер Словакии Фицо поддержал выделение Евросоюзом 50 млрд евро для Украины
Премьер Словакии Фицо поддержал выделение Евросоюзом 50 млрд евро для Украины - 27.01.2024 Украина.ру
Премьер Словакии Фицо поддержал выделение Евросоюзом 50 млрд евро для Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что он поддержал программу Евросоюза о выделении 50 млрд евро Украине. Об этом Фицо рассказал в интервью новостному изданию Teraz
2024-01-27T10:46
2024-01-27T10:46
новости
роберт фицо
денис шмыгаль
ужгород
помощь
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101303/08/1013030820_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_aabb2506c467533fece90cff2f836778.jpg
Фицо прокомментировал встречу в украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, которая состоялась 24 января в Ужгороде.Премьер Словакии добавил, что встреча в Ужгороде прошла в прагматичном ключе и что в скором времени премьер Украины может нанести ответный визит в Словакию для обсуждения совместных проектов."Мы не будем поддерживать войну, есть проблема с членством Украины в НАТО, есть проблемы с исполнением (Украиной - Ред.) условий для вступления в Европейский союз, но есть вопросы, в которых мы, как два соседних государства, должны нормально коммуницировать", - отметил Фицо.По итогам встречи в Ужгороде Денис Шмыгаль заявил, что Словакия пообещала поддержать программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине и это позволит Киеву закупать оружие и оборудование у словацких компаний.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришел к власти осенью 2023 года. Он выступал за прекращение финансирования Украины и возобновление мирных переговоров по урегулированию конфликта.Ранее Роберт Фицо заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в Альянсе.
https://ukraina.ru/20240124/1052867488.html
ужгород
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101303/08/1013030820_33:0:2193:1620_1920x0_80_0_0_dc104416e6a68965bead101d36a223a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, роберт фицо, денис шмыгаль, ужгород, помощь, ес
Новости, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль, Ужгород, помощь, ЕС

Премьер Словакии Фицо поддержал выделение Евросоюзом 50 млрд евро для Украины

10:46 27.01.2024
 
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПрилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Читать в
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что он поддержал программу Евросоюза о выделении 50 млрд евро Украине. Об этом Фицо рассказал в интервью новостному изданию Teraz
Фицо прокомментировал встречу в украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, которая состоялась 24 января в Ужгороде.
"Мы принесли (на встречу с украинским премьером - Ред.) гуманитарную помощь, потому что мы обещали Украине поддержку в этом. Я поддержал и решение Европейского союза финансово помогать Украине следующие четыре года в объеме 50 миллиардов евро", - рассказал Фицо.
Премьер Словакии добавил, что встреча в Ужгороде прошла в прагматичном ключе и что в скором времени премьер Украины может нанести ответный визит в Словакию для обсуждения совместных проектов.
"Мы не будем поддерживать войну, есть проблема с членством Украины в НАТО, есть проблемы с исполнением (Украиной - Ред.) условий для вступления в Европейский союз, но есть вопросы, в которых мы, как два соседних государства, должны нормально коммуницировать", - отметил Фицо.
По итогам встречи в Ужгороде Денис Шмыгаль заявил, что Словакия пообещала поддержать программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине и это позволит Киеву закупать оружие и оборудование у словацких компаний.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришел к власти осенью 2023 года. Он выступал за прекращение финансирования Украины и возобновление мирных переговоров по урегулированию конфликта.
Ранее Роберт Фицо заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в Альянсе.
24 января, 13:02
Фицо встретился со Шмыгалем в УжгородеПремьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Ужгород для встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем
 
НовостиРоберт ФицоДенис ШмыгальУжгородпомощьЕС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:57ГУР Украины подтвердило подлинность списка из 65 военнопленных ВСУ, готовящихся к обмену
13:10Франция передала Украине дополнительные РСЗО
13:00Судьба транзита, авария в Польше, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 января
12:52Глава Минэнерго отметил заинтересованность Европы в транзите российского газа через Украину
12:36Премьер Румынии не видит причин готовиться к войне в Европе
11:53США предлагают Греции финансовую помощь в обмен на вооружения Украине
11:35В Словакии считают решение Украины прекратить транзит российского газа большой ошибкой
11:21О приговорах Стрелкову и Треповой*, чудовищных проколах Украины и Техасской народной республике- Гаспарян
11:10WP: США меняют стратегию по Украине - оборона вместо контрнаступления
10:46Премьер Словакии Фицо поддержал выделение Евросоюзом 50 млрд евро для Украины
10:21Включают VPN и смотрят, что хотят. Депутат Рады о том, как молодежь на Украине пользуется "ВКонтакте"
10:16Новая стратегия США, подтверждение ГУР. Главное на Украине на утро 27 января
09:42Превратится в "хромую утку". Зеленского предупредили о назревающем против него бунте
09:20Володин обвинил лидеров стран НАТО в спонсорстве политики геноцида Зеленского
08:56Как Королевство Польское исчезло с карты Европы
06:30В Авдеевку зашел спецназ: военный блогер рассказал, когда штурмовики окончательно "дожмут" укрепрайон ВСУ
06:00Эксперт объяснил, почему жители Европы равнодушны к обстрелам Донецка, но задумываются "слить Украину"
05:58Крымчанка и поэтесса, у которой сбылись все мечты. Ко Дню Рождения Риммы Казаковой
05:30"Решили убрать всех разом": военный блогер объяснил, почему Киеву было выгодно сбить самолет с пленными
05:23"Шоумен" – это не смешно: эксперты о биографической книге о Зеленском
Лента новостейМолния