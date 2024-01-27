https://ukraina.ru/20240127/1052937110.html

Премьер Словакии Фицо поддержал выделение Евросоюзом 50 млрд евро для Украины

Премьер Словакии Фицо поддержал выделение Евросоюзом 50 млрд евро для Украины - 27.01.2024 Украина.ру

Премьер Словакии Фицо поддержал выделение Евросоюзом 50 млрд евро для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что он поддержал программу Евросоюза о выделении 50 млрд евро Украине. Об этом Фицо рассказал в интервью новостному изданию Teraz

2024-01-27T10:46

2024-01-27T10:46

2024-01-27T10:46

новости

роберт фицо

денис шмыгаль

ужгород

помощь

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101303/08/1013030820_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_aabb2506c467533fece90cff2f836778.jpg

Фицо прокомментировал встречу в украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, которая состоялась 24 января в Ужгороде.Премьер Словакии добавил, что встреча в Ужгороде прошла в прагматичном ключе и что в скором времени премьер Украины может нанести ответный визит в Словакию для обсуждения совместных проектов."Мы не будем поддерживать войну, есть проблема с членством Украины в НАТО, есть проблемы с исполнением (Украиной - Ред.) условий для вступления в Европейский союз, но есть вопросы, в которых мы, как два соседних государства, должны нормально коммуницировать", - отметил Фицо.По итогам встречи в Ужгороде Денис Шмыгаль заявил, что Словакия пообещала поддержать программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине и это позволит Киеву закупать оружие и оборудование у словацких компаний.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришел к власти осенью 2023 года. Он выступал за прекращение финансирования Украины и возобновление мирных переговоров по урегулированию конфликта.Ранее Роберт Фицо заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в Альянсе.

https://ukraina.ru/20240124/1052867488.html

ужгород

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, роберт фицо, денис шмыгаль, ужгород, помощь, ес