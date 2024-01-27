"Я жду, когда все закончится": Герой России Юрий Щербаков о том, что для него значит спецоперация - 27.01.2024 Украина.ру
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"Я жду, когда все закончится": Герой России Юрий Щербаков о том, что для него значит спецоперация
"Я жду, когда все закончится": Герой России Юрий Щербаков о том, что для него значит спецоперация - 27.01.2024 Украина.ру
"Я жду, когда все закончится": Герой России Юрий Щербаков о том, что для него значит спецоперация
Для меня война — это противник. Я понимаю, что есть задача, которую просто надо выполнять. Но украинских военных можно понять, они тоже защищают свои интересы и страну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
2024-01-27T04:30
2024-01-27T04:30
новости
герой россии
сво
спецоперация
война
вс рф
всу
бои
наступление
оборона
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Для меня война — это противник. Но украинских военных можно понять, они тоже защищают свои интересы и страну. Мне их даже жалко, сам по себе я такой человек, как говорится "мухи не обижу", рассказал сержант.Я жду, когда закончится спецоперация на Украине. Каждый день молюсь и жду. Противник и есть противник, по-другому я его не назову, добавил офицер.Я понимаю, что есть задача, которую просто надо выполнять. И это главное, а мои трудности — это мои трудности. К решению поставленной цели они не имеют отношения, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240125/1052881556.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, герой россии, сво, спецоперация, война, вс рф, всу, бои, наступление, оборона, россия
Новости, Герой России, СВО, Спецоперация, война, ВС РФ, ВСУ, бои, наступление, оборона, Россия

"Я жду, когда все закончится": Герой России Юрий Щербаков о том, что для него значит спецоперация

04:30 27.01.2024
 
© lipetskmedia.ruГерой России Юрий Щербаков
Герой России Юрий Щербаков
© lipetskmedia.ru
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Для меня война — это противник. Я понимаю, что есть задача, которую просто надо выполнять. Но украинских военных можно понять, они тоже защищают свои интересы и страну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
Для меня война — это противник. Но украинских военных можно понять, они тоже защищают свои интересы и страну. Мне их даже жалко, сам по себе я такой человек, как говорится "мухи не обижу", рассказал сержант.
Я жду, когда закончится спецоперация на Украине. Каждый день молюсь и жду. Противник и есть противник, по-другому я его не назову, добавил офицер.
"Все боятся, что ты одна из первых целей для противника. Я тоже боюсь, а что у меня есть выбор другой?", - подчеркнул Щербаков.
Я понимаю, что есть задача, которую просто надо выполнять. И это главное, а мои трудности — это мои трудности. К решению поставленной цели они не имеют отношения, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Евгений Федоров интервью
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