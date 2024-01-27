"Я жду, когда все закончится": Герой России Юрий Щербаков о том, что для него значит спецоперация
© lipetskmedia.ruГерой России Юрий Щербаков
© lipetskmedia.ru
Для меня война — это противник. Я понимаю, что есть задача, которую просто надо выполнять. Но украинских военных можно понять, они тоже защищают свои интересы и страну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
Для меня война — это противник. Но украинских военных можно понять, они тоже защищают свои интересы и страну. Мне их даже жалко, сам по себе я такой человек, как говорится "мухи не обижу", рассказал сержант.
Я жду, когда закончится спецоперация на Украине. Каждый день молюсь и жду. Противник и есть противник, по-другому я его не назову, добавил офицер.
"Все боятся, что ты одна из первых целей для противника. Я тоже боюсь, а что у меня есть выбор другой?", - подчеркнул Щербаков.
Я понимаю, что есть задача, которую просто надо выполнять. И это главное, а мои трудности — это мои трудности. К решению поставленной цели они не имеют отношения, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
25 января, 16:42Евгений Фёдоров: Если Россия не перенацелит ядерные ракеты, СВО на Украине будет длиться бесконечноСамой высокой степенью боеготовности и современных вооружений в Вооруженных силах России обладают РВСН. Именно российские ракетные войска стратегического назначения решают проблему победы в СВО, считает депутат Государственной Думы РФ, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров