https://ukraina.ru/20240126/1052919656.html

Новые реакторы, арест украинских агентов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 января

Новые реакторы, арест украинских агентов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 января - 26.01.2024 Украина.ру

Новые реакторы, арест украинских агентов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 января

На Украине заявили о строительстве новых атомных реакторов. В Ростове-на-Дону арестовали украинских агентов. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-01-26T13:07

2024-01-26T13:07

2024-01-26T13:07

хроники

эксклюзив

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Летом или осенью 2024 года Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС."Думаю, летом-осенью начнем строительство. Нам нужны корпуса реакторов, которые придется импортировать. Мы хотим сразу сделать третий и четвертый блоки. Хотим компенсировать те, что на Запорожской АЭС", - заявил Галущенко.Примечательно, что два блока при этом будут на основе оборудования российского производства, которое Украина хочет импортировать из Болгарии. Речь идет о реакторах и соответствующем оборудовании."Сейчас ведём переговоры с нашими болгарскими партнёрами по двум реакторам, которые мы хотим импортировать", - отметил Галущенко.Два других будут использовать западные технологии американской компании Westinghouse.Галущенко заявил, что первые результаты этих проектов можно получить уже через 2,5 года.Сейчас три электростанции на Украине производят более 55% потребностей страны в электроэнергии.При этом у наблюдателей вполне закономерно возник вопрос, как в условиях ведущихся на территории страны боевых действий Украина будет строить блоки АЭС.Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Украина при помощи MI6 готовит диверсантов для атаки на российские атомные электростанции."Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации", — отметил Нарышкин в интервью РИА Новости.В 2023 году сообщалось об обезвреживании в России украинских ДРГ, нацеленных на некоторые АЭС.В сентябре того же года на пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин рассказал, что задержанные члены одной из таких диверсионных групп признались, что их готовили под руководством британских инструкторов. В Москве заявляли, что планы Киева и стоящего за ним Лондона совершить диверсии против российских АЭС надо квалифицировать как ядерный терроризм.Арест украинских агентовВ Ростове-на-Дону выявили и арестовали двух украинских агентов, которые собирали данные о подразделениях, участвующих в спецоперации, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", задержаны два гражданина Российской Федерации", — указывалось в пресс-релизе.К пресс-релизу прилагалось видео.Как сообщили в ФСБ, подозреваемые сами связались с украинскими спецслужбами и согласились за деньги собирать и передавать информацию о российских войсках, участвующих в спецоперации.Так, подозреваемые наблюдали за расположением военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа. Эту информацию они передавали представителю спецслужбы Украины.Сейчас оба фигуранта помещены в СИЗО.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 28 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 11 обстрелов, на горловском — 15 обстрелов, на ясиноватском — 2 обстрела, выпустив 75 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены три жилых домостроения.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Куйбышевскому району Донецка в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 25 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Корсунка — 5; Голая Пристань — 4; Козачьи Лагеря — 7; Алёшки — 6; Обрывка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Подстепное, Обрывка, Алёшки, Днепряны, Кардашинка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 26 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 8 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 2, по МАПП "Нехотеевка" – 6 артиллерийских снарядов. Также МАПП "Нехотеевка" атакован двумя дронами-камикадзе. В селе Журавлёвка противник атаковал с помощью одного дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 25 января повреждения выявлены в поселке Разумное – в одном частном жилом домовладении повреждена крыша, в селе Таврово в одном частном доме выбиты окна", - указывалось в сводке.Кроме того, в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство. В результате взрыва погибла мирная жительница. Над селом Красный Куток системой ПВО были сбиты две воздушные цели. Обошлось без последствий на земле.Также в Грайворонском городском округе на окраине села Дроновка с БПЛА было сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.В Шебекинском городском округе по хутору Марьино было выпущено 2 миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив