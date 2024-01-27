https://ukraina.ru/20240127/1052907973.html

"Я жду, когда все закончится": Герой России Юрий Щербаков о том, что для него значит спецоперация

"Я жду, когда все закончится": Герой России Юрий Щербаков о том, что для него значит спецоперация - 27.01.2024 Украина.ру

"Я жду, когда все закончится": Герой России Юрий Щербаков о том, что для него значит спецоперация

Для меня война — это противник. Я понимаю, что есть задача, которую просто надо выполнять. Но украинских военных можно понять, они тоже защищают свои интересы и страну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков

2024-01-27T04:30

2024-01-27T04:30

2024-01-27T04:30

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Для меня война — это противник. Но украинских военных можно понять, они тоже защищают свои интересы и страну. Мне их даже жалко, сам по себе я такой человек, как говорится "мухи не обижу", рассказал сержант.Я жду, когда закончится спецоперация на Украине. Каждый день молюсь и жду. Противник и есть противник, по-другому я его не назову, добавил офицер.Я понимаю, что есть задача, которую просто надо выполнять. И это главное, а мои трудности — это мои трудности. К решению поставленной цели они не имеют отношения, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240125/1052881556.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, герой россии, сво, спецоперация, война, вс рф, всу, бои, наступление, оборона, россия